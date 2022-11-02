Октябрь 2022

«В годовщину освобождения Москвы от поляков мы традиционно вспоминаем славных героев той трагической эпохи, тех, кто спас Россию от гибели: Дмитрия Пожарского, Кузьму Минина, Дмитрия Трубецкого, патриарха Гермогена, Михаила Скопина-Шуйского... Но как великая и могучая держава могла рухнуть в пропасть катастрофы? Кто этому поспособствовал? Откуда, к примеру, взялся сумевший разжечь пожар Смуты самозванец?» – на вопросы, поставленные в начале исторического очерка о событиях 410-летней давности, автор Валерий Шамбаров дает довольно подробные ответы.

В статье «Не изнемочь под тяжестью креста» журналист Евгений Александров рассказывает об очень непростой судьбе патриарха Алексия I, который «миссию предстоятеля Русской церкви... исполнял дольше всех в отечественной истории — больше четверти века. А до того 32 года занимал епископские кафедры. Являясь потомком великого князя Московского Ивана III в 13-м колене, он представлял династию, которая начиналась с витязей и воевод, защищавших древний Псков».

Знаете ли вы, кто был первым российским гидрографом, составителем подробных карт и описаний плохо изученных водоемов? Выдающемуся государственному и общественному деятелю, талантливому ученому Федору Соймонову, выполнявшему «поставленную Петром Великим задачу исследования малоизвестных российских территорий», посвящена статья Елены Мачульской.

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