Сентябрь 2022

«Армяне и грузины встречали русских солдат как долгожданных освободителей, не жалели для них ни вина, ни мяса. Паскевича приветствовали почти как императора. Слава этого полководца в христианском Закавказье не знала границ. Любопытно, что в современной Армении можно встретить фамилию Паскевичян: в далеком 1827 году многих мальчишек там называли Паскевичами...», — в историческом очерке «Пред ним смирилась Эривань» Борис Александров рассказывает о том, как 195 лет назад русские войска освободили древнюю армянскую столицу, положив тем самым начало восстановлению государственности еще одного не чуждого нам народа.

«Марина Ивановна одной из первых среди женщин, если не самой первой, стала принципиально и последовательно называть себя не поэтессой, но поэтом. По-детски объясняла это тем, что родилась вместо «желанного, предрешенного, почти приказанного <матерью> сына Александра». А поскольку стихи сочиняла с шести лет (сразу на русском, на немецком и на французском), должна была уже тогда ощутить себя именно поэтом, коим ей еще только предстояло стать: властным, мощным, взрывным, безжалостным к себе, глубоко трагическим. Если угодно — Маяковским в юбке, только более свободным и разнообразным», — 8 октября исполняется 130 лет со дня рождения Марины Цветаевой. Наш постоянный автор Владимир Радзишевский обратил внимание читателей на памятные места, связанные с жизнью и творчеством прекрасной русской поэтессы (или все-таки поэта?).

«Его нередко называют последним крестьянским писателем России. Иногда — первым, если берут во внимание глубинное отражение в созданных им произведениях тысячелетнего лада русской деревни и ее трагедии — травматического излома в период становления советской власти, тихого умирания в последние годы СССР и окончательной гибели в новейшие времена. Исследований, публицистики и художественных книг на эту тему было написано немало, но Белов смог воспеть (и отпеть) родное крестьянство словом редкой красоты, особой нежности, пронзительной боли», — Андрей Самохин в эссе «С правдой в ладу» поделился собственными размышлениями о судьбе самого, пожалуй, известного в стране «деревенщика», ставшего классиком отечественной литературы XX столетия.

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