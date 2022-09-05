Август 2022

Даты начала знаменитого похода Ермака у наших историков разнятся на протяжении нескольких веков. Некоторую ясность в этот вопрос внес советский исследователь Руслан Скрынников, который установил: легендарный атаман со своей дружиной выдвинулись из владений Строгановых на Восток в начале сентября 1582 года. Посвященный покорению Сибири материал Валерия Шамбарова предваряют факты: « В эти земли неоднократно ходили новгородцы, совершали походы воеводы Ивана III. Морские пути на севере освоили поморы, создавшие в 1570-е на реке Таз в Мангазее собственную базу. После присоединения к Руси Казани и Астрахани, в 1555 году, к Ивану Грозному обратился сибирский хан Едигер. Того теснили бухарцы, и он в надежде на поддержку признал себя подданным русского царя, стал платить ему дань. Однако за дальностью расстояния Москва помочь не смогла: в 1563-м с данником расправился бухарский царевич Кучум. Последнему пришлось воевать еще семь лет, покоряя сибирских татар, хантов, манси. Побаиваясь России, он подтвердил подданство Ивану IV, но когда получил известие о том, что крымцы пожгли русскую столицу, убил царского посла Третьяка Чубукова и начал набеги на Пермь, уральские владения Строгановых...»

«Мало кто из ратных людей покрыл себя большей прижизненной славой, нежели Михаил Скопин-Шуйский. Он не только победоносно защищал родину от польских интервентов, но и громил смутьянов Ивана Болотникова, которого большевистская пропаганда некогда представила как «крестьянского вожака». Последнее обстоятельство, судя по всему, стало основной причиной того, что герой русского народа в советские годы оставался едва ли не запретной фигурой отечественной истории», — статья Кирилла Привалова о полузабытом, но оттого не менее выдающемся военачальнике носит название «Московский Ахиллес».



В преддверии очередной годовщины Бородинской битвы Сергей Алдонин подготовил очерк о тех, кто совершил в ходе этого сражения великие подвиги. «210 лет назад под Москвой загремела артиллерийская канонада. После пары месяцев отступлений сурово и горделиво, точно на параде, шли навстречу смерти русские герои, стремившиеся доказать себе и врагу, что Россия жива и никакой капитуляции не будет. Столкновение величайших армий мира оказалось неминуемым, двум державам-колоссам на одном континенте было слишком тесно. Оба войска отличались примерной доблестью и высоким профессионализмом, но одно защищало родную землю, а другое пришло в чужую страну как грабитель-захватчик. Наполеон утверждал, что война с «московитами» «положит конец гибельному влиянию России, которое она в течение пятидесяти лет оказывала на дела Европы». Он привел с собой 700-тысячную армию, в которой французы составляли примерно половину».

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