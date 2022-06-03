К 350-летию со дня рождения Петра Великого «Свой» опубликовал исторический очерк, который начинается словами: «Образ царственного всадника, поднявшего коня на дыбы, — один из самых узнаваемых в России. Памятник-символ пережил несколько войн и революций, являлся символом города на Неве и во времена страшнейшей блокады. За минувшие эпохи не раз слышались призывы низвергнуть нашего первого императора с высокого пьедестала. Что ж, его действительно есть в чем упрекнуть. Он страшно грешил, ошибался, отступал, порой проигрывал, но неизменно действовал. «Великого и ужасного» самодержца демонизировали, проклинали, пытались «сбросить с корабля современности», однако слишком многое в истории страны начиналось благодаря непреклонной воле царя Петра».

«В могучей кучке русских прозаиков XIX века, сплоченных не только творчеством, но и прямым общением, Гончаров был старше всех: Тургенева — на шесть лет, Достоевского — на девять, Льва Толстого — на 16. На сделанном в Петербурге 15 февраля 1856 года фотоснимке, где они запечатлены вместе, нет только Федора Михайловича, который после каторжного острога был определен рядовым в Семипалатинск, в линейный батальон и ровно за месяц до фотосъемки произведен в унтер-офицеры.

Но если «великое пятикнижие» Достоевского и три вершинных романа Толстого были далеко впереди, а из полудюжины больших произведений Тургенева вышел в свет один «Рудин», то из заветной трилогии Гончарова уже напечатали к тому времени «Обыкновенную историю» и пространную девятую главу «Обломова». То есть когда младшие собратья еще только набирали каждый свою высоту, старший уже достиг впечатляющего потолка», – эссе Владимира Радзишевского повествует о зигзагах судьбы прозаика, о котором в России знает или как минимум слышал каждый. Иван Александрович Гончаров родился 210 лет назад.

«Такие дни, как сейчас, шахтерский край в своей истории уже переживал: после освобождения от фашистских захватчиков в 1943 году начался процесс возрождения разрушенного войной хозяйства. Строчки тогдашних газет донесли до нас правду об удивительном энтузиазме, о самоотверженности тех, кто по призыву комсомола приехал возвращать жизнь на истерзанную, усеянную вражескими минами землю. Молодежь в ту пору совершила, казалось бы, невозможное», – ветеран журналистики, заслуженный работник культуры России Эрик Котляр рассказал, как в 1940-е поднимали из руин промышленные и сырьевые предприятия Донбасса.

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