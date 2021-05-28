Первые коренные реформы, проведенные в нашей стране по западноевропейским образцам, - заслуга (многие отечественные историки и мыслители находили ее весьма сомнительной) Петра Великого. Однако не он начинал эти поднявшие Россию на дыбы процессы. Ему, по утверждению автора статьи «Петров предтеча» Валерия Шамбарова, «довелось завершать начинания единокровного брата — внедрять европейскую культуру, создавать учебные заведения, ставить точку на отжившем свой век боярстве, учреждать «Табель о рангах», доводить до конца армейские реформы. Петр Алексеевич преобразовал Россию в империю с опорой на дворянство. Только за образец взял не прогнившую Польшу, а могучую в то время Швецию. И победы одержал куда более внушительные, нежели старший брат. Но путь этот будущему императору указал не кто иной, как быстро промелькнувший в нашей истории Федор Алексеевич».«Один из самых больших христианских праздников, отмечаемый в этом году 10 июня, посвящен Вознесению Иисуса Христа с горы Елеонской на седьмое небо, к престолу Бога-Отца. По обычной, человеческой логике, подобное обстоятельство должно было стать для апостолов печальным, ведь недавно воскресший их любимый Учитель снова уходил от них в недосягаемые сферы. Но согревавшие их души слова «Аз с вами есмь во вся дни до скончания века» не оставили места скорби: Вознесение не было прощанием!» – так начинается материал Андрея Самохина, посвященный предстоящему вскоре православному торжеству.В июне многие любители хорошей детской литературы отметят 130-летие со дня рождения Александра Волкова, самого, наверное, популярного сказочника СССР. Очерк об этом замечательном литераторе-переводчике, популяризаторе отечественной науки и техники, кумире советских детей опубликован в «Своем» под названием «Волшебной страны летописец».Также в номере читайте материалы о поэте Аполлоне Майкове, актере Валерии Золотухине, полузабытом военном походе генерала Герасима Колпаковского, легендарной ссоре между Иваном Тургеневым и Львом Толстым, новой книге доктора исторических наук Юлии Кудриной и др.