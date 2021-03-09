Февраль 2021

«Сегодня далеко не все знают, что до революции у нас тоже существовал традиционный женский день, и отмечался он не 8 марта. Был и мужской — разумеется, не 23 февраля. Праздником в честь прекрасной половины человечества считалось второе после Пасхи воскресенье — Неделя жен-мироносиц. Мужчинам посвящалось чествование памяти Сорока мучеников Севастийских, отмечаемое 22 марта. Почему именно это христианское торжество получило подобный статус?» — ответ на этот вопрос дается в материале Валерия Шамбарова «Праздник настоящих мужчин».





В очерке «Человек, который Ленина рассмешил» писатель Владимир Радзишевский рассказал о некоторых эпизодах жизни выдающегося русского юмориста-сатирика Аркадия Аверченко, со дня рождения которого в конце марта этого года, по некоторым данным, исполнится 140 лет.





Большой, красивый дом на Театральной площади, где ныне располагается РАМТ, когда-то занимал созданный Наталией Сац Центральный детский театр. В его стенах зажглось немало звезд первой величины, начинали свою деятельность выдающиеся отечественные драматурги и постановщики. «Когда дети в приоритете» — так называется статья, повествующая о десятилетиях существования ЦДТ.





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Наш подводный флот как отдельный род военно-морских сил страны был создан еще в начале XX века, указом императора Николая II, — утверждается в статье Андрея Самохина «Потаенная сила», рассказывающей об истории появления первых боевых субмарин в России и в мире.