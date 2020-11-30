Ноябрь 2020

Несколько материалов ноябрьского номера посвящены случившейся 100 лет назад общероссийской трагедии, в результате которой миллионы людей не по своей воле оказались на чужбине. В историческом очерке о тех печальных событиях автор Валерий Шамбаров уточняет: «Это национальное бедствие принято называть Русским Исходом, хотя такое наименование, пожалуй, не вполне корректно. Ведь первый поток соотечественников хлынул за рубеж еще летом-осенью 1917-го, когда стало ясно: Россия оказалась на краю пропасти».Ту же тему продолжает статья «Творцы в рассеянии», рассказывающая о трех художниках-эмигрантах - Александре Бенуа, Мстиславе Добужинском и Давиде Бурлюке.В материале под названием «Родня Мастера за границей» опубликован эксклюзивный монолог внучатой племянницы Михаила Булгакова. Родственница великого писателя Елена Седакофф-Булгакова сообщила любопытные подробности о жизни его братьев Николая и Ивана (деда Елены Сергеевны по материнской линии) во Франции. В 1930-е Михаил Афанасьевич мечтал хотя бы на время воссоединиться с родней, просил разрешения выехать за рубеж, однако загранпаспорт ему не выдали, общение нашего классика с братьями ограничилось перепиской.Писатель и литературный критик Владимир Радзишевский в эссе «Взрывное двуединство» повествует о непродолжительной дружбе и последующей за ней вражде поэтов Серебряного века Александра Блока и Андрея Белого. Автор затрагивает очень важный аспект их творчества – увлечение философией Владимира Соловьева, оказавшее заметное влияние и на поэзию, и на мировоззрение обоих стихотворцев.Также в номере читайте о выдающемся мореплавателе Иване Крузенштерне, о малоизвестных фактах из жизни непобедимого Суворова, о секрете успеха блистательной киноактрисы Людмилы Гурченко и другие материалы.