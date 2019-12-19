Двойственное чувство

19.12.2019

Алексей КОЛЕНСКИЙ

«Он и она»

Франция, Бельгия, 2019 Режиссер: Седрик Клапиш В ролях: Ана Жирардо, Франсуа Сивиль, Камилль Коттен, Франсуа Берлеан, Симон Абкарян, Эй Айдара, Ребекка Мардер, Пьер Нинэ, Зинедин Суалем, Вирджини Хок 16+ В прокате с 2 января

В прокат выходит флегматичная рождественская лав-стори Седрика Клапиша «Он и она». Мелодрама с оригинальным французским заголовком «Двое меня» тщится извлечь экзистенциальный смысл из кризиса идентичности в глобальном парижском человейнике.

Мелани (Ана Жирардо) и Реми (Франсуа Сивиль) обитают на соседних мансардах и ежеутренне пересекаются в электричке, каждый вечер навещают магазинчик арабских продуктов и возятся с бродячим котенком, но даже не догадываются о существовании друг друга. У героев проблемы со сном: Реми почти не смыкает глаз, Мелани дремлет на ходу, оба изнывают от одиночества и депрессии. Красок в их тусклую повседневность добавляют лишь общительные мигранты, заботливые психотерапевты и социальные сети знакомств. Но ни мудрые советчики, ни случайные связи не спасают аутистов, и разделяющая их стена вырастает до исполинской метафоры тотального отчуждения.

Прозябание никчемных парижан разрешается сентиментально-слащавой и судьбоносной встречей. Однако режиссер вымучивает своих героев не затем, чтобы вознаградить их финальным поцелуем в диафрагму. Седрик Клапиш выступает тут не только сводником, но и ментором толерантности, выдаваемой за универсальный идеал прогресса. Смакуя этническое разнообразие милой Франции, постановщик живописует Париж новыми красками. По Клапишу, бывшая столица мира представляется уже не плавильным котлом, а алхимическим тиглем, напичканным инородными элементами.

Позитивные экспаты и вялые интеллектуалы изображают в мистерии «Он и она» добрых помощников и мудрых волшебников, исцеляющих пару от комплексов. В сухом остатке ленты обнаруживается авторский «философский камень»: оказывается, дабы открыть природу истинной любви, достаточно напичкать схематичный сюжет бестолковыми «гномами» — чернокожими принцессами, арабскими донжуанами и закомплексованными мозгоправами. Жаль, они не вызывают никакого доверия. Вместо них приходится отдуваться главным героям: Жирардо и Сивиль тонко аранжируют сольные партии и доводят градус трагического сиротства своих персонажей до пронзительной исповедальности. Тем более досадно, что современным Гензелю и Гретель не суждено сыграться, раскрыться и распуститься в палитре любовной драмы.











