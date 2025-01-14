Айдар Ахметов, Колледж музыкально-театрального искусства им. Вишневской: «Все делаем сами: поем, танцуем, шьем костюмы, создаем декорации»

Елена ФЕДОРЕНКО

Для Колледжа музыкально-театрального искусства имени Г.П. Вишневской нынешний сезон юбилейный. О его работе «Культуре» рассказал директор КМТИ, в недавнем прошлом танцовщик-виртуоз, народный артист Республики Татарстан Айдар Ахметов.

— Расскажите про колледж.

— С гордостью могу сказать, что наш колледж — крупнейший в Европе, я работаю здесь с 2017 года. КМТИ отмечает тридцатилетие, но история его началась гораздо раньше. В начале 80-х Елена Трацевская в маленькой студии Дома пионеров создала детский музыкальный театр, в котором подвижники-педагоги вместе с юными артистами возрождали старинные оперные образцы. Новая жизнь театра началась после встречи с мировой звездой Галиной Вишневской. Галина Павловна рассказывала, что оказалась не просто очарована и тронута способными детьми, но ошарашена: в рабочем районе Новокосино жил чудесный театр с редким репертуаром. И она разрешила присвоить коллективу свое имя. Вскоре уникальный театр получил здание бывшего детского сада. Вишневская увлеклась идеей создания театра-школы, благословила рождение колледжа, чьей концепцией стала самостоятельность намерений — «все делаем сами»: поем, танцуем, играем, рисуем эскизы, шьем костюмы, изготавливаем декорации.

Здесь успешно осуществляется замысел непрерывного обучения одаренных детей. Колледж готовит специалистов в области музыкального, хореографического, театрально-декорационного искусства и живописи. На базе колледжа работают симфонический, духовой и эстрадно-джазовый оркестры, ансамбль ударных инструментов, два хора, танцевальные мастерские, учебный театр и студенческая филармония.

— Сколько учеников и педагогов в колледже?

— Сегодня у нас 170 педагогов и 560 студентов и учеников, начиная с шестилетнего возраста. Сейчас, к юбилею, заканчивается ремонт, все будет обновленным: сцена, залы, учебные, вокальные, художественные классы. Нам помогают департамент культуры Москвы и Сергей Семенович Собянин. Изменил нашу жизнь проект «Искусство — детям»: колледж полностью экипировали инструментами и оборудованием: 20 новых роялей, 20 пианино, три арфы, несколько литавр, десятки духовых, струнных, ударных инструментов. В балетных залах появились специальные полы и большие зеркала, художники получили современные мольберты, художники по костюмам — машины для шитья и раскройки. Такие роскошные подарки к юбилею.

— Какими же должны быть площади, чтобы учить сотни детей, и где размещаете такое количество инструментов?

— В Новокосино у нас два здания — всего около 9 тысяч квадратных метров. Про старый детский сад я уже говорил, появился и второй корпус, специально спроектированный и соединенный с первым переходом. Театр со сценой 11 на 11 метров, зрительный зал на 350 посадочных мест, огромный спортивный зал — 600 квадратных метров. Большая столовая, библиотека, фонотека, репетиционные залы, кабинеты живописи, театрально-художественные мастерские, компьютерные классы, костюмерные.





— При таком оснащении впору переквалифицироваться в Академию!

— Об этом пока не думали, но идея превосходная! Спасибо!

— Премьеры и праздники проводите в учебном театре?

— Мы любим свой театр, здесь проходят выпускные и отчетные концерты, но выступаем на разных площадках. В начале декабря в «Новой опере» провели юбилейный концерт «Виват, Галина!», посвященный великой певице и круглой дате колледжа ее имени. Спасибо гендиректору «Новой оперы» Антону Гетьману за возможность выступить на сцене в центре Москвы. Был аншлаг, не все желающие смогли попасть — пожалел, что запланировали только один концерт.

— Часто ли Галина Павловна приезжала в колледж?

— До последнего года жизни она, когда была в Москве, посещала нас каждую неделю, репетировала с воспитанниками свои любимые вокальные и хоровые сцены. Галина Вишневская и Мстислав Ростропович возглавляли и организовывали поездки колледжа по разным странам мира. Первая большая поездка — к папе римскому: из Новокосино в Ватикан! Там выступали наши хоры. Потом Европа увидела и вокальные спектакли нашего театра. Галина Павловна много нам помогала. Мы помним ее заветы. Она была художником прямым и решительным: ценила талантливых детей, но считала, что в каждом ребенке можно «пробудить» чудо, если педагоги увлекут их самоотдачей и мотивацией. Считала, что только тот коллектив жизнеспособен, в котором соединены знания опытных наставников и дерзкие идеи молодых педагогов. С этими напутствиями мы и идем вперед.

— Вы возглавляете колледж, но неужели родной классический танец не преподаете?

— Я еще и директор в Московском государственном хореографическом училище (колледже) имени Леонида Лавровского. Там я преподаю классику на первом курсе у мальчиков. В колледже Галины Вишневской — только директор. Ответственность большая, к тому же я возглавляю комитет по культуре муниципального округа Новокосино.

— Как можно руководить двумя колледжами — все-таки это конкуренты?

— Это два совершенно разных учебных заведения. В колледже Лавровского нет ни оперы, ни вокала, ни оркестра, как нет и художников, технологов, которые разрабатывают костюмы и декорации. Мы можем соревноваться только на территории классического танца. Здесь мы договорились честно. Я даже детей стараюсь не переводить из одного колледжа в другой — все остаются учиться на своих местах.

В колледже Вишневской с 2018-го мы решили реализовывать программу среднего профессионального образования «Искусство танца» по видам современной хореографии — артист ансамбля современного танца с пятилетним обучением. Студенты осваивают по специальной программе джаз, степ, contemporary, техники модерн, контактную импровизацию. Я не ошибся в выборе, сейчас мы одни из лучших не только в Москве, но и во всей России.

— На этом отделении ребята занимаются классикой?

— Конечно, но четыре раза в неделю, чаще не получается из-за огромной нагрузки по современному танцу.

— Приняв семь лет назад руководство колледжем Вишневской, вы подарили ему спектакль «Щелкунчик». Расскажите о нем.

— В балете много от известной классики — прежде всего от спектакля Василия Вайнонена: па-де-труа, адажио и женская вариация в па-де-де. Сама фабула у меня выстроена немножко по другой схеме, ближе к сказке Гофмана.

— Премьера состоялась в колледже?

— Первый показ моей версии «Щелкунчика» прошел в «Молодом балете Кипра». Потом — в Национальном балете Греции — мы с Иреком Мухамедовым представили обновленный вариант, переносил этот спектакль я и в «Токио балет». Каждый спектакль «подстраивал» под возможности труппы и под ноги солистов. Многое менял для колледжа Вишневской, где маловато мальчиков и в постановке заняты ученики от 6 до 17 лет. Китайский танец с зонтиками сочинил на 6-8-летних малышей. Недавно прошло два «Щелкунчика» в Доме музыки — в зале не было свободных мест, воспринимали нашу сказку восторженно.

— А как поживает ваш продюсерский проект «Звезды русского балета»?

— До пандемии он существовал благополучно, сейчас не хватает времени — я погружен в работу двух образовательных учреждений, распыляться не хочется, совмещать — невозможно. «Звезды русского балета» пока на паузе.

— Как распределяются выпускники колледжа Вишневской?

— Среди них немало лауреатов грантов мэра Москвы в сфере культуры и искусства. Выпускники колледжа продолжают обучение в высших учебных заведениях Москвы и Петербурга. Большой поток выпускников, что касается вокалистов, до пандемии «разбирали» столичные труппы, многие продолжали обучение в Берлинской и Венской консерваториях. Сейчас все остаются в России. Ряд выпускников проходят стажировку в молодежной программе «Геликон-оперы» и остаются работать в театре. Технологи и художники находят себя в мастерских Театра Станиславского и Большого — их приглашают еще на этапе обучения. Танцовщики пополняют труппы «Кремлевского балета», «Балета Москва», кого-то приглашает «Русский балет» Вячеслава Гордеева, кто-то идет в театр La Classique Элика Меликова. Все устраиваются, и неплохо.

— Вы ориентируете музыкантов на классику?

— Музыканты наших оркестров — симфонического, духового и джазового — воспитываются на классике, не только русской, но и западной. Мы не прочь поиграть Гершвина, испанских композиторов, музыку фламенко. У духового оркестра есть прекрасный вокально-инструментальный спектакль «Песни военных лет», к 80-летию Победы он будет, думаю, востребован. Мы его показывали на сцене «Геликон-оперы» в прошлом году, успех был мощный. Музыкальный репертуар колледжа разнообразен.

— Вы — международная звезда, человек в балетном мире известный, много повидавший. Но как-то удивительно вы выстроили свою жизнь: работали в разных театрах, но нигде надолго не задерживались. Тяга к перемене мест или осознанная позиция?

— В Театре классического балета Наталии Касаткиной и Владимира Василева я служил три года — это было первое мое место работы после окончания Московского хореографического училища. Там преподавал Наум Маттаньевич Азарин — выдающийся педагог, воспитавший много звезд балетной сцены. Когда он ушел из жизни, возник вопрос выбора педагога — им стал Александр Прокофьев. Позже я решил поехать на международный конкурс артистов балета в Нью-Йорк и дальше уже определяться с местом работы. На конкурсе завоевал серебряную медаль.

— Мало кто может похвастаться таким количеством конкурсных побед.

— Меня зажигал конкурсный драйв, и подготовка приносила большую профессиональную пользу. Был в моей судьбе и Музыкальный театр Станиславского и Немировича-Данченко. Я уважал Дмитрия Брянцева как хореографа, но он сочинял движения не по моему складу мышц, он прекрасно ставил на женщин и адажио. Мне стало тесно, и я поехал по приглашению в Венгерскую национальную оперу. Потом получил ангажемент в Королевском балете Новой Зеландии (город Веллингтон) — прекрасная труппа, хорошие постановки, но очень уж далеко. Долгое время работал в Канаде, в Театре Alberta Ballet (город Калгари) и в Национальном балете Канады. Смена театров — не позиция, скорее желание найти труппу с интересным мне репертуаром и хореографами, близкими по духу.

— Нашли?

— Сейчас думаю, что это был Alberta Ballet — мое последнее место службы в качестве танцовщика. В 2000 году, когда Владимир Путин стал президентом, я принял решение вернуться в Россию. Появление на свет дочки усилило желание оказаться на Родине. Я стал фрилансером и ездил танцевать в различные театры и балетные труппы: в Казанский театр оперы и балета имени Джалиля, Мариинский театр, в Марийский театр оперы и балета в Йошкар-Олу, в Красноярск, а также во Флоренцию и Национальный балет Австралии.

— Что вас связывало с Приморской сценой Мариинского театра?

— Во Владивостоке я три года руководил балетной труппой.

— Потом появился еще и Бурятский театр оперы и балета?

— Улан-Удэ был раньше Владивостока, я открывал там театр после реновации, здание находилось на реконструкции шесть лет. Я готовил открытие и первые спектакли репертуара. Потом сразу отправился в Приморский театр с заданием «собрать труппу», здание еще не было сдано в эксплуатацию. Решил эту задачу — набрал в труппу более 70 артистов. Как это получилось? Сам удивляюсь. Там поставил классическое «Лебединое», естественно, с купюрами, балет «Четырнадцатая симфония» на музыку Шостаковича, восстановил «Вальпургиеву ночь» Леонида Лавровского и «Призрачный бал» Дмитрия Брянцева, благодаря Галине Крапивиной — очень трогает меня этот балет. За три года мы много сделали.

— Сейчас, похоже, вы осели. Для колледжа Вишневской продолжается юбилейный сезон. Тридцать лет для учебного заведения — много или мало?

— Сравнивая со старожилами — Московской консерваторией, Академией Гнесиных, Академией Вагановой, — понимаешь, что это только начало. Трамплин во взрослую жизнь. Конечно, нам не дано увидеть трехсотлетие колледжа Вишневской, но, надеюсь, он будет жить. А праздник продолжается — сейчас мы готовимся к торжественному открытию колледжа после текущего ремонта.

Фотографии предоставлены КМТИ им. Вишневской.