Владимир Толстой: «Предназначение толстовских музеев — дать людям почувствовать живого Толстого и тепло толстовской семьи»

Татьяна ФИЛИППОВА

Владимир Ильич рассказал «Культуре» о новом назначении и связанных с ним проектах, о подготовке к двухсотлетию Льва Толстого и большой семье Толстых.

— Владимир Ильич, за время вашего директорства Ясная Поляна изменилась очень сильно, сейчас даже трудно поверить, что по главной аллее когда-то ходили грузовики. Когда вам предложили возглавить музей-заповедник, у вас уже был план необходимых преобразований?

— У меня там был разбег. Я девять месяцев проработал в Министерстве культуры, в управлении музеев, в качестве эксперта, и успел поездить по другим литературным музеям, по усадьбам, заповедникам, в Михайловском был, в Тарханах, видел, как работают коллеги. И была возможность составить такой план на будущее. Поэтому, когда назначение состоялось, теоретически я был подкован и готов. Конечно, на практике все оказалось сложнее. А вот сейчас у меня времени на разбег нет, но зато есть прошлый опыт.

— А есть ли план?

— Планов много, потому что, во-первых, впереди двухсотлетие Толстого, и это для всех толстовских музеев и людей, связанных с этой темой, главное событие ближайших лет, которое требует глубокой, серьезной подготовки. Когда я работал советником президента, я входил в состав организационного комитета, возглавил его глава администрации Антон Эдуардович Вайно, и я помогал ему, готовил материалы для проведения первого заседания. То есть я занимался уже сбором информации и материалов по всем регионам, по всем направлениям деятельности. Поэтому, конечно, у меня есть перспективное видение. Но здесь, в Государственном музее Толстого, конечно, есть отдельные задачи.

— Что входит в состав музея, который вы возглавили?

— В Москве это четыре адреса. На мой взгляд, главный из них — это мемориальная усадьба в Хамовниках. Там сейчас идет реставрация, до конца этого года она должна быть закончена. Я вчера был в усадьбе, смотрел, как идет ход реставрации, и в целом остался удовлетворен. Музей создал специальную реставрационную комиссию, которая внимательно следит за тем, чтобы все, что можно сохранить, было сохранено, поэтому усадьба не станет новоделом. Конечно, там, где требуется вычинка кирпичей или деревянных сооружений, они будут аккуратно заменены, но в целом взята установка на максимальное сохранение подлинности.

Второй адрес — это Пречистенка, где мы с вами находимся. Здесь хранится рукописное наследие Толстого. Не в самом музейном комплексе, а в так называемой «стальной комнате», которая расположена в здании Академии художеств. И это настоящая сокровищница: там хранятся все рукописные тексты «Войны и мира», «Анны Карениной», других произведений Толстого, его письма, дневники, материалы, связанные с его ближайшим окружением, уникальная коллекция автографов, рукописных материалов Толстого и его близких людей.

Объем материалов огромный, а пространство маленькое, меньше 50 квадратных метров. Конечно, рукописи Толстого достойны другого хранилища, отдельного, самостоятельного, причем такого, которое позволило бы их оцифровать (сейчас для этого нет условий), дать возможность работать исследователям, иногда на очень короткое время какие-то материалы показывать на выставках. И это одна из самых главных задач, которые мне предстоит решить к 2028 году, а лучше и раньше.

Сотрудники музея, к сожалению, вынуждены работать в крайне неподходящих для этого условиях, и это нужно исправлять. Ни в коем случае не подумайте, что это какой-то камень в огород людей, которые возглавляли музей до меня. Все они подвижники, люди, которые любят Толстого, и они делали то, что могли сделать. Но я приложу все свои усилия для того, чтобы все-таки эту ситуацию изменить, потому что и Лев Николаевич Толстой, и его наследие, и музей, созданный в его честь, достойны лучшей участи. Я очень надеюсь на помощь и поддержку Министерства культуры, Правительства Российской Федерации. Президент обещал мне содействие и поддержку. В ближайшее время я подготовлю всю необходимую аргументацию, чтобы обратиться к руководству страны и нашему правительству за помощью. Потому что времени до юбилея осталось немного, на мой взгляд, четыре года пролетят быстро.

— Ваш предшественник, Сергей Александрович Архангелов, показывал мне архитектурный проект реконструкции здания музея. Предполагалось, что внутренний дворик будет накрыт стеклянной крышей, и таким образом появится дополнительное пространство.

— Этот проект был отвергнут Министерством культуры, потому что он очень дорогой, намного проще и дешевле выкупить пустующие особняки, стоящие по соседству. У меня целый список отдельно стоящих домов, которые можно купить просто на Авито. Все они находятся в границах треугольника между Хамовниками, Пречистенкой и Пятницкой, и вполне могли бы устроить музей. Может быть, найдутся какие-то любители Толстого, меценаты, которые нам в этом помогут. Может быть, это сможет сделать правительство или мэрия Москвы, мэр. Нужно выкупать имущественные комплексы, передавать их в федеральную собственность и делать там музей.

И это будет в разы дешевле. Если перед нами стоит выбор купить особняк за 400 миллионов или построить за несколько миллиардов атриум, мне кажется, решение очевидно. Зачем красивые архитектурные фантазии и новое строительство, которое затянется на 20 лет? С моей точки зрения, надо действовать рационально.

— У музея Толстого есть филиалы и за пределами Москвы. Затронут ли их перемены?

— Да, есть мемориальный музей памяти Льва Толстого «Астапово» в Липецкой области. Безусловно, место знаковое, хоть и скорбное, но эмоционально сильное. Я очень рассчитываю на поддержку «Российских железных дорог», с которыми мы давно дружим, потому что это железнодорожная станция. РЖД поддерживали и наш театральный фестиваль, и другие наши проекты, в свое время помогали нам воссоздать станции «Ясная Поляна» (историческое название — «Козлова Засека»), «Ясенки», «Чернь», «Скуратово», я надеюсь, что и сейчас компания нам поможет. Я понимаю ситуацию, в которой сейчас находится страна, поэтому рассчитываю не только на средства федерального бюджета, буду стремиться привлекать разные источники, разных партнеров, разные формы поддержки.

В 1995 году вместе с другими членами семьи и с яснополянским музеем мы учредили Фонд наследия Льва Толстого, он аккумулирует средства, которые идут в том числе на поддержку театрального фестиваля «Толстой» и литературной премии «Ясная Поляна».

Сейчас, вероятно, понадобится создать в этом фонде наблюдательный совет, который, с одной стороны, помог бы формировать эндаумент-фонд или какие-то другие формы поддержки, а с другой стороны, осуществлял бы контроль за тем, как расходуются средства. Видимо, в ближайшее время я этим тоже буду заниматься.

— На недавно прошедший в Ясной Поляне фестиваль приезжала Марта Альбертини, внучка Татьяны Львовны Сухотиной-Толстой, дочери Льва Николаевича. Вы не думаете восстановить съезды потомков Толстых?

— Наверное, вы знаете, что съезды были каждые два года начиная с 2000-го, но потом пришла пандемия, а сегодня затруднена логистика. Марте пришлось проделать огромный путь, чтобы приехать в Москву через Дубай, через Арабские Эмираты. Не знаю, удастся ли собрать большую семью Толстых в 2025-м или 2026-м, но в 2028-м, в юбилейную дату, мы, конечно, соберем всех членов семьи, которые захотят приехать.

— Сколько человек сейчас в вашей большой семье?

— Сейчас потомков более 330 по всему миру. Но в Ясную Поляну приезжали 100–130 человек максимум. И это очень много. Когда собирается такая огромная семья, это впечатляет. Огромные столы, за которыми мы завтракали, устраивали семейные обеды, — все это очень сплотило семью, и конечно, очень жаль, что образовался такой большой перерыв. Мы последний раз собирались в 2018 году, в 2020-м уже не удалось, и, конечно, перерыв ощущается, связи ослабляются.

Но приезд Марты — хороший знак. Она, я считаю, совершила маленький подвиг: во-первых, написала хорошую книгу, а во-вторых, сочла нужным приехать в Россию, в Ясную Поляну, в Москву, сделала несколько публичных встреч с читателями книги, с посетителями Ясной Поляны, Государственного музея Толстого.

— В яснополянском доме главное — ощущение подлинности. А здесь, на Пречистенке, этого нет. Чем будете привлекать публику?

— Музей на Пречистенке не мемориальное пространство, Толстой никогда здесь не бывал. Это литературный музей, в котором есть экспозиция, на мой взгляд, недостаточно активно вовлеченная в оборот, потому что посетителей немного. Хотя мне это странно — сейчас, когда идет реставрация дома в Хамовниках, кабинет Льва Толстого представлен здесь, и можно прийти и увидеть личные, мемориальные вещи Толстого. Может быть, люди просто не знают, что появилась такая возможность? Мне предстоит понять, как это работает и как сделать так, чтобы это работало лучше.

— Может быть, нужны современные музейные технологии?

— Современные технологии не здесь. Музею предоставлены площади самостоятельного, отдельно стоящего павильона на ВДНХ, и там создана экспозиция по «Войне и миру». Не хочу давать каких-то оценок, тем более что видел ее только на фотографиях, поеду туда в ближайшее время, но просто интуитивно я чувствую, что ВДНХ — то пространство, куда люди приезжают семьями, с детьми, и, в общем, не для того, чтобы пойти в классический музей. Здесь нужен аттракцион, и Толстой позволяет сделать вокруг своего творчества развлекательный аттракцион для любого возраста, мультимедийный, современный, живой, и мы сейчас будем этим заниматься.

Но помимо этого есть же еще огромное количество проектов, которые питают творчество и жизнь Толстого. Моя мечта, и очень рассчитываю ее осуществить, — сделать полноценный игровой, высокохудожественный, многосерийный фильм по биографии Толстого.

— Да, было бы интересно увидеть Льва Николаевича в разные периоды его жизни.

— Мне очень хочется рассказать всю жизнь Толстого, не его уход из Ясной Поляны и смерть в Астапово, а огромную жизнь этого человека. Его становление как личности, с чем он столкнулся в раннем детстве, потеряв маму в полуторагодовалом возрасте, отца в девять лет, пережив немало душевных потрясений. Как он сформировался как такая масштабная личность, какие люди его окружали, кто на него влиял и как. Мне кажется, это очень интересно — молодой Толстой, потом казанский период, а дальше Кавказ, Севастополь...

Жизнь Толстого — это целая эпоха, четыре императора, несколько войн, в которых Толстой принимал участие, целый пласт русской истории. Он был прямо или косвенно связан со всей русской литературой, вообще с выдающимися людьми своего времени. Его отец дружил с Пушкиным. Очевидно, была связь и с Лермонтовым, и с Грибоедовым. А уж потом у самого Толстого — и Тургенев, и весь кружок петербургских писателей, Некрасов, который сыграл огромную роль в жизни Толстого, опубликовав в «Современнике» его первую повесть «Детство», Островский, Григорович, Гончаров — вот весь этот спектр. Толстой дружил и общался с Чеховым, Фетом, Тютчевым, к нему приезжали Бунин, Горький. То есть история русской литературы — это еще и личные связи.

Поэтому хочется рассказать и показать столетнюю историю России через судьбу и биографию одного из самых великих ее сынов.

— Вы знаете, конечно, что Сергей Урсуляк начинает снимать «Войну и мир»…

— Конечно, знаю. И, я думаю, сейчас мы увидимся с ним на кинофестивале в Выборге. Вы совершенно справедливо упомянули Урсуляка, потому что помимо биографического сериала нужны новые экранизации. Фильмы по произведениям Толстого в основном делались 50, 60, 70 лет назад, и требуется новое осмысление. Нужны театральные постановки, в том числе и для фестиваля «Толстой». Могу сказать, что я сейчас внутри процесса с талантливыми молодыми компьютерщиками, мы занимаемся разработкой компьютерной игры по «Войне и миру». И на мой взгляд, это тоже очень перспективная история. Задач много, форм их воплощения много. Нужны ресурсы, и большие ресурсы. Одна из моих ключевых задач — консолидировать их вокруг музеев, вокруг Фонда наследия Толстого и помогать в реализации различных проектов.

— Есть какое-то высказывание Льва Николаевича, которое вы чаще всего вспоминаете?

— Есть несколько. Он сам любил французскую пословицу: «Делай что должно, и будь что будет». Особенно важна первая часть: делай что должно.

Потом у него есть такая уже из его дневников фраза: «Человеку свойственно стремиться к увеличению. Это может быть увеличение количества рублей, картин, лошадей, чинов, мускулов, знаний, а увеличение одно только нужно: увеличение доброты». Вот это абсолютно современный, актуальный, нужный посыл — стремиться к увеличению доброты. И это должно быть во всем. И кредо Государственного музея Толстого — открытость, доброжелательность, гостеприимство, стремление к тому, чтобы каждый человек, который здесь оказывается, был согрет нашим теплом, вниманием, добрым отношением.

Вот это ощущение семьи толстовской… Я, например, очень тронут был и благодарен, когда на мое представление в качестве директора приехали все Толстые — мои дети, племянники, двоюродная сестра, троюродная сестра, ну, вот и Марта оказалась здесь. То есть они приехали поддержать меня, показать, что мы большая дружная семья. И это все талантливые люди, состоявшиеся: и Фекла Толстая, и Петр Олегович, и мои дети, и Настя, и Катя, и Андрей, и Ваня, и дочь Петра Олеговича Саша, и мои племянники, дети Ильи Ильича — Илья Ильич и Анна Ильинична. Это все одаренные люди, которые уже многого достигли в этой жизни, и они все хотят быть полезны музею.

Знаете, как-то вот не хочется культивировать мертвого льва. Для меня чрезвычайно важно говорить, что Толстой — это не портрет в классе литературы и не согбенный старик, который сбежал от истеричной жены и умер на железнодорожной станции. Это яркий, живой человек, который был мальчиком, который был подростком, который был офицером, который влюблялся, который создал огромную семью, у которого было 13 детей, который написал великие произведения литературы. И это живой человек, это не изваяние, не памятник, не какая-то статья в Википедии. И вот это и есть предназначение толстовских музеев — дать людям почувствовать живого Толстого и тепло толстовской семьи. В Ясной Поляне это есть, будет и здесь