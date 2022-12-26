Зельфира Трегулова: «Нужно постоянно искать новые форматы разговора со зрителем»

Ксения ВОРОТЫНЦЕВА

Зельфира Исмаиловна Трегулова родилась в Риге. В 1977 году окончила искусствоведческое отделение исторического факультета МГУ имени М.В. Ломоносова. С 1984-го по 1997-й работала во Всесоюзном художественно-производственном объединении имени Е.В. Вучетича (координатор и куратор международных выставок русского искусства, помощник генерального директора). В 1998–2000 годах возглавляла отдел зарубежных связей и выставок в ГМИИ имени А.С. Пушкина. В 2002–2013 годах занимала пост заместителя генерального директора по выставочной работе и международным связям Музеев Московского Кремля. С 2013-го по 2015-й возглавляла Государственный музейно-выставочный центр «РОСИЗО». С 10 февраля 2015 года — генеральный директор Государственной Третьяковской галереи.«Культура» поговорила с директором Третьяковской галереи о будущих выставках, сотрудничестве с блогерами и восприятии русского искусства за рубежом.— В проекте «Русская нить», над которым мы работали прежде всего с Музеем Виктории и Альберта, было семь разделов. Один из них, «Танец», действительно фокусировался на «Русских сезонах», чье влияние на европейскую и мировую культуру сложно переоценить. Думаю, не было другого художественного феномена, связанного с Россией, который так сильно бы воздействовал на мировую культуру. И никто не сделал больше Сергея Павловича Дягилева, открывшего миру русскую культуру как художественную цивилизацию. Выставку «Дягилев. Генеральная репетиция» мы готовили оперативно: нас подстегивала сама история дягилевских сезонов, когда важнейшие постановки выпускали в сжатые сроки. Мы выбрали такое название, потому что хотели прорепетировать и понять для себя, что сможем показать в залах будущей постоянной экспозиции на Крымском Валу после реконструкции здания. В собрании Третьяковской галереи находится огромная коллекция работ Михаила Ларионова и Наталии Гончаровой, поступившая в музей в 1989-м по завещанию второй жены Ларионова Александры Томилиной. Кроме того, в 2019–2021 годах мы приобрели в Лондоне уникальную коллекцию костюмов дягилевских постановок, начиная с самых первых 1909 года и заканчивая «Жар-птицей», оформленной в 1926 году Наталией Гончаровой, которая опиралась на первую постановку «Жар-птицы» в 1910-м, оформленную Александром Головиным. В число этих приобретений входят еще два артефакта. Это сапоги половчанки, представленные на выставке: они выполнены в традициях национальной обуви, которую до сих пор изготавливают несколько мастеров в Татарстане. А также созданный Николаем Рерихом для балета «Половецкие пляски» гигантский театральный задник — 10 на 23 метра. От «Русских сезонов» сохранилось лишь пять задников и занавесов: тем более уникальным является этот артефакт, который сейчас оперативно реставрируется. Мы надеемся, что к выставке Рериха, которую мы планируем открыть осенью 2023 года, занавес будет приведен в экспозиционное состояние. Я не говорю, что будет закончена реставрация — на это потребуются годы, но мы хотя бы сможем показать его на выставке.К сожалению, сохранилось не так много материалов последних экспериментальных постановок «Русских сезонов», оформленных Габо, Певзнером, Челищевым, в которых, например, использовались пластик и целлофан. Надо также понимать, что все спектакли Дягилева были поставлены за рубежом, — об этом часто забывают. И экспозиция, которую мы намереваемся создать, должна располагать большим корпусом работ, эскизов и костюмов. Потому что и графику, и костюмы нельзя экспонировать больше четырех с половиной — пяти месяцев. Потом в экспозиции их должны заменить другие работы. Так что для нас это вызов. Но мы уже спроектировали огромное пространство для отреставрированного задника Николая Рериха, а также для библиотеки и для аудиовизуального архива, посвященного «Русским сезонам». К сожалению, не хватает живописных портретов Сергея Павловича Дягилева. Все основные вещи хранятся в Русском музее — это знаменитый портрет Бакста, изображающий Дягилева с няней, и незаконченный портрет Валентина Серова. Зато у нас много рисунков и шаржей, выполненных Михаилом Ларионовым: начиная с 1914–1915-го и заканчивая последними годами жизни великого культуртрегера.— Наверное, все видели информацию, которую озвучил мой коллега, директор Исторического музея Алексей Левыкин, — о том, что остановлено проектирование и строительство музейного фондохранилища в Коммунарке. Перед нами опять встал вопрос: куда переезжать при начале реконструкции. Однако работать над новой постоянной экспозицией мы не прекратили. Она будет сильно отличаться от нынешней, над которой мы тоже долго и упорно работали. Сейчас она построена по хронологическому принципу, а после реконструкции будет состоять из четырех отдельных блоков. О том, как мы распределим произведения из собрания, расскажем, когда действительно будем знать о сроках реконструкции. Возможно, пройдет еще несколько лет, и мы решим, что надо все переработать: мир меняется, как и сам зритель, и многим посетителям сложно пройти все 37 залов постоянной экспозиции. Но радует, что с момента, когда открылся последний вариант постоянной экспозиции, количество зрителей выросло в разы. В 2014 году в здание на Крымском Валу в день приходили в среднем 200 человек. Казалось, оно заколдовано и невозможно наполнить его жизнью. Зайдите теперь в любой день, даже без выставки Врубеля, и вы увидите огромное количество посетителей.— Не в инфлюенсерах, а в тиктокерах. Мы работали с ними в рамках выставки, посвященной кинетизму в русском искусстве: сложной, но визуально очень богатой. Увы, оказалось, что им нечего сказать о ней, кроме «вау». Этим публику не привлечешь. С другой стороны, мы сотрудничаем с блогерами, и благодаря им на этой же выставке удалось получить аудиторию в 82 тысячи человек. Поэтому с инфлюенсерами мы готовы работать, а что касается тиктокеров — это уже неактуально. Вообще мы прекрасно понимаем, что нужно постоянно искать новые форматы разговора со зрителем. Но это сложный процесс — в том числе переламывания самих себя. Еще в конце 2015-го — начале 2016-го мы разработали программу развития, где выдвинули главный принцип — повернуться лицом к зрителю. А заодно осуществить три трансформации: самих себя, своих пространств и публики. В итоге нам удалось и первое, и второе, и третье, но, пожалуй, первое все равно оказалось самым сложным. Кстати, о том, что мы меняем зрителя, свидетельствует следующий факт: в 2014 году половину всех посетителей Третьяковской галереи составляли зрители третьего возраста. Когда мы открылись после второго локдауна в январе 2021 года, к нам пришло огромное количество молодых людей. На протяжении месяцев, предшествовавших этому, росла наша аудитория в онлайне. Материалы, которые мы выкладывали в Сеть, включая фильмы «Третьяковка с Сергеем Шнуровым» и «Третьяковка с Константином Хабенским», использование игровых методик, иммерсивных ходов, — все это заставило людей, которые были с нами в онлайне, прийти к нам в залы 22 января 2021 года. Мы увидели множество молодых пар, семей с детьми. Вообще Третьяковская галерея — child friendly: мы пускаем посетителей с колясками, несмотря на то что писали про историю с мамой, публично кормившей ребенка. Мы учимся на своих ошибках и стараемся реагировать на критику, которую получаем в свой адрес, — если она объективна. Поэтому у нас появились специальные укромные уголки, где можно покормить ребенка.— Они приостановлены, и мы надеемся, что наступит момент, когда мы сможем их возобновить. Помимо стран Европы, а также Америки, с которой, к сожалению, из-за дела о библиотеке Шнеерсона обмен невозможен уже почти 12 лет, есть и другие направления сотрудничества. Мы поддерживаем контакты с коллегами из Белоруссии, Армении, Азербайджана, Узбекистана. В музеях на постсоветском пространстве хранится огромное количество произведений русских художников. В прошлом году сделали выставку Ивана Курдяшова, половину которой составили произведения из Государственного музея искусств имени Савицкого в Нукусе. Мы работаем с таким партнером, как Национальный художественный музей Республики Беларусь, — выставку Семирадского открывала картина из их собрания. Сейчас на выставке Грабаря представлены прекрасные работы из этого музея. В выставке Семирадского также участвовала Национальная галерея Армении. Надеемся показать шедевры Третьяковской галереи в Баку совместно с Культурным центром Гейдара Алиева: вопрос только в том, когда Министерство культуры возобновит практику выдачи разрешений на вывоз произведений за рубеж.— В следующем году откроем еще одну монографическую выставку — выдающегося художника русского авангарда Алексея Моргунова, сына великого русского пейзажиста Алексея Саврасова. Привезем 52 работы из собрания музея в Нукусе. Но Кудряшов и Моргунов — это выставки-открытия, а есть известные художники, чьих ретроспектив не было очень давно. В 2023-м при участии Узбекистана мы сделаем выставку пейзажиста и мариниста Алексея Боголюбова. Но, наверное, главный проект — выставка Николая Рериха к 150-летию художника. Мы обязательно остановимся на его сотрудничестве с «Русскими сезонами». Ведь когда говорят о «Весне священной», в первую очередь вспоминают музыку Стравинского и хореографию Нижинского, однако идеологом спектакля был Рерих, окунувший всех в древнюю пугающую архаику. При этом он был не только потрясающим художником, но и выдающимся мыслителем, философом, общественным деятелем. Мы постараемся рассказать о нем как о человеке, чья деятельность далеко выходит за рамки художественного творчества.— Все мы помним книгу Камиллы Грей «Великий эксперимент: Русское искусство 1863–1922», которая стала сенсацией. Она напомнила миру, что он десятилетиями шел по пути, проложенному еще в 1910-х годах художниками русского авангарда. В 1970-е и 1980-е в фокусе внимания был именно русский авангард. Так получилось, что я работала над огромным количеством выставок русского авангарда и в России, и за рубежом, включая знаковый проект «Великая Утопия», показы которого прошли в Амстердаме, Франкфурте, Нью-Йорке и в Москве. Это было не конъюнктурное следование интересам наших западных партнеров: для нас самих выставки стали открытием. В середине 1990-х мне посчастливилось работать над выставкой «Москва — Берлин», которая впервые состыковала искусство Германии и Советского Союза 1920–1930-х. Она отразила возникающий интерес к искусству того периода, в том числе и в странах с достаточно жесткой системой правления, которую где-то можно назвать тоталитарной, а где-то — не совсем, ведь в ареале подобного художественного развития оказались Италия, Франция и даже США. Конец 1990-х — начало 2000-х ознаменовались огромным интересом к искусству социалистического реализма. Выставка «Коммунизм. Фабрика мечты» во Франкфурте, сокураторами которой были мы с Борисом Гройсом, буквально взорвала мир. Помню, как объясняла американским журналистам, что один прадедушка моих детей провел 21 год в ГУЛАГе, другой был расстрелян на Лубянке, так что меня трудно заподозрить в апологетике подобного искусства. И все же эти острые темы были интересны обеим сторонам, мы исследовали их коллегиально, в равноправном сотрудничестве. Настоящим прорывом стала выставка 2005 года «Россия!» в Музее Гуггенхайма в Нью-Йорке — это была первая попытка показать отечественное искусство от деисуса XI века из собрания Третьяковской галереи до «Человека, который улетел в космос из своей комнаты» Ильи Кабакова. Идею выставки подсказал тогдашний заместитель министра культуры и мой сокурсник Павел Хорошилов, на ее основе я разработала концепцию. И сегодня — хотя прошло уже 17 лет — мне за нее не стыдно. Кстати, с 2005-го по 2013-й это была самая посещаемая выставка в истории Музея Гуггенхайма, и в очереди на Пятой авеню стоял не Брайтон-Бич — он как раз эту выставку игнорировал. Это было открытие России как величайшей культурной цивилизации, до той поры неизвестной в своей полноте и цельности. Мы хотели показать, что русское искусство — про идею и про восхождение к свету, который понимается в рамках византийской концепции исихазма как фаворский свет. В Музее Гуггенхайма экспозиция, следуя архитектуре пространства, закручена в спираль, и ее осмотр действительно превращался в процесс восхождения. Выставку открывали генеральный секретарь ООН Кофи Аннан и президент России Владимир Владимирович Путин, и огромной честью для меня было провести президента по выставке.Именно в те годы, мне кажется, возникло понимание, что русское искусство XVIII, XIX и начала XX века — не маргинальная школа, «перепевавшая» западное искусство, а мощный, сильный, самостоятельный феномен. В последние годы мы в Третьяковской галерее разрабатывали идею о том, что нельзя делить русское искусство на допетровскую и послепетровскую эпоху, на собственно оригинальное развитие, пусть и под византийским влиянием, и развитие по канонам европейских школ. На самом деле это единый феномен, который и составляет «русскость» русского искусства. Об этом в 2018-м — начале 2019-го удалось сделать выставку «Русский путь. От Дионисия до Малевича» в Музеях Ватикана в ответ на фантастическую выставку «Roma Aeterna. Шедевры Пинакотеки Ватикана. Беллини, Рафаэль, Караваджо» в Третьяковке. Выставки, которые мы делали в последние годы, были именно размышлением о русском искусстве, а не экспортным вариантом. И 2021-й стал годом фантастически успешных проектов, представлявших русское искусство в Европе. Свидетельство тому — очереди на выставку Репина в Пти-Пале в Париже и 1 миллион 200 тысяч посетителей выставки Морозовых в фонде Louis Vuitton, где мы показали 35 главных произведений, собранных Михаилом Абрамовичем и Иваном Абрамовичем Морозовыми. И где лучшие вещи Моне соперничали с лучшими работами Врубеля, и, мне кажется, Врубель выиграл. Думаю, что люди, посмотревшие эти выставки, никогда не смогут их забыть.— Наверное, все определилось местом, куда я пришла работать, — это было Всесоюзное художественно-производственное объединение имени Вучетича: та самая организация, которая ранее делала выставку «Москва — Париж». На работу я устроилась за три месяца до рождения второго ребенка, и брали меня буквально не глядя. Честно говоря, шла с тяжелым сердцем — мне казалось, что это насквозь советская контора. Однако на самом деле она подарила мне невероятный опыт и определила то, чем я занимаюсь. И, наверное, все это оказалось важнее, чем написать три-четыре монографии, ведь даже выставки, сделанные до прихода в Третьяковскую галерею, вызвали гораздо больше резонанса, чем могли бы вызвать тексты научных статей или книг.— Рутинного администрирования нет вообще. Наоборот, невероятное количество драйва, взлеты, ситуации на грани фола, когда кажется, что все рухнет, рассыпется, и ты это каким-то чудом собираешь обратно. Но мемуары пока не пишу.