Иосиф Райхельгауз: «Я решил взять бесхитростную, документальную книгу воспоминаний мамы, отражающую жизнь человека во время войны»

06.03.2020

Денис СУТЫКА

Худрук «Школы современной пьесы» рассказал «Культуре» о новом спектакле, основанном на воспоминаниях его матери, о борще как национальной идее и эшелоне, уносящем близких.



Фотографии предоставлены театром «Школы современной пьесы».

Спектакль «Фаина. Эшелон» — личная, трогательная, но больше леденящая душу история о том, как мама будущего режиссера — Фаина Райхельгауз — потеряла в войну родителей, пережила послевоенные годы и встретила свою любовь. В главной роли – заслуженная артистка России Елена Санаева. Сценографию сделала Мария Трегубова – дочь Иосифа Леонидовича.В рецензиях много пишут о метафорах и аллюзиях, которые вы заложили в спектакль...Как-то артисты спросили выдающегося театрального режиссера Мейерхольда: Всеволод Эмильевич, а вот здесь мы не до конца понимаем сути, тут, наверное, вы заложили какую-то сложную метафору? На что режиссер ответил: не знаю, просто чувствую, что так надо. Потом критики объяснят, что у нас получилось. Естественно, я чувствую материал. Подкладываю какие-то смыслы. Оговариваю все это с актрисой, сценографом, звукорежиссером, художником по свету, но критики потом видят гораздо разнообразнее, объемнее, а иногда и вовсе не то, что ты закладываешь. Это говорит о том, что в спектакле есть объем, позволяющий людям размышлять на эту тему, делиться своим опытом, делать какие-то умозаключения.Запомнилось, как один из критиков сравнил «взрыв» во время застолья в вашем спектакле с отобранным у людей правом на счастье.Да, совершенно верно, эта аллюзия прослеживается в нескольких рецензиях. Одна из них, по-моему, даже как-то так называлась: «Отобранная трапеза».Раз уже заговорили о трапезе: актриса Елена Санаева действительно готовит фирменный борщ по рецепту вашей мамы?Елена Всеволодовна и сама прекрасно готовит борщ. Да и мама тоже его замечательно делала. И сестра мамы — моя тетя Бронислава, которой 92 года, и которая в финале спектакля на видео несет эту тарелку борща. Мне кажется, борщ для нашей страны чуть ли не национальная идея, эдакая скрепа.Спектакль начинается с того, что актриса сообщает: «Сейчас я буду готовить борщ. Кто его только не пробовал: Галина Волчек, Олег Табаков, Булат Окуджава...»У нас в Одессе была крохотная дачка. Когда я учился в ГИТИСе, к нам в гости туда иногда приезжали мои однокурсники — в будущем великие и знаменитые режиссеры, актеры - Толя Васильев (основатель театра «Школа драматического искусства»), Боря Морозов (народный артист России, главный режиссер ЦАТРА), Ирочка Алферова (народная артистка России). После выпуска я стал работать в «Современнике» и уже оттуда к нам заезжали бывавшие на съемках или по делам в Одессе Юрий Богатырев, Олег Павлович Табаков, Галина Борисовна Волчек. Не раз гостил у нас мой учитель Андрей Алексеевич Попов. Когда возник театр «Школа современной пьесы», у нас на даче успели побывать Любовь Полищук, Альберт Филозов. Это же Одесса - пустынный чистый берег моря, вода теплая, теплая. На даче - крохотная кухонька. Мама с удовольствие готовила для гостей борщ, картошку, селедку. Вечером все собирались во дворе у костра, пели песни. Рядом со знаменитыми артистами сидели наши соседи. Когда дача сгорела, я перевез родителей в Москву. У нас появился крохотный домик в садовом товариществе «Актер», председателем которого была Татьяна Васильевна Доронина. По соседству жили Людмила Иванова, Оля Остроумова и Миша Левитин, Лев Дуров. И снова были какие-то фантастические по искренности и доброте застолья. Мама варила огромную кастрюлю борща, разливала по тарелкам. За столом шли бесконечные разговоры, в том числе о войне. Родители не любили ее вспоминать, и, тем ни менее, часто возвращались к этой теме, так как война оставила неизгладимый след в нашей семье. Когда маме исполнилось 80 лет, я попросил ее все записать. Только факты. И она написала книгу, назвав ее «О том, что помню… прошло… тревожит».Наверное, родители безумно гордились своим сыном и его знакомствами с известными коллегами-друзьями?В «Современнике» я часто обращался к творчеству Константина Михайловича Симонова, и как-то он подарил маме сборник стихотворений «Жди меня», а папе - одну из своих трубок и кисет с табаком. Представляете, что это для них было? Подарок от самого Симонова! Секунду. (Иосиф Райхельгауз достает с полки книгу, возвращается за стол, раскрывает) Вот эта книжка. Моей мамы. В конце - фотографии, где родители запечатлены с театральными деятелями. Вот мой папа держит на руках пятилетнюю Машу Трегубову — будущего знаменитого сценографа и лауреата всевозможных премий.Вы, наверное, через всю жизнь пронесли историю своих родителей. Почему только сейчас решили рассказать ее зрителю? Кажется, актриса Людмила Иванова даже раньше вас поставила спектакль по этой книге?Пробовала, однако не получилось. Я пытался ей помочь, подсказывал ход с борщом. Понимаете, чем дальше время уходит от войны, тем больше война становится чуть ли не разменной монетой. Политики, телевизионщики, литераторы, журналисты пытаются сегодня представить свою войну. Вот будет серьезный юбилей — 75 лет со Дня Победы. И опять какая-то возня: полякам это не так, украинцам то не эдак, русские чем-то недовольны... Многие театры объявили, что будут ставить спектакли, посвященные юбилею Победы. И я вдруг увидел, что в работу берут старые, советские пьесы, которые шли на отечественной сцене лет 40-50 назад. А в них часто — только пафос, якобы боль за родину. Тогда я решил взять бесхитростную, документальную, честную книгу воспоминаний моей мамы, отражающую жизнь человека во время войны. Показал Елене Санаевой, проговорил со сценографом Марией Трегубовой, и мы решили делать. Нам кажется, что это такое скромное, тихое, но абсолютно документальное свидетельство войны. Патриотизм же не в том, чтобы кричать, что мы лучше всех и размахивать георгиевской ленточкой, а в том, чтобы искренне помочь жить дальше людям, прошедшим это тяжелое время.Подозреваю, что работать над автобиографией мамы гораздо сложнее, чем над любым, даже самым гениальным сочинением, посвященным войне.Вы абсолютно правы, сложнее. В этой книге я слышу конкретные выражения, которые говорила мама, ее интонации. Мне очень трудно было даже замечание актрисе сделать - ком к горлу подступал. Я не мог отнестись к этой книге, как к какому-то сочинению, потому что это реальная документальная запись. История моей мамы. Для меня это было очень сложный спектакль. Я бесконечно благодарен своим коллегам, которые собрались и последние две недели до премьеры выстраивали каждый штрих, каждый луч света, каждый звук…. И я рад, что спектакль дошел до людей, которым был адресован. Я вижу слезы, вижу, как люди стоят ошарашенные у стены.В спектакль вы вплели кадры из своего фильма «Эшелон», снятый в 88-м году по пьесе Михаила Рощина. Этот «поезд» унес уже многих из тех, кто тогда снимался у вас.В том фильме играли знаменитые Мария Владимировна Миронова, Алла Покровская, Нина Дорошина. Мало того, играли моя жена Марина Хазова и дочь Маша, которой на тот момент лет шесть было. Да, многие, кто снимался в этой картине, уже ушел из жизни. Такой вот безжалостный эшелон: все забирает и забирает близких людей.Ваши бабушка с дедушкой – родители мамы — ведь тоже погибли под таким эшелоном?Да, мамина семья жила под Одессой в еврейском колхозе имени Андрея Иванова. У бабушки Альбины и дедушки Иосифа, в честь которого меня назвали, было четверо детей - старший Михаил и три дочери. Мишу в первый же день войны забрали на фронт. Он даже не успел попрощаться, а вскоре пришла похоронка. Старшая сестра Этя преподавала в школе в Одессе, ее эвакуировали вместе с учениками. Собрались в путь и бабушка с дедушкой. Запрягли подводу лошадьми, посадили на нее 15-летнюю Фаину и 12-летнюю Брониславу, закрыли дом и отчалили. В Армавире лошадей забрали красноармейцы. Для нужд фронта. Все пересели на поезд. Спустя двое суток в небе показались немецкие самолеты, началась бомбежка. Первый же снаряд угодил в паровоз. Люди в панике прыгали на землю и разбегались. Фаина и Бронислава укрылись с отцом в какой-то яме, а бабушка спряталась под поезд. Поблизости разорвался снаряд, бабушку убило осколком. Дедушка бросился к ней, накрыл пиджаком, лег рядом и тоже был убит. После того, как самолёты улетели, подтянулись местные жители, отняли у мамы и ее сестры вещи, деньги. Единственное, что осталось от бабушки – золотые часы. Мама мне говорила, что с тех пор как бабушка Альбина погибла, она ее все время видела. Поэтому в спектакле появилась девочка в белом платье — актриса Татьяна Циренина, - та самая девочка, которая погибла вместе с мужем под бомбежкой и навсегда осталось в памяти моей мамы молодой и жизнерадостной.