Владимир Путин: «В современном демократическом обществе возможна только одна идеология — патриотизм»

19.12.2019

В Москве состоялась ежегодная итоговая пресс-конференция президента России Владимира Путина — 15-я по счету. Был установлен рекорд по числу аккредитованных журналистов: 1895. Большинство приехали из российских регионов. Вопросы и ответы затрагивали разные темы — от закона о домашнем насилии до суверенного интернета, от утилизации мусора и глобального потепления до скандального решения WADA по российскому спорту, от дефицита лекарств до перспективы... ядерной войны.

Общение не обошлось без мелких, традиционных уже провокаций со стороны части «акул пера» и столь же привычных ироничных ответов главы государства. В целом можно констатировать, что состоялся очередной спокойный, вдумчивый разговор национального лидера России со страной и миром. Вместе с тем вновь удивил и слабый интерес журналистов к гуманитарной, в особенности к культурной, проблематике. По горячим следам мы отобрали цитаты Владимира Путина, показавшиеся нам наиболее интересными.



О климатических изменениях

Россия не относится к числу самых крупных эмитентов выбросов в атмосферу. По данным ООН, первые места занимают США и КНР — по 16 процентов они эмитируют от общих выбросов, затем ЕС — 11 процентов, потом Россия — 6, потом Индия — 5.

В Парижском соглашении поставлена задача не допустить роста температуры на 1,5 процента. Удастся это сделать всем вместе или нет — не знаю, потому что никто не знает на самом деле причин глобального изменения климата. В истории нашей Земли были такие периоды, когда было и потепление, и похолодание... Посчитать, как современное человечество влияет на изменение глобального климата, очень сложно, если вообще возможно. Но не делать ничего тоже нельзя. Мы должны предпринять максимальные усилия для того, чтобы климат драматически не менялся.

Темпы роста температур у нас выше, чем в среднем на планете, в 2,5 раза. 70 процентов нашей территории находится в северных широтах, целые города за Полярным кругом построены на вечной мерзлоте. Если она начнет таять, вы представляете, какие последствия здесь могут возникнуть. Очень серьезные.



О достижениях последних лет

Мы, конечно, не можем не пользоваться тем, что досталось от тысячелетнего Российского государства, в том числе и за советский период. Было много сделано такого, чем мы гордимся до сих пор: Победа в Великой Отечественной войне, прорыв в космос, много достижений. И мы должны быть благодарны предкам, нашим отцам, дедам, которые создали такую огромную, мощную державу. Но что касается сегодняшнего дня, я людям, которые полагают, что ничего не поменялось, просто хочу сказать несколько слов.

Во-первых, 75 процентов производственных мощностей в перерабатывающей промышленности созданы с 2000 года. Средний возраст машин и оборудования — 12 лет. Но это далеко не все... Три новых аэропорта построено, 45 полос. Где-то 12 новых вокзалов, десятки модернизированы. Вдвое возросло количество федеральных трасс в нормативном состоянии.

Очень яркий пример — сельское хозяйство. Советский Союз был всегда покупателем зерновых. Сейчас Россия — самый крупный поставщик пшеницы на мировой рынок. Мы — номер один. Мы обошли и США, и Канаду. 46 процентов — рост в сельхозпроизводстве... На 24 миллиарда долларов мы продали на внешнем рынке сельхозпродукции, включая не только зерновые. Это главный, конечно, источник поступления денег из-за границы в сельском хозяйстве, но и в животноводстве выросли — мясо птицы, свинины и так далее.

Все по совокупности порты СССР переваливали в год 600 миллионов тонн. В России, знаете, сколько сейчас? 1 миллиард 104 миллиона. Это все создано за последние десятилетия.

Что касается месторождений. Около 600 новых месторождений. И так можно практически говорить по каждой отрасли. Я уже не говорю про такие современные отрасли, как, скажем, атомная энергетика, восемь блоков запустили в последнее время. За весь советский период, по-моему, 16 было. Новые совсем отрасли созданы в энергетике, как сжиженный природный газ. Целые комплексы мирового класса, значения и уровня созданы и на Дальнем Востоке, и в Заполярье. В гидроэнергетике произошел существенный рывок вперед по генерации, просто существенный, можно даже сказать, скачок. Поэтому те, кто считает, что мы живем на доставшихся нам от прежних поколений ресурсах и мощностях, глубоко ошибаются.



О мусорной проблеме

Мы генерируем в год 70 миллионов тонн бытовых отходов. Огромное количество. Такой отрасли, как переработка бытовых отходов, в Советском Союзе и в новой России никогда не было, мы создаем ее с нуля. Основные решения приняты: создан федеральный оператор, созданы 200 с лишним региональных операторов, принята схема территориального планирования по решению этого вопроса. Но точно совершенно не хватает прямого общения с гражданами. Нужно показывать, что будет, как будет развиваться, где будет перерабатываться и где будут захораниваться пока эти отходы.

И конечно, мы должны точно совершенно избавиться от всяких серых схем и криминала. Нужно наводить элементарный порядок. Люди, конечно, возмущаются и ростом тарифов. Не было никогда отдельной строчки по бытовым отходам, теперь она появилась и сразу многократно выросла. Чтобы объяснить, откуда взялись эти цифры, нужно, чтобы это все было прозрачно, понятно, кто и за что платит...

Но, кроме всего прочего, нужно развивать отрасль. Количество предприятий должно быть увеличено по переработке этих отходов. И тоже людям нужно объяснять, что это за предприятия, как они будут работать, каков ущерб и будет ли ущерб для окружающей среды и создадут ли они какие-то проблемы для людей, которые будут проживать рядом с этими предприятиями. Только нужно делать все так, как договорились, а для этого нужен общественный контроль, для этого нужны общественные организации.



Об отстранении от международного спорта

Решения, связанные с допингом, были приняты в отношении участия наших спортсменов под нейтральным флагом на прошлой Олимпиаде, теперь за то же самое — еще раз. Ни в одной правовой системе мира ничего подобного никогда не было в истории человечества и, надеюсь, никогда не будет. Это первое.

Второе. Любое наказание должно быть индивидуально. Если кто-то в чем-то конкретно уличен, то тогда это совершенно естественно и справедливо. Но если у нас подавляющее большинство спортсменов являются «чистыми», как можно налагать санкции на них?

У нас девочки в фигурном катании выступают совсем молодые, еще дети почти. Какое они к допингу отношение имеют? Да никакого! Но они прыгают четыре оборота, а никто не делает пока, ну почти никто, в женском фигурном катании. Вот их можно «зачистить» и со льда убрать в фигурном катании таким образом. Можно? Можно. А зачем? Разве это пойдет на пользу развитию мирового спорта? Думаю, что нет.

Кроме всего прочего, это решение WADA противоречит Олимпийской хартии. Не может, не должна команда страны выступать под нейтральным флагом, если нет фактических претензий к действующему Олимпийскому комитету. Так в хартии записано. Если сейчас со стороны WADA к нашему Национальному олимпийскому комитету претензий нет, значит, тогда сборная должна выступать под своим флагом. Разбирайтесь с конкретными людьми, и мы, конечно, будем в этом помогать и содействовать этому. Мы все делаем для того, чтобы российский спорт был чистым.



О Минских соглашениях

Меня очень насторожило заявление президента Зеленского после того, как он уехал из Парижа, о том, что можно было бы их пересмотреть. Если начнется пересмотр Минских соглашений, вся ситуация вообще может зайти в тупик полный, потому что ключом этих Минских соглашений является закон об особом статусе Донбасса, который должен быть имплементирован в украинскую Конституцию. Его сейчас продлили на год. Но это же не на постоянной основе... Судя по всему, ни прежнее украинское руководство, ни действующее делать этого не хотят. Но без этого никуда не деться. Это первое.

Второе. Нужен прямой диалог с Донбассом. Его тоже нет. Сейчас объявлено о том, что будут внесены какие-то изменения, связанные с децентрализацией. Ну, хорошо. Но это взамен Минских соглашений? Взамен закона об особом статусе Донбасса? Можно себе такое представить? Можно. Но в Минских соглашениях написано, что если это касается Донбасса, это должно быть согласовано с этими регионами. Никакого согласования нет. Это, безусловно, настораживает...

Если встать на эту позицию, на позицию договоренностей, диалога, то тогда проблема будет решена. Если будут предприниматься и дальше попытки силовым способом задушить, я думаю, что вряд ли это можно будет сделать. Эта известная фраза: «Донбасс порожняк не гонит», — она, знаете, конечно, такая хулиганская, бойцовская, но она в душе у людей есть. Там гордые люди живут, поэтому вряд ли удастся решить эту проблему с помощью каких бы то ни было силовых решений.



О роли Ленина в истории

Он был, скорее, не государственный деятель, а революционер, на мой взгляд... Что предложил Владимир Ильич Ленин? Он предложил фактически даже не федерацию, а конфедерацию. По его решению этносы были привязаны к конкретным территориям и получили право выхода из состава Советского Союза.

Вот смотрите, строго централизованное государство — в конфедерацию фактически, с правом выхода из привязки этносов к территории. Но даже территории нарезаны были так, что они не всегда соответствовали и до сих пор соответствуют традиционным местам проживания тех или других народов. Поэтому сразу возникли болевые точки, они и сейчас еще между бывшими республиками Советского Союза имеют место, и даже внутри Российской Федерации. Две тысячи таких точек, стоит только отпустить на секунду — мало не покажется.

Кстати, Сталин был против такой организации, он даже статью написал об автономизации. Но в конечном итоге принял ленинскую формулу. И что получилось? В ходе создания СССР исконно русские территории (все Причерноморье, западные земли российские) были переданы Украине со странной формулировкой «для повышения процентного соотношения пролетариата на Украине», потому что Украина была сельская территория и считалось, что это мелкобуржуазные представители крестьянства, их раскулачивали подряд по всей стране. Это несколько странноватое решение. Но тем не менее оно состоялось. Это все наследие государственного строительства Владимира Ильича Ленина, и теперь мы с этим разбираемся.

Но ведь что они сделали? Они связали будущее страны со своей собственной партией, и потом в Конституции кочевало это из основного закона в другой... Советская была крайне идеологизирована, и там была только одна идеология — идеология Компартии. Но понятно, к чему это привело, я уже сказал, в том числе это один из спусковых крючков, один из триггеров развала единого государства. Потому что не стало партии, она начала трещать изнутри, и за ней посыпалась вся страна.

Но идеология, на мой взгляд, в современном демократическом обществе возможна только одна — патриотизм, в самом широком, хорошем смысле этого слова. Это должно быть деполитизировано, но направлено на укрепление внутренних основ российского государства.



О праздновании 75-летия Победы

Я жалею, что нет Советского Союза. А что касается их (представителей Украины и Грузии) участия в Параде, это их выбор. Но если кто-то не приедет в силу каких-то сегодняшних особенностей наших межгосударственных отношений, думаю, что для них это было бы большой ошибкой. Это будет означать, что они не проявляют должного уважения к тем людям, которые боролись и отдали свою жизнь за независимость их собственной Родины.

Я вот на что хотел бы обратить внимание, что хотел бы вспомнить. Ведь это в документах прописано, в их документах, нацистской Германии: часть славянского населения использовать на работах, большую часть — за Урал, на северные территории. На что это? На вымирание. Речь шла не просто о сохранении государственности, речь шла о сохранении этноса восточнославянского — русских и тех же самых украинцев. Вот о чем шла речь.

Когда я слышу, что, может быть, было бы хорошо Ленинград сдать и так далее, мне хочется сказать: «Вы придурки?! Нет? Вас бы никого не было, кто так сегодня рассуждает!» Вот о чем речь. И конечно, присутствие на Параде в Москве потомков тех, кто отстоял нашу государственную независимость и сохранил наши народы, — конечно, на мой взгляд, это символический и важный жест. Мы будем рады увидеть всех, кто примет наше приглашение.



О вариантах изменения Конституции

Что касается Конституции. Это живой инструмент, он должен соответствовать уровню развития общества. Но я все-таки считаю, что Конституцию нам менять, то есть принимать новую Конституцию, не следует. Особенно в связи с тем, что у нас есть фундаментальные вещи, которые закреплены и которые нам нужно еще целиком и полностью реализовать. Это касается первой главы. Она, на мой взгляд, является неприкосновенной.

Все остальное в принципе, так или иначе, менять можно. Я знаю, конечно, о тех дискуссиях, которые на этот счет идут, я их вижу, слышу. Я понимаю логику тех, кто предлагает эти вещи. Связано это как раз с возможным расширением прав парламента, с некоторым изменением прерогатив и президента, и правительства. Но это все можно делать только после хорошей подготовки и глубокой дискуссии в обществе, но очень аккуратно.

Что касается прежних изменений. Они были, насколько мне известно, связаны с количеством сроков. Что можно было бы сделать, что касается этих сроков? Отменить оговорку «подряд». У нас два срока подряд, ваш покорный слуга два срока отслужил, потом ушел с этой должности и имел конституционное право вернуться на должность президента, потому что это было уже не два срока подряд. Она некоторых наших политологов, общественных деятелей смущает. Можно было бы ее отменить, наверное. Есть какие-то другие вопросы, но они носят уже более вкусовой характер.



О дружбе с Китаем

Самое главное, что достигнуто нами за последние годы, между Россией и КНР... это даже не цифры, о которых я сейчас скажу, и не отрасли, в которых мы сотрудничаем. Самое главное — беспрецедентный уровень доверия, который сложился между нашими странами.

На этой базе мы и добиваемся успехов в области экономики (за 100 миллиардов уже товарооборот, и мы, безусловно, выйдем на цифру в 200 миллиардов), в высокотехнологичных областях — и в космосе, и в авиастроении, в транспорте вообще, и по многим другим направлениям.

И, безусловно, российско-китайское сотрудничество является важнейшим фактором международной стабильности, в том числе в утверждении международного права, в том числе в создании многополярного мира.

Собственно говоря, он создан, однополярного мира уже не существует. После крушения Советского Союза возникла иллюзия, что этот мир возможен и что он будет долго существовать, но это была только иллюзия, я всегда об этом говорил. И последние события показывают нам именно это. Когда вы сказали «некоторые страны», вы же имеете в виду прежде всего США. Эта многополярность мира — это производная от экономических отношений. После Второй мировой войны американская доля в мировом ВВП была 50 процентов. А сейчас доля Китая выше, чем доля США, я боюсь ошибиться, но Китай опережает США по своей доле в мировом ВВП. И так же по многим другим показателям. И по паритету покупательной способности китайская экономика стала больше, чем американская.



О решении Европарламента уравнять нацизм и сталинизм

Считаю его абсолютно неприемлемым и некорректным. Можно как угодно придавать анафеме и сталинизм, и тоталитаризм в целом, и в чем-то это будут заслуженные упреки, безусловно. Наш народ был первой жертвой этого тоталитаризма. Но ставить на одну доску Советский Союз и фашистскую Германию — это верх цинизма. Это значит, люди не знают историю, читать и писать не умеют. Пусть они почитают документы того времени, пусть они посмотрят, как в 1938 году лидеры ведущих стран — Франции, Великобритании — подписали с Гитлером соответствующее соглашение по разделу Чехословакии.

Как повела в этой ситуации себя Польша, которая, как писал один из деятелей тогда, дипломатов, «сделала все для того, чтобы поучаствовать в разделе Чехословакии»? Как вел себя тогда Советский Союз, предлагая всем участникам международной жизни создать единый антифашистский фронт?

Знаете, я к этому событию хочу статью подготовить, написать статью. Я ее обязательно опубликую, потому что попросил моих коллег подобрать мне материалы из архива... Сталин не запятнал себя прямыми контактами с Гитлером, а руководители Франции и Великобритании с ним встречались и бумажки подписывали. Да, был подписан пакт Молотова — Риббентропа и секретные к нему приложения. Хорошо это или плохо? Обращаю внимание — это очень важно — на то, что Советский Союз последним, это было последнее государство Европы, которое подписало с Германией пакт о ненападении. Все остальные до этого подписали. А что надо было делать? Оставаться один на один?



О Союзном государстве Беларуси и России

Русский и белорусский народ, по-моему, то же самое, что украинский и русский — это почти одно и то же в этническом смысле слова и с точки зрения нашей истории, духовных начал. Поэтому то, что у нас с Беларусью происходит такое сближение, я этому очень рад.

И здесь определенные достижения есть, особенно в социальной сфере. Но решения, которые были в свое время приняты по поводу строительства Союзного государства, в подавляющем своем большинстве основополагающие решения не реализованы. Просто там 90 процентов не сделано по каждому вопросу. Прочитайте, что там написано, это же не секретный документ, там почти ничего нет.

Многое сделано уже в рамках Евразийского экономического союза. И в чем-то даже в сфере экономики интеграция в рамках ЕврАзЭС глубже, чем в рамках Союзного государства. Именно поэтому мы и приняли решение с Александром Григорьевичем вернуться к этому и посмотреть, что же нужно сделать дополнительно, чтобы ускорить процесс формирования Союзного государства.



О демографии

Решение демографической проблемы в мире имеет только два подхода. Это естественный прирост населения и миграция. В Канаде, например, целое министерство работает, по-моему, занимается миграцией. Но что они делают? Они принимают людей определенного возраста, здоровья и уровня образования. Нам нужно подходить именно так к миграционному притоку.

Конечно, проще адаптироваться к российским условиям людям, которые уважают русскую культуру, знают ее, владеют русским языком. Поэтому это легче, скажем, для белорусов, для украинцев, для тех же молдаван. И местное население воспринимает это более спокойно. У нас 3 миллиона украинцев сейчас живет и еще примерно столько же приехало после трагических событий на Донбассе...



О законопроекте «О домашнем насилии»

Законопроект я не читал, но Валентина Ивановна Матвиенко мне совсем недавно о нем достаточно подробно рассказывала. Отношение мое какое к этому делу? Оно смешанное. Силой не заставишь любить — первое.

Раньше у нас обращались в месткомы, парткомы и требовали от этих организаций, чтобы они навели порядок в семье, приструнили какого-то из супругов, прежде всего и чаще всего — мужчину, конечно. Но дает ли или давало ли это какой-то позитивный эффект — я не знаю. Но против чего я совершенно против — я против любого насилия, в том числе и в семье и, конечно, прежде всего, к детям и к женщинам.

Это просто признак очень низкого уровня общей культуры, когда более сильная особь начинает качать свои права с помощью кулаков и грубой физической силы. Ничего здесь хорошего нет. Правда, за ряд правонарушений можно воспользоваться действующими нормами, в том числе за хулиганство, за нанесение побоев или тем более тяжких телесных повреждений, все это есть в действующем законодательстве.

Нужен ли этот закон? Давайте спокойно это обсуждать, в общественности, все это должно пройти такую проверку. Надо понять, что написано в каждой из его статей, попробовать прогнозировать результаты, которые могут получиться после принятия и после правоприменительной практики, и потом принять окончательное решение.





Фото на анонсе: Kremlin.ru











