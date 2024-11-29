В Калининграде впервые пройдет Школа-фестиваль Леонида Лундстрема

С 13 по 17 декабря в Калининграде состоится первая Школа-фестиваль Леонида Лундстрема. В течение четырех дней зрителей ожидают концерты камерной и органной музыки, а также моноспектакль. В рамках мероприятия пройдет трехдневный образовательный марафон, который завершится выступлением участников. Преподаватели, посетившие мастер-классы, получат сертификаты о повышении квалификации.





Проект Творческой мастерской Леонида Лундстрема сочетает в себе образовательные и фестивальные элементы. Участники смогут не только посещать мастер-классы, но и наслаждаться концертами, лекциями и встречами. В мастер-классах примут участие учащиеся и выпускники музыкальных учебных заведений Калининграда, изучающие фортепиано, скрипку, альт и виолончель.





Министр по культуре и туризму Калининградской области Андрей Ермак подчеркнул, что Школа-фестиваль предоставляет молодым музыкантам уникальную возможность перенять опыт у мастеров, что поможет им раскрыть свой творческий потенциал. Гости фестиваля смогут погрузиться в атмосферу творчества и вдохновения, а также стать частью культурного диалога.





Школа-фестиваль впервые прошла в Евпатории в 2019 году. За пять лет проект состоялся 16 раз в различных городах России, включая Москву, Московскую область, Можайск, Кызыл, Великий Новгород, Нижний Новгород и Читу.





Основная цель проекта заключается не только в повышении профессионального уровня молодежи, но и в формировании целостного мировоззрения, а также передаче ценностей и традиций из поколения в поколение.





Директор АНО «Творческая мастерская Леонида Лундстрема», заместитель председателя комиссии по культуре и сохранению духовного наследия Общественной палаты Российской Федерации Петр Лундстрем выразил радость по поводу проведения фестиваля в Калининграде. Он поблагодарил правительство и министерство культуры области за поддержку и пригласил жителей и гостей региона на открытые мастер-классы и концерты.









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