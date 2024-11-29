Музей Мирового океана и компания «Леста Игры» договорились о сотрудничестве

28 ноября в Москве, на выставке РЭД ЭКСПО, Музей Мирового океана и первая в российской игровой индустрии компания «Леста Игры» подписали соглашение о сотрудничестве. Это партнерство направлено на реализацию совместных проектов, которые будут способствовать повышению интереса к морскому наследию России и сохранению исторической памяти.





Руководитель группы компаний «Леста Игры» Малик Хатажаев отметил, что обе организации занимаются сохранением исторического наследия и культурных артефактов. Он выразил уверенность в том, что совместная работа позволит значительно увеличить уровень синергии между музеем и игровой компанией.





Генеральный директор Музея Мирового океана Денис Миронюк подчеркнул важность объединения усилий. Он отметил, что музеи выступают хранителями истории общества и государства, тогда как разработчики видеоигр формируют будущее и влияют на мировоззрение молодежи. Миронюк добавил, что совместная работа направлена на то, чтобы каждый юноша, управляющий кораблем в игре, знал и гордился морской историей своей страны, а также обладал базовыми знаниями о судовождении.





Первым совместным проектом станет создание новой экспозиции на ледоколе «Красин» в филиале Музея Мирового океана в Санкт-Петербурге, приуроченной к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне. В рамках проекта планируется восстановление судовой радиорубки.









Фото: Наталья Денисова / Предоставлено пресс-службой РЭД ЭКСПО