«Мир классической музыки»: от Новороссии до Камчатки

Год назад Московская государственная консерватория имени Чайковского начала воплощение амбициозного проекта «Мир классической музыки». Его главная цель – создание фундаментального корпуса учебных видеоматериалов для музыкальных школ нашей необъятной Родины.

Не секрет, что формат дистанционного образования с использованием видеоуроков встречает немало противников в профессиональной среде. Понять такую позицию можно: долгое сидение перед ноутбуком в тесных квартирах в период пандемии, конечно же, стало тяжким испытанием и для учеников, и для преподавателей. Тем не менее, легко и приятно протестовать против пресловутого «дистанта», проживая в комфортном мегаполисе, где доступны лучшие библиотеки, театры, концертные залы… Страна наша, однако, велика и разнообразна, и то, что кажется избыточным в столицах, оказывается незаменимым в других частях огромной России: и в маленьком камчатском поселке у подножия сопок, и в городе нефтяников, затерянном среди арктической полярной ночи, и в многострадальных селениях наших новых регионов. В таких местах в музыкальном образовании работают подлинные энтузиасты своего дела, которое для этих незаметных героев составляет весь смысл их жизни: любая возможность профессионального развития для таких подвижников – огромная ценность. Нельзя забывать и о детях, начинающих свой путь в мир музыки: Россия, как известно, прирастает провинцией, и было бы преступно упустить на самом важном начальном этапе будущих выдающихся исполнителей, дирижеров, музыковедов.

Эта проблема государством вполне осознается, и немало шагов уже сделано: активно работает Образовательный центр «Сириус» и его многочисленные филиалы, в соответствии с федеральной программой интенсивно обновляется материальная база музыкальных школ и школ искусств по всей стране (особый акцент при этом – на малые населенные пункты). Тем не менее, этих важнейших по отдельности шагов может не хватать для достижения эффективного в целом результата. Ресурсов «Сириуса» и других подобных ему образовательных центров в любом случае недостаточно в условиях нашей многомиллионной страны, а никакая богатая материальная база не принесет пользу без работающих с ней преподавателей: профессиональных, компетентных, постоянно обновляющих знания, знакомых с опытом работы своих ведущих коллег. Необходимы и другие инициативы, которые могли бы стать «связующей нитью» усилий как государства, так и общества.

Одну их таких инициатив год назад начала воплощать в жизнь Московская государственная консерватория имени П. И. Чайковского. Главная идея проекта «Мир классической музыки» – запись видеоуроков по различным дисциплинам музыкального образования, осуществляемая на профессиональном оборудовании ТВ Московской консерватории. Среди преподавателей – ведущие музыканты, обладающие огромным опытом в музыкальной педагогике: консерватория открывает двери для участия не только для своих сотрудников, но и для авторитетных преподавателей из других столичных музыкальных учреждений. На первый взгляд, такого рода видеокурсов по музыке (как и по любым другим отраслям знаний) существует не один десяток, но главное отличие этого проекта – в безупречной репутации Московской консерватории как ведущего и наиболее престижного музыкального ВУЗа страны. Немаловажно и то, что предлагаемые в рамках проекта материалы – это не просто разрозненные лекции, а полностью систематизированные курсы, выстроенные с методической точки зрения: там есть место и самостоятельной работе, и домашним заданиям, и проверке полученных знаний.

Проект «Мир классической музыки» – начинание масштабное, рассчитанное на несколько лет. Его первый этап только что завершился, и результаты – более чем обнадеживающие: свыше 500 музыкальных школ в различных уголках бескрайней страны уже получили и внедрили в практику подготовленные материалы. Особый акцент был, конечно же, сделан на наших новых регионах: в ЛНР и ДНР к проекту присоединились более тридцати школ. Попробуем представить, в каком состоянии находятся сейчас многие образовательные учреждения республик, а также Херсонской и Запорожской областей: разрушенные здания, уничтоженная материальная база, кадровый голод…. «Мир классической музыки» в такой обстановке может стать первым шагом к возрождению творческой жизни в израненных боевыми действиями землях. Подчеркнем, что и президентом России задача интеграции образовательной системы новых регионов в общероссийское пространство определена как приоритетная: проект в этом ракурсе приобретает особую важность. Не менее востребован он и в приграничных регионах: Курская, Брянская и Белгородская области, особенно остро испытывающие сейчас все тяготы СВО, вынужденно, как и ряд городов новых регионов, перевели образовательный процесс в дистанционный режим. Для них проект Московской консерватории – настоящее спасение и возможность с наименьшими потерями пережить этот сложнейший период. Впрочем, успех очевиден и в других частях нашей страны: так, Министерство культуры Тамбовской области, деятельно участвующее в нем, собрало целый букет благодарных отзывов «с мест».

Несмотря на то, что первые результаты уже достигнуты, проект пока преодолел лишь свой начальный этап. Впереди – кропотливая работа, интенсивный и экстенсивный рост. Московская консерватория обладает всеми ресурсами для воплощения этих задач, и можно только надеяться, что всему запланированному суждено будет осуществиться. Оценить масштаб уже сделанного может каждый – все видеоматериалы размещены на сайте телевидения Московской консерватории (mosconsv.tv) в режиме свободного доступа.