Общая угроза

Опубликовано в №7 газеты "Культура" за 2024 год

Проглядывая недавно сайт американской газеты New York Times, я наткнулся на заметку, повествующую о том, как корреспондент этого самого издания Маша Гессен заочно получили (именно так) срок 8 лет в России. Естественно, за распространение ложной информации о российской армии. Сразу вспомнилось это прелюбопытное создание, одержимая пропагандистка всегда загадочной для меня повестки секс-меньшинств*, считавшаяся в свое время «влиятельной российской журналисткой». Настолько, что, когда в 2012 году ее уволили с поста главного редактора журнала «Вокруг света» из-за нежелания отправить корреспондента в «экологическую» поездку с Владимиром Путиным, президент лично пригласил г-жу Гессен в Кремль, дабы уладить данную ситуацию. Сейчас г-жа Гессен давно уже живет в США и, как я открыл для себя, стала еще более любопытным созданием — воспринимает себя исключительно во множественном числе (в заметке ее называли «они» и использовали «гендерно-нейтральный» титул Mx).

Признаюсь, когда читаю подобное, приходит чувство облегчения и благодарности — за то, что все эти странные, чужие, похожие на инопланетян и по образу мыслей, и зачастую внешне, нередко просто отталкивающие люди, которых нам никогда не понять и которые никогда не поймут нас, наконец-то в массе своей где-то далеко. В Штатах, Израиле, на каких-нибудь Соломоновых островах — но не здесь. Будто споры ядовитой плесени, они прилетели сюда в начале девяностых, а теперь вернулись в породившую их грибницу.

Но тут же возникает весьма философский, но все равно важный вопрос — а что дальше? Разделение мира на два полюса, они там, мы здесь? Апокалиптическая борьба со злом? И чтобы победило добро, нужно непременно извести всю Америку, без остатка?

Как показывают последние события в самой Америке — к счастью, не все так просто. Маша Гессен и ей подобные пока еще правят бал — эдакая ни разу не эстетичная вариация аналогичного мероприятия в известном романе Михаила Булгакова. Но чем глубже открываются бездны безумия и хаоса, тем явственнее ответная реакция — стремление к осмысленной, структурированной реальности, собственно к тому, благодаря чему человек и стал человеком. Мы можем наблюдать, как эта поднимающаяся живая волна вливается своей энергетикой в избирательную кампанию Дональда Трампа и его нового напарника Джей Ди Вэнса, заставляя их все жестче высказываться по поводу того, во что превратилась Америка за последние десятилетия. Да, съезд республиканцев зачастую выглядел как дешевое провинциальное шоу с актерами-любителями, но, как мне кажется, на подсознательном уровне всех искренне объединяло то самое желание вернуть мир к здравому смыслу, к понятному структурированному состоянию — без гендерной свистопляски, расовых перекосов и бесконтрольных нашествий мигрантов.

Американское общество сегодня быстро поляризуется — именно по той причине, что прежде казавшиеся многим «прикольными» гендерные эксперименты или гей-парады обернулись на деле большим, настоящим злом (не случайно в США уже проводят совместные парады ЛГБТ* и сатанистов). Факт этого разделения легко доказать — «повестке» противостоят не некие «религиозные фанатики», а, например, самый богатый человек планеты Илон Маск. У него веская причина — один из его сыновей, которого, согласно новым американским правилам, «гендерно окучивали» в школе, решил два года назад сменить пол и живет теперь в женском обличье. «Я потерял сына по сути. Мой сын Ксавьер мертв», — заявил Маск в интервью на этой неделе. Он назвал «злом» врачей, которые меняют детям пол, и призвал сажать в тюрьму за продвижение трансгендерства. В июле Маск, у которого всего 11 детей, объявил о переезде офисов своих компаний из Калифорнии в Техас — из-за законов о трансгендерности и ее пропаганды в школах.

Приходит понимание, что «гендерный выбор» — только одна из граней того управляемого хаоса, в который пытаются превратить нашу жизнь через бесконечную погоню за новыми и новыми «свободами». Цель — размыть или уничтожить базовые, структурные представления, на которые человечество опиралось тысячи лет. Нет Бога, нет полов, нет семьи, нет отношений между мужчиной и женщиной, нет национальной идентичности, нет национальной культуры, нет культуры вообще, нет государства (то есть это, конечно, присутствует, но чисто опционально, вкраплениями, а не как императив). Для чего это надо? Человека, созданного по образу и подобию (другими словами, согласно императиву), превращают в безликий и безвольный планктон, производительно-потребительский ресурс, рационально распределенный по планете в соответствии с расположением ресурсной базы и ключевых точек потребления. Кто продвигает такие идеи? Условные «глобалисты», элиты, стремящиеся сломать национальные рамки и управлять планетой в собственных интересах, как феодалы когда-то правили своими вотчинами. Люди, разделяющие подобный образ будущего, воспринимают любую страну исключительно в виде территории, на которой располагается определенное количество ресурсов. Их совершенно не интересует чья-то история, культура, уникальность и особенности. Им, по большому счету, все равно — Россия, США. Они стремятся провернуть все человечество в однообразный, одинаковый по плотности и составу фарш.

Трамписты, конечно, никакие не «союзники России», и их возглавляет прожженный, самовлюбленный делец, который хотел получить от жизни все по максимуму, потому и пошел во власть. Но важно то, что с ними мы можем говорить на более-менее понятном друг другу языке, так как и их, и нас привлекает мир, опирающийся на традиционные, стабильные структуры и понятия. Мы — условная «партия нормальных людей», не принимающая тот хаос, в который пытаются погрузить мир «глобалисты».

Отнюдь не совпадение, что в повестке Трампа есть немало пунктов, где обозначены проблемы, актуальные сегодня и для нас. Вот цитаты из одобренной на недавнем съезде республиканцев платформы, касающиеся бесконтрольной миграции, — думаю, они найдут отклик у многих читателей.

Закрыть границу и остановить нашествие мигрантов.

Провести крупнейшую в американской истории операцию по депортации.

Остановить эпидемию преступности мигрантов, уничтожить иностранные наркокартели, подавить бандитское насилие.

Мигранты отнюдь не просто экономическая проблема, как и смена пола — не просто о том, хочет ли человек быть мужчиной или женщиной. Все тот же Маск прямо говорит — их завозят в Штаты с целью быстро изменить состав населения и получить инструмент политического влияния: «Учитывая массовый приток нелегалов из всех стран мира, в 2024 году, вероятно, могут пройти последние выборы, результаты которых действительно определят американские граждане».

Бесконтрольная миграция — один из инструментов форсированного уничтожения национальных государств ради появления «глобального человечества». Опасный процесс, с которым мы у себя в России пока мало что можем сделать и который способен в какой-то момент свести на нет все наши усилия построить суверенное, сильное государство. Стоит только представить масштабы происходящего. Ежегодно в Россию прибывают миллионы трудовых мигрантов, в основном из Средней Азии (я нашел цифру почти в 13 млн за январь–сентябрь 2022 года), сколько же из них «оседает» здесь, неизвестно. Но, например, в том же 2022 году российские паспорта получили около 600 тысяч иностранцев. Число оставшихся «нелегалов», полагаю, гораздо больше. Выводы, особенно после чудовищного теракта в «Крокус-сити», мне кажется, очевидны.

*ЛГБТ — признано экстремистским движением.

Петр Власов -- писатель, главный редактор газеты "Культура"



