2023: главное для победы

Заканчивающийся год многие назовут ужасным. В самом деле, не где-то там, в далекой Африке или на Ближнем Востоке, а в пережившей трагедию двух мировых войн Европе снова разгорелись масштабные военные действия.

В противостоянии участвуют армии в сотни тысяч человек, используется весь спектр современных вооружений — за исключением ОМП. Разрушения, число жертв соответствует огромному театру боевых действий и количеству вовлеченных участников. И самое главное — перспективы. Нет никакой гарантии, что в итоге действительно не разгорится третья мировая война, уже не гибридная, а с прямым участием всех противоборствующих сторон.Да, все это и правда ужасно. Спору нет. Но эмоции в такие времена не лучший советчик. Прежде всего важно понимать суть и причины происходящего. Есть множество аспектов, о которых часто упоминают СМИ, — политических, геополитических, экономических. Однако главное, думаю, другое. Мы осознали, что не хотим быть такими, каким стал Запад по итогам своей постхристианской трансформации (хотя, скорее всего, эта трансформация только начинается и ягодки еще впереди). Мы вообще не хотим быть кем-то еще, если уж на то пошло. Мы, Россия, народы, которые ее населяют — при всех наших проблемах и недостатках, — обладаем собственной ценностью, уникальностью, утратить которую означает утратить себя. Даже больше. Означает признать историческое поражение, сделав бессмысленными усилия и жертвы множества предшествующих поколений, которые хотели точно того же — быть самими собой и не подчинялись ордам пришельцев со всех сторон света. То, что происходит сегодня, — это продолжение их многовекового дела и очередная война за свою независимость. Та самая, которая в советских учебниках истории называлась национально-освободительной.Весь этот год мы множество раз, с чужих слов и от себя самих, писали: схватка эта идет не только на Днепре или под Донецком. Сложно победить, когда значительная часть населения не понимает важности происходящего. Когда общие цели туманны и неясны — да и вообще непонятно, что это такое, общее. Утрата общности и понимания того, кто ты есть на самом деле, — во многом результат отказа от собственной культурной традиции, той живой ткани, что связывает нас с прошлым и дает направление движения в будущем. Современная отечественная культура — как и многие другие области нашей жизни — вторична, зачастую просто перенесена «копипастом» на местную почву теми людьми, что искренне верили в неполноценность нашего народа и в то, что «на Западе уже давно придумано все самое лучшее». К сожалению, большинство из этих деятелей, прорвавшиеся наверх на мутной либеральной волне, до сих пор остаются теми, кто определяет культурную повестку.Разрушение идеологического, экономического и жанрового монополизма в российской культуре — очень непростая, но принципиально важная задача. От ее выполнения во многом будет зависеть наша «большая» победа.Петр Власов -- главный редактор газеты "Культура", писатель