Ценности по цене мороженого

В середине ноября меня позвали выступить на круглом столе «Единой России», посвященном «проблемам нормативного правового регулирования сферы культуры». Тема звучит, конечно, не очень призывно для рядового гражданина, тем не менее дискуссия шла вокруг крайне важного и сформулированного понятным языком вопроса. В России на данный момент действуют уже более ста законодательных актов, которые призваны тем или иным путем внедрять в нашу повседневную жизнь пресловутые «духовно-нравственные ценности», однако, как вы уже поняли, законы есть, а вот с ценностями, вернее, с их воплощением в реальной жизни дела обстоят так себе.

В ноябре Владимир Путин подписал указ «Об утверждении Основ государственной политики по сохранению и укреплению традиционных российских духовно-нравственных ценностей», однако, думаю, и он не станет волшебным эликсиром, способным немедленно преобразить наше общество и устроить жизнь сообразно вышеуказанным ценностям.



Как и почему не работают самые распрекрасные законы «о повышении уровня духовности», хотел бы продемонстрировать еще одним примером из собственной жизни. Этим летом в подмосковном «Перекрестке», куда регулярно захожу, я с некоторым недоумением обнаружил в холодильнике с мороженым баночку с надписью «Порнстар», мороженое от производителя ООО «Топфуд». Если кто-то не понял, то переводится это как «порнозвезда», то есть пользующаяся у соответствующей публики успехом порноактриса (или актер). Присутствие подобного названия в холодильнике с эскимо и фруктовым мороженым, куда наиболее часто заглядывают как раз дети, вполне возможно, на мой взгляд, счесть пропагандой порнографии среди несовершеннолетних, так как, прочитав непонятное слово, ребенок, вероятно, займется поисками в интернете, и легко представить, что там вылезет на такой запрос. Производитель наверняка сообщит вам, что «так называется популярный в ночных клубах коктейль», но Сеть покажет вам отнюдь не его. Посчитав находку потенциально опасной для детской психики, я написал соответствующее сообщение на сайте правительства Московской области, которое (надо признать, оперативно) перенаправили в областной Роспотребнадзор.



Наверное, вы уже поняли, что история эта с несчастливым концом. Через месяц я получил послание от начальницы Одинцовского теротдела Роспотребнадзора Мозгалиной Н.Ю., где та, перечисляя те самые многочисленные замечательные законы о защите детей от информации, «причиняющей вред их здоровью и развитию», сообщала мне, что ничего противозаконного в продаже мороженого «Порнозвезда» в местах, доступных детям, нет, так как на баночке не имеется «информации, представляемой в виде натуралистических изображения или описания половых органов человека и (или) полового сношения». В общем, чиновник сделал свою работу — написал отписку — и получил в конце месяца зарплату. А ценности? Духовно-нравственные, традиционные и так далее? Понятно где — без всяких аналогий с конкретным описываемым случаем.



Почему же Роспотребнадзор в лице г-жи Мозгалиной поддержал ООО «Топфуд» и «Перекресток», а заодно и действия, которые можно трактовать как пропаганду порнографии среди несовершеннолетних? Неужели не хватило каких-то законов? Да нет, просто, как мне кажется, лично г-жу Мозгалину особо не волнует «защита детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию». Разве что собственные дети (хотя об их наличии информации у меня нет), если бы увидели такое мороженое и начали задавать маме неудобные вопросы, может быть, и навели бы ее на какие-то мысли. Пока же единственный вариант — выкупать самолично все партии «Порнстара» и относить его на помойку. Но в национальном масштабе проблему так не решить, да и не хочется делать прибыль тем, кто производит подобную продукцию.



Другими словами, проблема не в законах, которых можно наштамповать хоть миллион, — она в исполнителях. Будь на месте г-жи Мозгалиной человек с собственной позицией — уверен, он смог бы найти основания для запрета продажи в обычном супермаркете продукта с названием «Порнозвезда». Отыскал бы нужных экспертов, юристов, пошел бы без колебаний в суд, чтобы сделать этот мир лучше и чище.



Можно, конечно, сказать — мелочь. Подумаешь, территориальное управление Роскомнадзора. Хорошо — вот вам пример помасштабнее. Комитет Госдумы по информполитике, где, кстати, доминирует как раз правящая «Единая Россия», отклонил в ноябре поправки в известный закон о «запрете пропаганды ЛГБТ», которые запрещали бы видеоигры с этой самой пропагандой, порнографией, насилием и нецензурной бранью. Отклонил по каким-то мутным основаниям — честно говоря, простые люди вроде меня ничегошеньки не поняли. В общем, или объясняли плохо, или кто-то сильно опасается, что запрет довольно широкого спектра компьютерных игр негативно отразится на бизнесе по их продаже. А ценности? Там же, где мы их обнаружили выше по тексту.



Но ценности — они потому и ценности, что ценнее всего остального. Ориентир, исходя из которого надо перестраивать всю жизнь. Если какой-то депутат или чиновник начинает говорить вам, что «вот такой-то закон, конечно, в теории нужен для улучшения духовно-нравственного состояния народа, но на практике пострадает бизнес, упадут доходы, ухудшится экономическая ситуация», то вы сразу поймете — главная ценность для этого господина именно деньги, а не что-то там еще. Причем у таких людей, поверьте, нет никаких внутренних ограничений — стоит только начать, например, с мороженого «Порнозвезда» в лотках со свободным доступом. На Западе вот вполне легально государство получает налоги с проституции и наркоторговли, наверняка и у нас в стране найдутся желающие перенять «передовой опыт».



Если государство на самом деле стремится к тому, чтобы культурная и вообще идейная «экосистема» в стране изменилась в ту самую «духовно-нравственную сторону», надо переставать штамповать законы, которые «провозглашают» ценности, а вместо того начинать адресно поддерживать тех, кто или эти ценности готов защищать в реальной жизни, условно говоря, по судам, или, если речь идет о писателе/режиссере/продюсере и т. д., талантливо воплощает их в каких-то произведениях или постановках. Персонажи, построившие свою карьеру как раз на разрушении этих самых ценностей, никогда не станут заниматься обратным, и никакие законы их это не заставят делать. Очень показательно, как отреагировал на закон о «запрете пропаганды ЛГБТ» российский издательский рынок во главе с доминирующим на нем издательством «Эксмо-АСТ». Президент этого мегаконгломерата г-н Новиков выразил опасение, что закон может «поставить под угрозу до половины наименований книг» (!) на рынке. Напрашиваются два вопроса: что же вы за книги тогда такие печатали, господа хорошие, последние тридцать лет? И второй — неужели государство всерьез рассчитывает, что вот эти конкретные люди, даже после принятия еще одной сотни законов, способны произвести на свет нечто иное?



Петр Власов -- писатель, главный редактор газеты "Культура"