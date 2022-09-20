Как достойно провести кинофестиваль в эпоху глобальных потрясений

Во Владивостоке состоялся международный кинофестиваль «Меридианы Тихого» — одно из самых ярких и важных культурных событий Дальнего Востока.

В столице Приморья с 10 по 16 сентября в девятнадцатый раз состоялся международный кинофестиваль «Меридианы Тихого» — значимое событие как для профессионалов кино, так и для зрителей. Мероприятие выделяется на фоне многочисленных российских фестивалей уникальной и насыщенной программой, прекрасной локацией, интересными гостями и отличной организацией. По всем составляющим смотра видно, что он делается с любовью к кино, для зрителей и киношников, а не формальности ради.

Главное, что выделяет смотр на фоне других, это его специфика. «Меридианы Тихого» — единственный в России кинофестиваль, конкурсная программа которого формируется строго из фильмов стран Азиатско-Тихоокеанского региона. И это не в угоду текущим трендам — такой фокус был определен с первого дня существования фестиваля. Интересная кинопрограмма и очарование теплого приморского Владивостока привлекают столичных кинематографистов, которые с радостью прилетают в столицу Приморья представить свои работы, встретиться с коллегами, зрителями и посмотреть новые фильмы. Скучать точно не приходится: семи дней едва хватает, чтобы посетить все желаемые сеансы, организованные встречающей стороной экскурсии и прогулки и провести спонтанно возникающие деловые встречи. Практически все гости «Меридианов…» мечтают вернуться во Владивосток.

Важно, что события смотра вызывают неизменный интерес не только профессионалов, но и публики: в столицу съезжаются любители кино со всего приморского края. Они заранее изучают расписание, покупают и бронируют билеты, тепло встречают гостей на звездной дорожке и горячо обсуждают фильмы после показов. Каждый год им предоставляется возможность пообщаться с интересными яркими кинематографистами России и стран АТР. В этом году зарубежных гостей во Владивостоке было меньше обычного: сложности, с которыми столкнулись оргкомитеты всех международных смотров нашей страны, не обошли и это мероприятие. Организаторы не скрывают, что некоторые правообладатели отказались от показа фильмов в программе российского фестиваля, а участники не соглашались на сложные, затрудненные перелеты в нашу страну. Так, международная федерация кинопрессы ФИПРЕССИ не сформировала свое жюри. Но отказались, конечно, не все: занимающаяся продвижением и поддержкой азиатского кино организация NETPAC традиционно представила жюри для оценки фильмов — участников смотра и немногочисленные, но ценные зарубежные гости с удовольствием посетили Владивосток.

Основное жюри смотра состояло исключительно из отечественных профессионалов — таково было волевое решение организаторов. Очевидно, собрать международное жюри из представителей ближнего и дальнего зарубежья (давних друзей фестиваля) было возможно и, наверное, нужно, но в этом году определить судьбу призов были призваны: Вадим Абдрашитов, Виктория Белопольская, Антон Малышев, Юсуп Разыков и Алексей Учитель в качестве председателя. За зарубежный (в данном случае азиатский) взгляд отвечало жюри NETPAC: кинопедагог Роланд Толентино (Филиппины), киновед Сергей Каптерев, продюсер Сардана Саввина.

В конкурсах полнометражного и короткометражного кино были представлены фильмы из России, Мексики, Макао, Китая, Индии, Японии, Непала, США, Колумбии. Надо сказать, что кино АТР в принципе довольно сильно отличается от российского и европейского, к которому мы тяготеем. У азиатов вообще какая-то своя логика, уникальный способ рассказа киноисторий и создания художественного пространства фильма. Программа этого года оказалась особо удивительной и необычной: все фильмы основного конкурса пропитаны духом эксперимента, поисками необычных форм и сюжетов, желанием создать нечто неожиданное, но любопытное; нарочито дисгармоничное, но трогательное. И каждый режиссер не делает эксперимент самоцелью: непривычная форма лучшим образом помогает донести содержание и дух режиссерского замысла.

Основное жюри ожидаемо присудило главный приз документальной картине «Боги Мексики» — наблюдению за традиционной жизнью и бытом коренных народов Мексики. Режиссер Хельмут Досантос, посетивший столицу Приморья для участия в работе смотра, пояснил, что его фильм не фотографический, а звуковой: и действительно, именно звук придает удивительную живость, объем и умножает символизм зафиксированных сцен. Награда жюри за лучшую режиссерскую работу и приз NETPAC достались дебютанту из Индии Натешу Хегде за драму «Педро». Фильм игровой, но снимался практически как документальный: главную роль исполнил отец режиссера (как и герой фильма, по профессии он электрик), их соседи и друзья исполнили остальные роли. Очевидно, жюри впечатлили простота и выразительность картины, отразившей глубину трагедии аутсайдера. Другая индийская лента программы «Облако и человек» была отмечена призом за лучшую мужскую роль: Чандан Сэн воплотил сюрреалистический роман между одиноким мужчиной и повисшим над ним облаком. «Похожий человек» Семена Серзина продолжает развивать созданную им в «Человеке из Подольска» вселенную абсурдной драмы. Жюри отметило наградой за лучшую женскую роль четырех актрис этого фильма: Ольгу Лапшину, Викторию Исакову, Таисию Вилкову, Любовь Толкалину. Получившая спецприз японо-французская драма «Ямабуки» повествует о трагичном одиночестве людей разных возрастов, а «Город-призрак» из Макао — о сюрреалистичном путешествии влюбленных по опустевшему во время пандемии городу.

Всего в программе смотра было показано 185 фильмов из 39 стран. В основном это новые картины, некоторые были показаны впервые: на фестивале состоялось 9 мировых премьер, 14 азиатских и 36 российских. В фокусе «Меридианов…» в этом году была кинематография Индии. Ей посвящены отдельные программы, в том числе сеанс современной анимации этой страны. Жаль только, что по разным причинам никто из запланированных гостей не смог прилететь из Индии.

Ценно, что программа фестиваля включает не только киносеансы, но и уличные показы, мастер-классы, творческие встречи, презентации, круглые столы. Традиционно группа актеров совершает кинотур по районам Приморского края для встреч со зрителями.

В целом «Меридианы Тихого» поражают обширностью программы и чрезвычайно внимательной и вдумчивой работой оргкомитета. Фестиваль широко анонсируется в прессе. Гости Приморья обеспечиваются насыщенной деловой и просветительской программой. У синефилов и простых любителей кино есть возможность получить аккредитацию: для этого надо написать письмо о своей любви к кино в адрес оргкомитета. Впервые вручался приз лучшему зрителю фестиваля. Им была признана Ксения Закурко, которая много лет назад работала волонтером на смотре, а сейчас планирует дебютировать в кинорежиссуре. В качестве приза ей был вручен каталог с автографами посетивших Владивосток кинематографистов. Волонтерское движение ежегодно привлекает и объединяет молодежь Владивостока, которая активно включается в жизнь фестиваля. Насыщенные церемонии проходят динамично, творческие встречи душевно и неформально, образовательные программы — нескучно, встречи подающих большие надежды начинающих приморских кинематографистов — вдохновляюще. Так, в этом году впервые прошли читки сценариев приморских авторов и состоялся круглый стол «Видеоиндустрия Владивостока».

Для такого рода объединяющих культурных событий очень важна регулярность. «Меридианы Тихого» проходят с 2003 года и состоялись даже в 2020-м — в первом (самом сложном) пандемийном году. Тогда смотр прошел на месяц позже запланированных ранее сроков (в октябре), но практически в запланированном объеме, а вот в 2021 году был неожиданно отменен. Как объяснила министр культуры и архивного дела Приморья, заместитель председателя правительства Елена Бронникова, в Приморье на осень 2021-го уже было запланировано масштабное мероприятие международного характера — первый международный театральный фестиваль, который прошел под патронатом народного артиста России Евгения Миронова, в связи с чем было принято решение перенести «Меридианы Тихого» на следующий год. Театральный фестиваль прошел, а «Меридианы Тихого», несмотря на все новые сложности и вызовы, состоялись спустя год: таким образом кинофестиваль в очередной раз доказал свою жизнеспособность и востребованность. В тяжелейших условиях актуальности ковида, помноженного на суровые санкции, была собрана уникальная кинопрограмма, проведены полезные образовательные мероприятия, творческие встречи, да и в целом сложилась та самая вдохновляющая творческая атмосфера, без которой за прошедшие двадцать лет осень в Приморье стала уже немыслима.