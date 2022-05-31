Гримасы новейшей истории: элитные многоэтажки — на месте Омской крепости

Если провести аналогию с Москвой, эти строительные планы выглядят так: между колокольней Ивана Великого и Кремлевской стеной разместят апартаменты в 80 этажей, вместо участка Кремлевской стены — развлекательный центр, а вокруг собора Василия Блаженного — кварталы современных «высоток».

Застроить ничтоже сумняшеся девелопер хочет часть территории главного исторического объекта города — Новой Омской крепости.

Этот проект обсуждался на местных архитектурных советах и на градостроительном совете при мэре Омска, и большинство голосов звучали против, но проектирование продолжается. Представители власти разводят руками, говоря, что никто не вправе влиять на ситуацию в границах частных землевладений. А территория находится у бизнесмена, планирующего эту застройку, в собственности — когда-то в 90-е годы ее приватизировали вместе с находившимся там бывшим госпредприятием...

Со строительства крепости на слиянии Оми и Иртыша в XVIII веке началась история Омска — города, ставшего для России воротами в Азию. Первая крепость простояла недолго — во время паводка ее заливало водой, потому через год выше по течению была возведена еще одна. Когда же Омск стал центром Сибирской пограничной линии, на правом берегу по «новым воинской архитектуры правилам» построили Новую Омскую крепость. Именно она предопределила всю планировку исторического центра Омска и по сути стала его символом.

Время обошлось с крепостью не слишком почтительно — крепостные валы срыты, многие постройки перестроены или снесены, а на их месте стоят здания различных эпох и стилей. Впрочем, до последнего времени новое строительство велось более-менее тактично, сохранялась высотность и не нарушалась сеть крепостных улиц.

Но, увы, для застройщиков новой формации уважительное отношение к историческому облику города нормой не является.

Улица Достоевского, названная так вскоре после смерти писателя — первый в России, да и в мире топонимический объект его имени, ограничивающая крепостной плац с восточной стороны, изначально выходила на береговую линию укреплений. Теперь же она упирается в технический двор «этажерки» — одиннадцатиэтажного апарт-отеля, первоначальная высотность которого оговаривалась в шесть этажей.

Рядом — на территории бывшей ТЭЦ-1 на берегу Иртыша планируется строительство развлекательного центра. А далее, вокруг и вплотную к зданию ТЭЦ (в пространстве между набережной, сквером и одной из исторических улиц, ведущих в крепость) глава АО «Основа Холдинг» Александр Антропенко собирается втиснуть кварталы высоток, хотя исторически здесь находились бастионы крепости и ее эспланада — открытое пространство, зона свободного артиллеристского выстрела. Причем в своих заявлениях в омской прессе господин Антропенко утверждает, что «к Омской крепости это пространство сегодня никакого отношения не имеет».

Если проводить аналогию с Москвой, то все это выглядит следующим образом: между колокольней Ивана Великого и Кремлевской стеной размещаются апартаменты в 80 этажей, перед ними, вместо участка Кремлевской стены — развлекательный центр, а вокруг собора Василия Блаженного строятся кварталы современных «высоток»…

«Владелец спорной территории господин Антропенко призывает город «выйти за пределы казематно-крепостного мышления и не жить прошлым». То есть, наши Культура и История теперь не нужны. А что предлагается взамен? Жилые кварталы «а-ля Европа». Идея, собственно, не нова: опять раболепствуем и выстилаемся под либеральные ценности Западного мира. Но в этом случае говорить о возрождении Российской культуры, уникальности Омска не приходится. Это само по себе унизительно, а в свете последних исторических событий более чем странно», — выразил свое возмущение, выступая перед омичами в конце апреля на круглом столе «Омская крепость — живая история или жилой микрорайон?» председатель омского отделения ВООПИиК Никита Шалмин.

И, может быть, самое обидное, что в результате таких строительных преобразований знаковое для города место, вероятно, превратится в закрытую территорию для избранных. Исчезнет и прекрасный вид на исторический центр с противоположного берега Оми, что уже полвека вдохновляет омских художников. В Омске много площадок, где можно построить жилье, а территория Крепости — одна и она, как свидетель и транслятор Истории, уникальна.

Сейчас омское отделение ВООПИиК объявило сбор подписей против застройки исторической территории. В качестве альтернативы они предлагают разместить в самой крепости национально-культурные подворья, три культурологические платформы — подворья русского мира, степного и европейского, а на территории бывшей ТЭЦ-1 фестивальный центр «Омская Крепость».

Получается, что сейчас, в начале XXI века, Омская крепость, построенная для защиты южных рубежей и с честью выполнившая свою историческую миссию, оказалась в осаде и сама нуждается в защите.