Неправильные русские

Сбежавшая за границу российская маргинальная оппозиция выдвинула яркую инициативу. Запад должен официально поделить всех россиян на две категории — правильных и неправильных. Неправильных надо гнобить и наказывать санкциями (что уже и так повсеместно реализуется), правильным выдать соответствующий аусвайс, благодаря которому западные правительства будут таких господ всячески привечать. Заодно с бумажкой счастливый обладатель получит также возможность устроиться на работу, а еще скидки при посещении ресторанов и прочих публичных мест, без которых оппозиционерам в изгнании ну никак нельзя.Пресловутый «аусвайс», документ для местного населения времен гитлеровской оккупации СССР во Вторую мировую, я помянул не случайно. Довольно комфортная обстановка, в которой (пока) происходят глобальные пертурбации, многих вводит в заблуждение. Мол, «горячая фаза» на Украине скоро закончится, крупные страны как-нибудь друг с другом «договорятся», и все вернется на круги своя. Снова поедем на каникулы в Париж, глядишь, и «Макдоналдс» опять обоснуется на Тверской... Боюсь, не поедем. Специальная военная операция — лишь фрагмент масштабных событий, которые только начинают разворачиваться перед нашим часто непонимающим, «замыленным» рутиной взором. Не исключено, что когда-нибудь в учебники истории это самое время войдет под названием «первая фаза третьей мировой войны». Тем более что такой прогноз дал на днях главный устроитель мировых катаклизмов, финансист Джордж Сорос — он-то знает, о чем говорит.Действительно, дело совсем не в Украине. В противостояние с Россией так или иначе уже вовлечено почти 40 государств, весь так называемый «богатый мир» — да, заодно с Украиной, самой бедной страной Европы (интересное совпадение, не находите?). Против нас введено около десяти тысяч разного рода санкций, посчитал недавно спикер Госдумы Вячеслав Володин. Десятки государств поставляют Украине в огромных количествах оружие, все более сложное и более дорогое, с помощью которого та уже четвертый месяц убивает наших солдат и мирных жителей Донбасса. Поляки — по заключенному в конце мая соглашению с Украиной — вскоре начнут осуществлять на ее территории некие загадочные «полицейские функции». Все ближе грань, за которой неизбежно наше прямое военное столкновение со странами НАТО, которое по своим масштабам вполне способно стать еще одной Великой Отечественной.То есть, даже если сейчас и не война, то время, образно выражаясь, точно уже «военное». А теперь новости из жизни культурных деятелей. Известный российский певец Борис Гребенщиков «перевел в фонд помощи Украине» 12 млн евро (!). Да-да, той самой людоедской Украине, где массово пытают и расстреливают наших пленных, а с экранов телеканалов призывают «резать русню, включая детей». Причем г-н Гребенщиков не одинок в подобных проявлениях благотворительности. Немало наших культурных персонажей, зачастую с самыми известными именами, отъехав в Израиль/Грузию или «жертвуют деньги на помощь Украине», или, если с деньгами у них не очень или жаба душит, делают некие напыщенные заявления в ее поддержку.Пытаются ли таким образом наши титулованные соотечественники заслужить вышеупомянутый «аусвайс» для «правильного русского», дабы не попасть под западные санкции, а заодно и получить скидку в ресторане? Люди они, как правило, практичные, возможно, такая логика присутствует. Думаю, однако, что зачастую преобладает иная мотивация. Эпоха соцсетей развила в нас, а в «звездах» тем более, нездоровое представление, что просто необходимо высказываться по любому мало-мальски важному вопросу, пусть в нем ни черта не понимаешь, и это мнение, несомненно, будет иметь для мира какое-то значение. Вторая вредная привычка нашего сетевого времени — публично возмущаться на просторах интернетов любым проявлением несовершенства этого мира, от наличия бездомных собак до домашнего насилия, чувствуя при том своеобразный катарсис самоочищения и исполнения таким образом своего морального долга перед обществом, Вселенной и т.д. Парадокс, но многие «протестные» действия в отношении ситуации на Украине объясняются банальным эго. Заявить мильену своих подписчиков «я выше, чище всего этого» — и значит «лучше», собирать лайки и восторженные комментарии тех, кто воспроизводит тот же самый сеанс самолюбования, уже на своем уровне. А между тем, людям, которые хоть немного о чем-то задумывались, еще несколько лет назад было понятно, чем в итоге завершатся опыты по взращиванию русофобской Украины. Что вы тогда делали? Тоже осуждали? Пытались остановить надвигающийся ужас? Нет? Ах да, ездили с концертами в Киев...Какова, однако, ни была бы мотивация этих обосновавшихся в Израиле/Грузии персонажей, мне кажется, надо без всякой истерии, но четко донести до них, что, исходя из серьезности сложившейся ситуации, любые подобные действия сегодня однозначно определяются как предательство. Той самой страны, которая дала им себя реализовать и потеряв которую они, скорее всего, тоже станут никем. Вопрос, лишать или нет таких деятелей возможности работать в России, почетных званий или даже гражданства, должны решать власти, а вот общество сегодня просто обязано сформулировать подобное определение их активности и потребовать сделать выбор — без всяких стыдливых замалчиваний и стеснительного бормотания про «прежние заслуги». Дать понять, что абстрактный «паспорт правильного русского» будет приравниваться даже не к «аусвайсу», а к удостоверению фашистского полицая.Петр Власов -- главный редактор газеты "Культура", писательМатериал опубликован в №5 газеты "Культура" за 2022 год