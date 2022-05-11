Не утрачиваем ли мы себя настоящих за страницами своих социальных сетей?

Известная исследовательница сериальной культуры — о том, в чем фильм «Матрица» оказался прав и где технологии на самом деле угрожают человеческой личности

Технологический прогресс всё быстрее и глубже перекраивает нашу жизнь, что делает пессимистические сценарии будущего более популярными. По некоторым версиям, вскоре изобретения, особенно цифровые, разовьются до такой степени и станут настолько автономными, что мы при всем желании не сможем их контролировать. Уже сегодня мы наблюдаем глубокие структурные изменения рынка труда и, соответственно, всей экономической системы под влиянием цифровизации и роботизации. Но не слишком ли велики глаза у нашего страха?

На заре нулевых годов, когда цифровизация повседневности была еще не такой тотальной, на экраны вышел фильм «Матрица», в последующие годы превратившийся в архетипический пример футурологического сценария. Для миллионов людей «Матрица» стала лучшим пересказом уже существовавших в философии идей не только о будущем, но и о не менее грустном — уже сбывшемся настоящем. А режиссеры фильма, Вачовски, неоднократно испытывали на себе контрастный душ из похвал и обвинений за использование в своем произведении концепции Жана Бодрийяра о симулякрах. Хотя они, конечно, открещивались и убеждали зрителей и въедливых кинокритиков, что «матрица» — это просто красивый образ, но очевидно, что переклички есть.

Безусловно, «Матрица» — это трагический вариант будущего при стремительном развитии технологий и утрате этической регуляции их использования. Жестокий, но прекрасный в своей жестокости образ того, как человечество в погоне за прогрессом теряет контроль над своим детищем и теперь уже оно контролирует своих создателей.

Подобные алармистские сценарии будущего хорошо отзываются у людей, потому что нам свойственно опасаться неизвестного, а будущее — это всегда неизвестное.

Но сегодня, несмотря на автономию роботизации, у нас все еще нет искусственного интеллекта сильной версии, способного составить конкуренцию человеку. Пока все машинные изобретения — лишь самообучающиеся системы, которые хорошо умеют выполнять какую-то одну задачу, но не могут заменить человека как существо, способное синхронно действовать в самых разных направлениях. Конечно, робот может быть отличным оператором на заводе, но он не сможет выполнять, например, культурные функции человека.

Впрочем, кое-что из «Матрицы» все же стало частью нашей реальности, но не в совсем пессимистическом модусе. В кинореальности создателем всего интерфейса был человек, которого называли «архитектором». Сейчас, можно сказать, что его место занял психотерапевт, функция которого — создавать для людей интерпретационные модели, успокаивать их, давать медикаменты, выводящие на «правильный» уровень осознания ситуации, держать нас в узде. Это, подчеркну, уже наше настоящее.

Но значительная часть ужасов, которыми нас пугают научные фантасты в книгах, кино или в той же «Матрице», пока так и остаются фантазией. И, скажем честно, те негативные преобразования, которые происходят с нами, то, что действительно умаляет ценность человеческой жизни, никак не связано со зловещей тенью робота.

Стремительное внедрение интернет-технологий в повседневность сделало нас заложниками Сети. И вот это мы пока плохо осознаем. Мы не обращаем внимания на то, какое количество времени проводим онлайн. Мы научились дружить онлайн, любить онлайн, учиться и отдыхать онлайн (по статистике на конец 2021 года, 5 млрд людей являются пользователями глобальной сети Интернет).

У всех свои причины пользоваться интернетом. Однако мнение о том, что подавляющее большинство занимается в Сети чем-то стоящим, например поиском важной информации, ошибочно. Большая часть того, чем мы занимаемся в интернете, можно легко описать через понятие «прокрастинация». В этом смысле «Матрица», конечно, победила. Хотя она и не выглядит как огромные поля с капсулами, в которых лежат человеческие тела. Мы просто отдаем все свое время и ресурсы этой огромной капиталистической машине, которая их успешно эксплуатирует.

Впрочем, давайте вспомним, что в кинематографе есть еще немало примеров, сценарии которых не столь суперфутуристичны, как «Матрица», но в них задаются вопросы о том, что происходит с человеком, его самосознанием внутри технологической среды.

Самый яркий пример — «Шоу Трумэна». На первый взгляд, он как будто не про цифровые технологии и сервисы, а про иной, бывший ранее модным, медийный формат — реалити-шоу. Вся жизнь главного героя — это реалити-шоу. Вся его жизнь, с рождения, проходит в огромном павильоне. В нем есть город, где живут люди и где он учится, получает профессию, встречается с девушкой, где у него есть трудности и боли, где, в конце концов, погибает его отец.

И весь мир за пределами павильона следит, как Трумэн проживает свою жизнь. В наши дни мы можем представить это как историю о социальных сетях. О том, что современный человек живет в обществе спектакля, где все наблюдают друг за другом через окуляры своего аккаунта, имея возможность при этом оставаться незамеченными.

Сегодня неолиберальная логика современного капитализма подталкивает людей создавать публичные лучшие образы себя. И социальные сети в этом смысле позволили превратить «Шоу Трумэна» в перманентный процесс, в котором может участвовать каждый. Ведь принцип их работы таков, что нас подталкивают к тому, чтобы мы создавали улучшенные версии себя под определенные цели. И мы все играем какие-то роли.

Возникает закономерный вопрос: а где мы подлинные, настоящие, если и в «Инстаграме», и в «Одноклассниках», и в «Ютубе», и в «Твиттере» мы повсюду формируем какие-то идентичности, которые позволяют нам лучше себя продвигать? Не утрачиваем ли мы себя настоящих за этими онлайн-видимостями?

И тут важно взглянуть на еще один «этаж» проблемы — эмоциональную сторону человеческой жизни, которая также претерпевает изменения под воздействием цифровизации. И эта проблема тоже хорошо отрефлексирована в кино. Например, в фильме «Бегущий по лезвию». Роботы в нем показаны как персонажи более сомневающиеся, более переживающие, чем сами люди, которые напоминают автоматизированных существ, идущих по жизни монотонно, окружив себя преимущественно какими-то развлечениями или необходимостью выживать и бороться за право на жизнь.



Парадокс в том, что, когда человечество задумывается о создании двойника (андроида или киборга) для собственного удобства, зачастую случается так, что воображаемые двойники оказываются более человечны, чем сам человек.

Иными словами, сегодня в онлайн-реальности мы нередко избавляемся от невыгодных несовершенств, преобразуем свои переживания, приукрашиваем достижения. А наша жизнь в рамках аккаунтов социальных сетей становится куда увлекательнее, чем монотонное существование по ту сторону мониторов. Это приводит к тому, что многие вещи в своей жизни вне Сети мы начинаем просто игнорировать, а при взаимодействии друг с другом ориентируемся на цифровых двойников, свои цифровые роли. И в погоне за красивой управляемой жизнью, которую обеспечивают нам технологии, мы сами становимся управляемыми существами и от нас начинает ускользать экзистенциальный момент нашей неустойчивости.

Подготовил Дмитрий Березний