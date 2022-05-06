Защитить священный канон культуры

Как сделать так, чтобы в России появилась новая культурная элита

Работа над проектом указа президента России «Об утверждении Основ государственной политики по сохранению ‎и укреплению традиционных российских духовно-нравственных ценностей» остановлена в режиме «промежуточный финиш». Надеемся, что эпохальные события последних двух месяцев вдохнут новую динамику в этот проект. Сейчас же хотим остановиться на одном, но, вероятно, самом важном его моменте, который главным образом и вызвал критику ряда культурных деятелей.

Это пункт, где говорится о необходимости создания «органа межведомственной координации». Органа, который мог бы заняться выработкой «стратегических подходов к реализации государственной политики» в сфере традиционных ценностей. Сначала он вызвал недовольство главы Союза театральных деятелей РФ Александра Калягина, потом к нему присоединились другие театральные деятели: гендиректор Большого театра Владимир Урин, худрук «Современника» Виктор Рыжаков, худрук МХТ им. Чехова Константин Хабенский, худрук «Сатирикона» Константин Райкин, главреж Театра на Малой Бронной Константин Богомолов и другие.

Теперь собственно критика. Калягин пишет: «Ни с того ни с сего нам предлагается проект нового документа, в котором его авторами <...> прямо и недвусмысленно утверждается, что государственная поддержка культуры и образования (внимание!) невозможна без установления дополнительного контроля. <...>. Как видно из текста проекта: все, что не связано с сохранением традиционных ценностей, не нужно, более того, запретно. А как же тогда будет развиваться культура? А как же тогда эффективно доносить свои традиционные ценности и повышать роль России в мире без постоянного развития художественного языка? А как же тогда при готовящемся контроле, а попросту говоря, цензуре (запрещенной, напомню, нашей Конституцией), будет осуществляться творческий эксперимент? И, наконец, искусство есть отражение жизни, с ее недостатками и достоинствами, а нам вдруг предлагается только сохранение того, что объявлено традиционным, тогда всех иных тем в искусстве просто не должно быть? Разве это возможно?» http://stdrf.ru/news/3692/

На мой взгляд, здесь имеет место полное непонимание сути разговора. Спутаны две вещи: сохранение традиции, культурного канона — с одной стороны, и культурный процесс как таковой — с другой. Вы за современное искусство? Замечательно. Но, чтобы устраивать перформансы и строить инсталляции в духе Дюшана, обязательно ли выносить из галерей Андрея Рублева и Михаила Врубеля? Чтобы водрузить монструозную «большую глину номер четыре», надо ли сносить памятник Пушкину на Тверском? Речь в документе идет о защите традиции, культурного, духовного, священного если хотите, канона. А вовсе не о запрете экспериментов. Это разные вещи. Куда приведут эксперименты, никому еще не известно, а вот куда ведет разрушение канона — известно прекрасно: к разрушению памяти, а вслед за этим — быстрому превращению народа в население, не помнящее родства, горстку феллахов закатной эпохи, о которой пророчествовал Шпенглер. То именно, что воочию наблюдаем в сегодняшней Европе и чего хотим избежать у нас. Для чего (пусть пока не всегда умело) и составляются подобные документы.

И разумеется, государство обязано контролировать то, что происходит в важнейшей духовной сфере народного бытия, и поддерживать все здоровое и полезное, а нездоровое и неполезное — наоборот, не поддерживать. Кто будет решать, что полезно, а что нет? Это будет решать русская культурная традиция, русский священный канон, культурный фундамент. Синклит Андрея Рублева, Сергия, Пушкина, Гоголя, Достоевского, Репина, Александра Иванова, Чайковского, Мусоргского etc. Хотите эксперимент? Замечательно, но — вне круга традиции.

Особенно примечательны вот эти моменты в критике: «Все, что не связано с сохранением традиционных ценностей, не нужно, более того, запретно»? «Нам вдруг предлагается только сохранение того, что объявлено традиционным, тогда всех иных тем в искусстве просто не должно быть?» Это чистое передергивание, давайте играть честно. Если уважаемые театральные деятели желают самовыпилиться из профессии — что ж, пусть совершат этот жертвенный экспериментальный творческий акт, но нигде в документе не говорится, что «вас не должно быть». Пожалуйста, будьте, но только — вне контекста традиции. Давайте еще раз вернемся к азам и попробуем проговорить по буквам. Кажется, снова самое время сесть за парты. Итак, что такое культура? Это, по большому счету, вообще все, чего касается рука человека: возделывать сад — как это сказано в Библии. Однако одно безусловно: культура растет от корней, она может быть только национальной. Никакой абстрактной, либеральной, интернациональной культуры не существует.

Другой вопрос: что такое, например, Европа? «Декларация о правах человека»? Ответ неправильный. Декларация — это просто канва закона, не более. А Европа — это имена, определяющие ее дух: Вергилий, Данте, Шекспир, Гёте, Бах, Бетховен етс. Что такое Греция? Рим? Средневековая Западная Европа? Наконец, Русская цивилизация? Это не какие-то абстрактные определения, всегда недостаточные и изгоняющие дух и метафизику. Это, опять же, несколько имен: Гомер, Эсхил, Платон — вот вам Греция; Август, Вергилий, Константин — вот Рим. Владимир, Рублев, Сергий, Пушкин — вот Россия. Несколько ключевых имен, которые являют весь «храмовый комплекс» культуры и, как ключи, тянут за собой другие десятки имен. Так создается настоящая культурная иерархия (а культура всегда иерархична). Так, в свою очередь, создается здоровая иерархия культурного общества. И, по сути, все, что нужно в этом смысле сегодняшней и завтрашней России для выживания — это защита священного канона культуры. Чем это лучше, например, любой и всякой идеологии? Тем, прежде всего, что культура уже включает в себя и идеологию и мировоззрение. Но при этом оставляет необходимый зазор свободы, предохраняющий от всякой тотальности... Канон создает стены и воздух, и — бесконечность, уходящую ввысь. Да, по сути, храмовый комплекс. Понятно, чего боится либеральная интеллигенция. Она боится создания новой культурной элиты. Боится за свое место под солнцем, место, так сказать, властителя дум и т.д. Но увольте: какие же у нас сегодня «властители дум»? Кто ходит в сегодняшние экспериментальные театры? На выставки «современного искусства»? Залы ломятся от публики? Вы серьезно?

Конечно же, защита священного канона культуры потребует своего Органа. Я бы даже сказал — Ордена. Вот прямо как монашеские ордена древности. Ордена, делом которого стала бы повсеместная защита культурной традиции. Вы, господа, боитесь цензуры? Боитесь репрессий? Что ж, «начальствующий… не напрасно носит меч», как сказано в Евангелии. «Делай добро… Если же делаешь зло, бойся» (Рим, 13, 3–4). А если хочешь узнать, что есть добро, а что зло, загляни в священный канон национальной культуры, к которой имеешь честь принадлежать. Не хочешь принадлежать? Так и не занимай не свое место, имей смелость уйти на свой страх и риск в чистый эксперимент.

Давайте просто вспомним, как возвращение Пушкина на пьедестал культуры в 1937-м спасло Россию и ее народ от потери сознания, сохранило страну в годы войны http://vz.ru/opinions/2017/2/10/857395.html. Сохранило и спасло именно потому, что народ читал Пушкина. Народ не читал Маркса — Ленина, не ходил на экспериментальные постановки Мейерхольда, а Пушкина читал. Потому и сохранился как народ. И до сих пор остается народом. Как только немец перестанет читать Гёте, а итальянец — Данте, так от Германии и Италии не останется ни следа, ни духа. В течение нескольких поколений народ прекратит свое существование, распылится. Что мы и видим на современном Западе. И чего именно хотим избежать у нас.