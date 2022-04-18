Объединение театров: ждем аргументы и резоны

В начале сезона департамент культуры города Москвы запустил механизм слияния столичных театров городского подчинения. Хотелось бы узнать больше о причинах и последствиях.

Осенью 2021-го стало известно об объединении Театра на Таганке и «Содружества актеров Таганки». Большинство театрального люда никакого подвоха тогда не почувствовало, увидев в этом восстановление исторической справедливости — театральный организм соединился после почти сорокалетнего раскола. Спустя пять месяцев сюда добавился театр «АпАРТе». Под Новый год, 28 декабря, Московский драматический театр под руководством Армена Джигарханяна «реорганизован путем присоединения к Московскому академическому театру сатиры», как сказано в приказе. Начало весны ознаменовалось официальной информацией о слиянии Центра имени Мейерхольда с театром «Школа драматического искусства». К концу марта стало известно, что театр МОСТ (Московский Открытый студенческий театр) теперь примкнет к своему профессиональному соседу – Театру имени Моссовета.

Интенсивный процесс породил немало слухов, которые множить не станем, но, главное, нарушил шаткое равновесие: в театральных кругах заговорили о нестабильности. Неясность позиции столичного департамента культуры добавила беспокойства. Вполне возможно, что в основе оптимизации таится зерно здравого смысла, а для слияния театров имеются серьезные причины. Что греха таить, в столице есть много театров, которых нельзя назвать успешными. Острый дефицит управленческих кадров и творческих лидеров, способных вести за собой коллектив, — тоже не новая проблема. О ней заговорили более трех десятилетий назад, сразу после ухода из жизни Георгия Товстоногова, когда осиротел мощный БДТ. Ныне вновь идут разговоры, что нужно готовить смену, индивидуально заниматься каждым способным студентом — будущим режиссером и продюсером, растить смену с привлечением государственных структур.

Но не все театры согласны с тем, что их собираются «слить». 29 марта последовало решение о присоединении театра «Сфера» к театру «Эрмитаж». «Сфера» решила действовать. Она теряла слишком многое: постоянного зрителя, который сорок лет заполняет весь зал без остатка, свой театральный дом, непохожий ни на один другой в России. Помню, как убежденно и вдохновенно на встрече в редакции «Известий» в начале 1980-го говорила о своем необычном проекте основатель и вдохновитель театра Екатерина Еланская. Она задумала и воплотила необыкновенное пространство: зал — амфитеатр, по центру — сцена-трансформер, зрители — вокруг. Такая площадка диктует особые задачи для режиссера и актеров: спектакль, поставленный в традиционном пространстве, где сцена зеркально «смотрит» в глаза публике, в «Сфере» без значительных художественных потерь — не сыграть.

Московский драматический театр «Сфера» написал открытое письмо против объединения с театром «Эрмитаж». Его подписали главный режиссер театра Александр Коршунов, директор Ирина Тарасова и весь коллектив.

«Сфера» и стала инициатором пресс-конференции, повестка дня которой предполагалась шире конкретного объединения двух конкретных творческих коллективов. Не скрою, ожидали это собрание с большими надеждами и воодушевлением. На встречу пригласили министра правительства Москвы, руководителя департамента культуры Москвы Александра Кибовского и начальника Управления театров и концертных организаций Наталью Дрожникову. Только они могли объяснить, по какому принципу объединяются театры: учитываются ли художественная индивидуальность и творческая направленность коллективов и по каким критериям происходит слияние; пока прослеживается только один принцип — территориальный. С потерей самостоятельности лишаются ли поглощенные театры прав – на свои здания, материальное имущество, репертуарную политику? Сохранит ли каждый коллектив свою труппу или последуют увольнения? Как будет работать коллектив с двумя творческими лидерами? В отечественной театральной истории нет положительных примеров мирного существования «двух медведей в одной берлоге» (убедительное тому подтверждение — печально известное слияние Реалистического театра с Камерным в 1937 году). Что такое декларируемый «статус обособленного структурного подразделения»? Все хотели услышать и понять, пусть и с заметным опозданием, аргументы, мотивы, резоны запущенной системы, направленной на объединение театров.

Организаторы пресс-конференции готовились встретить председателя Союза театральных деятелей России Александра Калягина, руководителя Московского театра «Эрмитаж» Михаила Левитина, руководство театра «АпАРТе» в лице директора Ивана Сигорских. На собрании ждали депутата Государственной думы Дмитрия Певцова, который несколько дней назад обратился к мэру столицы Сергею Собянину с просьбой «поручить департаменту культуры города Москвы провести открытое совещание с участием руководства Союза театральных деятелей, профсоюзов, депутатов Мосгордумы, театральных критиков, зрительской общественности, художественных руководителей и главных режиссеров московских театров для обсуждения планов городских властей по объединению театров, а также результатов уже проведенных реорганизаций».

На пресс-конференции должны были присутствовать режиссеры, актеры, общественные деятели, среди них — Николай Бурляев, Яна Поплавская, Валерий Баринов, Василий Бочкарев и многие другие уважаемые театральные деятели, представители СМИ.

Назначили дату — 13 апреля. Сбор объявили в 14.30, начало на 15.00. В 11.05 автору этих строк позвонили из «Сферы» с напоминанием о мероприятии, а в 13.35 сообщили об отмене пресс-конференции. Социальные сети отозвались на отмену мероприятия возмущенными комментариями. Распространились слухи об инфаркте Александра Коршунова, главы «Сферы». Слухи не подтвердились. Но тревога за судьбу «сливаемых» театров не стала меньше. Дождется ли театральная общественность разъясняющих комментариев от инициаторов оптимизации, проводимой департаментом культуры города Москвы? Будем ждать.