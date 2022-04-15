Русская культура получает шанс избавиться от посредника

Материал опубликован в №3 печатной версии газеты «Культура» от 31 марта 2022 года в рамках темы номера «Культурное импортозамещение: с чего начать и где закончить?».

Конец зимы 2022 года принес в нашу жизнь чрезвычайно много перемен, но мало сюрпризов. Сказать по правде, практически все из того, что обрушилось на нас до и вместе с военной операцией на Украине, было многократно предсказано и ожидаемо. Единственным сюрпризом во всем стала конкретная дата.

Если можно так выразиться, это была самая предсказуемая неожиданность на свете.

Едва ли кто-то из компетентных специалистов сомневался в том, что нарывающая анти-Россия, создаваемая из бывшей УССР, рано или поздно в какой-то форме будет вынуждена прорваться и обналичиться в действительности: слишком много военно-идеологического ресурса было вложено в нее.

Едва ли кто-то сомневался также и в том, что в случае открытого военного противостояния передовой мир включит все доступные ему механизмы наказания России (впрочем, тут стоит признать, что Запад пошел дальше, чем ожидали даже специалисты, — предполагалось, что он остановится на черте, за которой наносимый России урон не повлечет за собой настоящий, неиллюзорный урон собственно западным странам. Однако санкционная самонакачка привела к тому, что руководство Запада — и в первую очередь руководство Демократической партии США — умудрилось не только обречь свою часть мира на экономическую рецессию и весьма вероятный дефицит банальной еды, но и себя на серьезный политический провал уже на ближайшем витке избирательного цикла, а финансовую «доллароцентричную» систему — фактически на смерть в среднесрочной перспективе, ибо ограбление России на триста миллиардов самым наглядным образом показало вообще всем странам, прежде считавшим подобное поведение невозможным, что возможно все).

Никто не сомневался, наконец, и в том, что при по-настоящему серьезном противостоянии, выливающемся в конфискацию Западом всего, что имелось в России «по лицензии», — последует обязательное и довольно массовое предательство и бегство т.н. креативного класса, он же медиакласс, он же гуманитариат.

Собственно говоря, если бы этот класс проявил себя внезапно с лучшей стороны — все изумились бы до невероятности. В связи с чем стоит рассудить, с чем мы имели дело, чего лишились и что нам с этим делать.

...Что важно отметить: я пишу эти взволнованные строки почти за месяц до того, как вы их прочтете, — в середине марта 2022 года. Таким образом, вы будете знать заведомо гораздо больше, чем автор, а для столь стремительно меняющегося мира, как мир после 24.02.22, — неизмеримо больше.

И тем не менее я рискну предположить (допустив, что мир вообще продолжится — ибо внезапно вернувшиеся из 30-летнего отпуска боги ядерного апокалипсиса вновь нависли над небосклоном нашей планеты), что значительная часть военной кампании на Украине (едва ли вся, но как знать) будет позади; нас нагонят эффекты санкций — а мир западный, в особенности Европу, нагонят рикошеты от них; и, конечно, у нас в стране останется еще меньше телеведущих, рок-, поп- и рэп-исполнителей, смешных комиков юмора, потомственных критикесс обоего пола и прочей давно не любимой никем, кроме себя и государственной казны, публики.

Едва ли, разумеется, мы лишимся всего креативно-гуманитарного класса вообще (это было бы слишком хорошо), но уместно допустить, что ряды его сильно поредеют.

Итак, что мы теряем?

Тут уместно обратиться к колонке, опубликованной в конце прошлого года («Культура», 27.12.2021) и процитировать: «Речь идет о весьма небольшой по численности и узкой по назначению прослойке, рожденной в качестве класса-переводчика, класса-ученика и класса-подражателя. Этот небольшой класс занимался изначально ретрансляцией лучших (ну, или почитавшихся лучшими) произведений и идей, выданных куда более многочисленным, сформированным городами-купцами и городами-колонистами, классом европейского креаклиата. Русский креакл [всегда] снимал сливки с европейского молока, а сливок было много».

В качестве этого класса-посредника он, собственно, и занял на свой лад уникальную нишу: процентов на девяносто он традиционно представляет собой своего рода «навязанную публике услугу», то есть творцов, критиков и арбитров изящества, от которых практически невозможно увернуться, ибо именно они считаются «критиками по дефолту», «музыкантами по дефолту», «комиками по умолчанию» и «телезвездами по определению». Гражданин России не мог в последние десятилетия включить какой бы то ни было утюг с информацией, чтоб оттуда настойчиво не зазвучали на него специально отобранные для него достойные (в большинстве своем потомственные, во втором или третьем поколении) креативные элитарии. При этом важно отметить, что лишь часть их воспроизводила по-русски собственно культурные образцы: значительная же часть попросту выступала своего рода коллективным комиссаром или цензором, ставящим печать о кошерности на отдельные культурные явления, произведения и творцов. И делала это исходя из своих представлений о прекрасном — как мы сейчас видим, расходившихся с интересами российского государства и общества, хотя и за их счет.

...В конце упомянутого текста я предполагал, что «Россия перестает нуждаться в специальном классе-переводчике, как бы он ни цеплялся за погоны, ключи от Википедии, издательскую мафию и оргкомитеты премий. Ибо у русской общественности сегодня благодаря банальному интернету появился наконец по-настоящему широкий (даже широчайший) выбор, кого смотреть, слушать и читать».

Однако жизнь распорядилась куда быстрей и куда радикальней, чем можно было себе представить.

Запад, воспользовавшись случаем, уже забанил Россию заодно и в культурном пространстве, тем самым фактически легализовав у нас всестороннее пиратство, а класс-посредник и класс-копипейстер, российский гуманитариат, безмозгло последовал за своей, так сказать, статусной родиной.

Это, надо признать, было безмозгло, но на свой лад мудро — ибо в России, где снова можно все и без лицензий, а самодеятельных переводчиков не просто в разы, но на порядки больше, чем в 90-е, специальный лицензированный класс-цензор уже точно не нужен.

К тому же уместно отметить, что в «пиратской» стране даже то немногое, что беглый гуманитариат создавал действительно для продажи собственно публике, а не госчиновникам в рамках полувымогательства-полупопила, станет, как легко догадаться, лишь более доступно (востребовано ли, уже другой вопрос).

...Таким образом, на самом деле бегство как зарубежных «продавцов культуры», так и «посредников по перепродаже культуры» в действительности не лишит нас в России ни доступа к образцам первой, ни доступа (если он нам вообще понадобится) к творчеству последних.

Единственное, что изменится на культурном ландшафте нашей Родины, это количество паразитариев, висящих на чиновничьих сосцах и публичных ушах. Исчезнут на время потомственные кинокритики и потомственные «писдочки» — литературные критикессы. Нас ждет — будем надеяться, достаточно долгий — период некоторого литературно-кино-музыкального безвластия, подобный условным 90-м.

И тут уместно сказать, что 90-е никоим образом не были в культурном смысле бесплодны. Напротив, если сравнить их с более зарегулированными временами стабильности нулевых и тем более развитой стабильности 2010-х — то да, мы можем честно признать, что 90-е были бедны и малобюджетны. Но они были куда менее вторичны и до зевоты подражательны, чем культурные нулевые и культурные десятые.

В этом смысле, если нам повезет, 2020-е станут первой за долгие годы (быть может, с 1920-х) эпохой, когда русская культура будет не подражать западной через проклятый класс-посредник, а вести с внешним культурным миром диалог напрямую. И, быть может, наконец-то на равных.

И главной опасностью тут является не то, что мы потеряли наш класс-петрония с его печатями о кошерной изящности, а то, что он может случайно вернуться. И снова начать царапаться в двери казенных учреждений и искательно заглядывать стране в глаза, требуя денег.

И снова попытаться быть посредником.