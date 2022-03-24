Почему Севастополь — это самый русский город

В этом особенном месте никто не желает поражения России.

Горестная необходимость приехать в Севастополь застала меня в Донецке, куда я недавно вернулась, чтобы освещать наконец-то случившуюся там «русскую весну». В город русского флота меня привела болезнь, а затем и смерть моей матери. Вероятно, я испытывала двойное состояние аффекта, потому что личное горе, приведшее меня в этот приморский город и потрясение от долгожданного изменения судьбы жителей ДЛНР, с которыми я провела несколько лет под обстрелами, обострили мое внутреннее восприятие вещей. Я увидела Севастополь не глазами туриста — в его ослепительной красоте природы и памятников, а как обычный русский житель, на каждом шагу сталкивающийся с его изнанкой. Я буквально нутром почувствовала, что Севастополь сегодня в атмосфере отчаянного противостояния нашей страны и Запада — это самый русский в России город.

Отчасти это объясняется тем, что он был вынужден пережить Севастополь за все те годы, когда Крым принадлежал Украине и только он один обладал особым статусом и российским военно-морским флотом. Севастополь стал настоящим бельмом в глазу для

Украины, пытающейся выстроить национальную идеологию своего государства на основании «АнтиРоссии». Встроить в такую концепцию этот город было совершенно невозможно, потому что подобной квинтэссенции русского имперского духа нет, пожалуй, даже в моем родном Санкт-Петербурге.

Если в Петербурге-Ленинграде с историей о «подвигах, о доблестях, о славе» соседствует масса альтернативных мифов, от литературных - «Петербурга Достоевского» до «Петербурга Серебряного века», до гражданственных — трагедия и подвиг блокадного Ленинграда, то Севастополь, даже переживший разрушения Крымской и Великой Отечественной войн, по сей день остается этаким солнечным отпрыском екатерининского имперского проекта. Он исполнен не только духа воинской славы и достижений русских моряков и исследователей, но и веры в гуманистические идеалы европейской цивилизации, привнесенные в Россию еще нашим “философом на троне” императрицей Екатериной II.

Парадокс в том, что эти самые европейские идеалы человечности, укоренившиеся на российской почве, в лице их носителей спустя полвека сошлись в смертельной схватке с ключевыми державами Европы, в пору неудачной для России Крымской войны. В свое время писатель и военный историк Илья Бояшов, много лет проработавший в Центральном музее ВМФ Санкт-Петербурга, сообщил мне поразительную деталь — российский флот, начавшись по «английскому образцу» с весьма жестокими практиками наказаний «нижних чинов», ко времени Крымской войны приобрел совершенно иные черты. Так, матрос на военном корабле проходил несколько ступеней инициации — от «Васьки» или «Петьки» до обращения по фамилии, а к самым заслуженным матросам даже офицеры обращались по отчеству - «Иванович», «Петрович». Да и сам адмирал Нахимов, павший в бою вместе с рядовыми участниками Севастопольской обороны, не одобряя формализма, был для подчиненных не «высокоблагородием», но Павлом Степановичем.

Этим удивительным духом «имперского демократизма» и солидарности Севастополь пронизан до сих пор - здесь даже остановки в общественном транспорте объявляют, как место жительства прославленных родственников - площадь генералиссимуса Александра Васильевича Суворова, площадь адмирала Павла Степановича Нахимова... За дни идущей российской спецоперации я не встретила ни одного человека, который не был бы солидарен со своим народом, хоть у многих людей здесь украинские корни и родственники там. Они, разумеется, очень переживают за них, выступают против войны и за скорейшее ее окончание. Но никто не желает поражения России. Отчасти потому, что, может быть, лучше многих, если не всех, понимают, что собой представляет ее альтернатива – анти-Россия.

Моя мать, к слову, тоже оказалась Севастополю не чужая. По стечению судьбы она была дочерью советского адмирала, Анатолия Ивановича Рассохо, в бытность начштаба Северного флота подписавшего приказ об отправке советских подлодок на Кубу в ходе Карибского кризиса. Но начинал мой дед как раз в Севастополе, здесь окончил Морское Артиллерийское училище и обучался еще у военморов Российского императорского флота. Я помню его наградной кортик за войну с Японией — старого образца, где поверх двуглавого орла набита пятиконечная звезда.

Все эти две недели здесь я не могла не ощущать могучее биение пульса истории. Эти удары — гулом сверхзвуковых самолетов, все эти дни поднимающихся над Севастополем — сообщали мне, что наш русский мир в эти дни меняется навсегда. Через боль, кровь, ужас осознания собственных ошибок. Очень надеюсь, что меняется он в лучшую сторону — только тогда жертвы этой войны будут не оправданы, оправдания братской крови нет, но хотя бы — не напрасны.