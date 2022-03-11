Сторона будущего

Бросившись в мутные и опасные воды украинских рек, Россия сделала свой цивилизационный выбор. Тут или пан или пропал. Если мы выстоим, мы выйдем из этого очистительного котла в новый мир.

Когда утром 24 февраля мы проснулись и узнали, что Россия ввела войска на Украину, страна пережила шок. Всю неделю до этого я писала всем, кого только знала, политикам, журналистам-аналитикам, людям с Донбасса, – будет ли война. Все хором отвечали, что по их данным ничего подобного не намечается. И все-таки война началась.

Что было дальше, знают все. Судорожное чтение новостей на работе, в автобусах, за обедом и в постели. Человек, застывающий посередине улице и нервно листающий ленту в телефоне, стал памятником времени. Тогда мы еще не знали ничего: почему принято решение начать вторжение, каковы его цели, какой будет стратегия – мы оказались в черной яме неведения. Выбор был, в сущности, прост: готова ли я стать на сторону своей страны, когда о ее неправоте будет говорить весь мир? Готова ли я поддержать Россию, когда сама не понимаю, что происходит?

Помощь пришла, откуда и должна была прийти, - из русской литературы.

«В белом венчике из роз - впереди - Иисус Христос», - писал Александр Блок в застывшем от холода и страха Петрограде января 1918 года. Поставив точку после этого знаменитого финала «Двенадцати», он добавил в дневнике: «Сегодня я – гений». 24 февраля 2022 года в застывшей от непонимания и страха стране я рассуждала примерно в той же логике. Поверх всех рациональных причин и следствий, поверх барьеров политкорректности, поверх страха всемирного одиночества и того естественного отвращения к войне, которое было воспитано в нас родителями, пережившими Великую Отечественную, поверх всего этого вставало иррациональное – я должна быть с Россией. Ведь это моя страна.

Мне кажется, что такой же поиск истины происходил в душе миллионов моих сограждан. Я не знаю, какие причины для выбора нашли другие, но они их явно нашли. Свежий опрос ФОМ, как пишет НЕЗЫГАРЬ, «показывает, что общество рассматривает текущую ситуацию как историческую и демонстрирует признаки консолидации». Рост доверия президенту и правительству за прошлую неделю вибрировал в диапазоне от 7 до 13% и уверенно шел вверх. С каждым днем ситуация все более проясняется. Даже если не иметь в виду очевидную военную опасность для России от накачивания Украины Западом самыми различными вооружениями и ее обещания не только утопить в крови Крым и Донбасс, но и значительно большие аппетиты украинских националистов, шаг России был чрезвычайно тяжелым, но неизбежным. Перед нами не война за расширение территорий, не атака на суверенное государство во имя восстановления империи, а нечто гораздо большее. Фактически сейчас решается вопрос, останется ли Россия в списке мировых цивилизаций или будет угасать и ее постепенно растащут по кускам.

Осенью прошлого года, когда до вторжения было еще далеко и не были даже подготовлены российские предложения по евробезопасности, в журнале «Эксперт» было опубликовано интервью со стратегическим аналитиком, советником гендиректора группы компаний «Центр специальной системотехники» Дмитрием Золотаревым. Он говорил о том, что, согласно прогнозам, в мире в ближайшие годы произойдут глобальные изменения. Геополитическая карта будет поделена на так называемые «серые земли», которые будут донорами роста других стран, и цивилизационные центры, то есть страны, сумевшие предъявить миру действующие и объединяющие ценности. Причем из 12 потенциальных макрорегионов в число цивилизационных центров войдут только 3-4. Понятно, что для России эта перспектива означает выбор: либо она попадает в «серую» зону и начинает отдавать ресурсы, либо она остается одной из мировых цивилизаций.

«Сейчас, чтобы не откликаться на ложные повестки, не вестись на свежую моду и перелицованные лозунги, нам было бы не лишне сконцентрироваться на главном — на своей игре, своих целях и интересах. Своя игра — это всегда право первого хода, это всегда свои правила и всегда отказ от вторичности… Новые модели обнулят большую часть сегодняшних регламентов. Поэтому задача перед нами стоит, мягко говоря, нетривиальная: в течение ближайших 15 лет практически заново пересобрать и создать национальное богатство России второй половины 21 века», говорил тогда Золотарев.

Похоже, что, бросившись в мутные и опасные воды украинских рек, Россия сделала свой цивилизационный выбор. Тут или пан или пропал. Если мы выстоим под ураганом санкций, если выдержим отчаянную ненависть англосаксов, мы выйдем из этого очистительного котла в новый мир. И дело даже не в том, что он будет многополярным, от этого, похоже, никому уже никуда не деться. Дело в том, что происходящее дает русскому цивилизационному и культурному коду шанс заново собраться из пепла, избавившись наконец от мучительных потуг «быть Европой», и стать самим собой – Россией.