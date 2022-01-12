2022 год: история начнется снова

В 1992 году — то есть почти ровно 30 лет назад — вышла известная, ставшая символом целой эпохи, книга американского политолога Фрэнсиса Фукуямы «Конец истории». Главная идея сего труда — скорее политический манифест, чем итог глубокого научного исследования. Либеральная демократия, массовая культура и капитализм, представляемые Западом, являются высшей и конечной точкой человеческого развития. Ничего более совершенного и осмысленного придумать уже не удастся, потому как все вышеперечисленное опирается на некие базовые человеческие рефлексы. С «концом истории» уходят в прошлое ужасные противоречия, преследовавшие человечество на протяжении тысячелетий. Отныне можно заняться исключительно экономическим и технологическим развитием, наслаждаясь комфортным и бесконфликтным существованием, по крайней мере в той части мира, что уже «с историей покончила».





Материал опубликован в №12 газеты "Культура" за 2021 год

Не будем погружаться в психоанализ и связывать создание «Конца истории», этого настоящего гимна Америке и ее пресловутым ценностям, со стремлением Фукуямы, эмигранта в третьем поколении и внука мелкого лавочника из Японии, утвердиться в интеллектуальной элите США, которая в те годы весьма прохладно относилась к нацменьшинствам. Как бы то ни было, его книга (эссе, на основании которого она была написана, напечатали тремя годами ранее) появилась очень вовремя. Рухнул Советский Союз, а вместе с ним единственная живая альтернатива той модели, которую соорудил западный мир. Часто неважно, что именно ты сказал, важно, чтобы фраза прозвучала в нужный момент. Книга Фукуямы, спорная и местами откровенно слабая, казалось, действительно вроде бы все объясняла. При том рисовала радужное, приятное и удобное для американской элиты будущее. Потому, как говорится, «зашла». Концепция американского японца стала неформальной идеологией, обоснованием Pax Americana, расцвет которого пришелся на конец 90-х.Сегодня, конечно же, очевидно, что предсказания Фукуямы были набором красивых фраз. Мир переполнен конфликтами и противоречиями, причем речь не только о каких-то маргинальных его частях вроде Африки, но и самих США, где уже всерьез обсуждают перспективы военного путча в ближайшие годы. Словосочетание «американская демократия» скорее воспринимается как оксюморон, в Штатах, чего никогда прежде не бывало, распространяется поддержка социалистических идей, ощущение тупиковости ведущих к глобальной климатической катастрофе капитализма и экономики потребления. И, хотя мир до сих пор во многом оккупирован образами американской массовой культуры, сходить в кино на очередной голливудский боевик считается скорее знаком дурного вкуса.Рецепты Фукуямы по обустройству мира оказались полной фикцией. Тридцать лет назад советская элита, заявив о своей недееспособности, предоставила Америке полный карт-бланш на позитивное переустройство мира, но Штаты не сумели его использовать. По той простой причине, что не смогли предложить другим вообще никакой привлекательной перспективы. Коммунизм, конечно же, нельзя было построить в XX веке, тем более в отдельно взятой стране, но как устремленная в будущее идея он был красив и захватывал воображение. Фукуямовский экономический либерализм, когда все в мире якобы счастливо торгуют друг с другом и богатеют, создавая «всеобщее процветание», был способен воодушевить людей только определенного склада и на деле обернулся созданием системы, когда одна-единственная страна мира выкачивает из остальной его части финансовые, человеческие и природные ресурсы. Система эта несправедлива, так как лишает перспектив развития всех других, да и вообще чревата непредсказуемыми для человечества последствиями. Потому обязательно должна быть демонтирована.России в рамках данной системы была отведена роль затухающей, вымирающей, атомизирующейся страны, которая должна своим мучительным концом являть пример того, что случается с осмелившимися бросить вызов США, этой величайшей державе всех времен, что победила даже уже саму историю. Эдакий полудохлый, грязный медведь, которого в качестве живого трофея таскают на веревке по ярмаркам, где злобные детки, какие-нибудь эстонцы или поляки, потешаются над ним и кидаются в него камнями. Но, к счастью, сценарий резко поменялся, причем совсем в духе непритязательных голливудских фильмов. Медведь накопил сил, заново отрастил выбитые зубы и, вместо того, чтобы покорно скулить, стал вновь разговаривать по-медвежьи. История «начинается снова», и, думаю, в следующем году мы увидим явные доказательства тому, что конец ее еще очень неблизок.Петр Власов -- главный редактор газеты "Культура", писатель