«Дом Русской книги» начал работу в Ереване

В Ереване состоялось открытие негосударственного культурного центра — «Дома Русской книги», сообщает Sputnik.

В центре расположился книжный магазин с изданиями на русском языке. Посетители получат возможность поучаствовать в культурных и просветительских мероприятиях, в том числе посетить курсы, позволяющие повысить уровень компьютерной грамотности и знания русского языка.

По словам художественного руководителя театра «Модерн» Юрия Грымова, большинство жителей Еревана знают русский язык, и открытие Дома русской книги свидетельствует о бережном отношении армян к русской культуре. Советник-посланник посольства России в Армении Алексей Синегубов отметил, что укрепление позиций русского языка в Армении и популяризация русской культуры традиционно находятся в числе приоритетных направлений российско-армянского гуманитарного взаимодействия.

В свою очередь писатель Юрий Поляков отметил, что открытие «Дома Русской книги» для него лично — событие особенное, так как с Арменией его связывают тесные узы. Писатель выразил надежду, что «Дом Русской книги» станет местом общения российских и армянских писателей.



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