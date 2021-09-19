Культура и справедливость

Вначале июля президент Владимир Путин утвердил новую редакцию Стратегии национальной безопасности России. По сути, основополагающий документ, фиксирующий положение России в современном мире и намечающий цели на ближайшие годы. Большинство читателей, думаю, скептически относится к практической ценности разного рода стратегий и концепций, периодически презентуемых властными структурами, считает их некими «формальными бумажками», что лишь смазывают ход огромной государственной машины. Тем не менее, как верно отмечают некоторые эксперты, — Россия крайне бюрократическая страна. Потому «самая главная стратегия» в этом смысле напоминает брошенный в воду камень, от которого во все стороны долго расходятся круги. Другими словами, планирующие документы многочисленных российских министерств и ведомств в обязательном порядке так или иначе будут использовать данный документ, создавая в итоге реальность, в которой мы живем.Что же радует больше всего в объемном тексте, состоящем из нескольких тысяч слов? Как ни странно, вовсе не слово «культура», которое упоминается там в разных вариациях более 40 раз. Удивило — и да, обрадовало — появление тезиса о «формировании справедливого общества», нечто весьма свежее в идейном репертуаре наших чиновников и, на мой взгляд, действительно крайне нужное сегодня российскому обществу, которому опасны не столько внешние враги, сколько внутренние противоречия (как, впрочем, это обычно и наблюдалось в российской истории).Спору нет, глубинные, почти генетические связи, соединяющие наших сограждан, имеют большой запас прочности. Они легко преодолевают классовые, региональные, возрастные различия, проявляясь в те исторические моменты, когда нация в общем порыве предстает единой. Так было в момент воссоединения с Крымом или, если брать что-то менее масштабное, во время домашней Олимпиады. Однако нельзя присоединять по Крыму каждый год, да и спортивные победы могут надоесть. А рутинная жизнь, которая обычно и заполняет бытие, характерна взаимосвязями совсем иного порядка и являет уже далеко не столь благостную картинку. Наше общество разъедают многочисленные противоречия, и оно так же далеко от определения «справедливое», как солнце от ближайшей звезды.Прежде всего, конечно, речь о серьезном экономическом расслоении. Здесь можно оперировать таким умнозвучащим термином, как коэффициент Джини (показатель степени расслоения общества), который в России сопоставим с показателями латиноамериканских стран и равен, если вспоминать историю, уровню Римской империи эпохи заката. Но нагляднее будет пройтись по центру Москвы, чтобы оценить на глаз среднюю стоимость авто из московского автопарка (думаю, около 5 млн руб.), или зайти в один из магазинов известной сети супермаркетов, где граждане обычно оставляют за раз по 15–20 тысяч рублей, сумму, на которую житель провинции иногда должен жить целый месяц. По числу долларовых миллиардеров (103) Россия уже скоро догонит Германию, притом большинство из них так или иначе связаны с государством. Налоги же для супербогатых у нас в разы ниже, а деньги, как правило, просто выводятся ими из страны, дабы приобрести очередной замок или пентхаус в нью-йоркском небоскребе.Не наблюдается особой справедливости в дисбалансе между развитием регионов и «суперрегионом» Москвой, где бюджет одного департамента культуры превышает расходную часть бюджета, например, Ивановской области. Есть множество претензий к российским судам, которые зачастую выносят решения, исходя из общественного положения тех или иных персон. Мнение в обществе о госчиновниках также зачастую сводится к тому, что люди идут во власть исключительно ради того, чтобы проторить себе легкую дорожку к обогащению.Если подытожить, сегодня мы живем, напротив, в крайне несправедливом и весьма неэффективном обществе, где главной целью становится любыми способами получить доступ к какому-либо ресурсу (месторождение полезных ископаемых, недвижимость, должность, позволяющая брать взятки, и т.д.) и использовать данный ресурс для максимального личного обогащения с последующей конвертацией этих денег в показательное потребление, демонстрирующее остальным ваш статус (дорогие авто, особняки, золотые унитазы).Здесь мы, наконец, подходим к тому, как же соотносятся справедливость и культура. На самом деле, все достаточно просто — речь о целеполагании. Справедливость в первую очередь надо понимать не как сглаживание экономических контрастов, а в более широком смысле — это главный принцип общества, ориентированного не на интересы неких кланов, групп или даже отдельных олигархов Петрова и Васечкина, а на обычного среднего гражданина. Поменяв таким образом оптику, мы сразу получаем набор вполне конкретных приоритетов. Думаю, государству хочется видеть своих граждан образованными, культурными, здоровыми физически и душевно, патриотичными, вовлеченными в общественную жизнь. И уровень продвижения общества вперед должен тогда измеряться не неким весьма условным показателем «рост ВВП» (общий объем проданных товаров и услуг, зачастую бесполезных и ненужных), а тем, как меняется «средний человек» — степень его образованности, креативности, полезности для общества.Петр Власов -- писатель, главный редактор газеты "Культура"Материал опубликован в №7 газеты "Культура" за 2021 год