Зеленая диктатура

Материал опубликован в № 6 печатной версии газеты «Культура» от 24 июня 2021 года.

Лет десять назад, вскоре после того как я переехала в Германию, мои немецкие друзья-музыканты позвали меня в поход — в местный лес. Казалось бы, дело нехитрое. Но только не на Неметчине! Человек здесь имеет право шагать далеко не в любой лес. Есть частные лесные территории, а есть и особые «экологические» массивы, куда и пешему, и конному, и колесному путь заказан. Готовясь к групповой вылазке на природу, следует предварительно согласовать с лесничеством свой поход, зарезервировать особую опушку, оборудованную для пикников, и лишь после всего этого можно выезжать отдыхать. Так мы и сделали. Поблизости обнаружилось прекрасное озеро. Но входить в воду запрещено: человеческое тельце в водоеме может повредить экосистеме. Вечером мои друзья разожгли костерок из заранее купленных в супермаркете биодровишек. Достали вино и гитары.

Беда пришла, откуда не ждали. Я бросила в костер окурок. И началось. Мгновенно я стала кровным врагом до этого мирно мурлычущих немецких бардов. Отложив гитары, они добрых полчаса объясняли мне, какой чудовищный вред нашей любимой планете приносит мой сгораемый в огне сигаретный фильтр. Замечу, что в тусовке не было ни одного экоактивиста, все — обычные бюргеры, с детства приученные выбрасывать одну упаковку из-под йогурта в три разных контейнера: металлическую крышечку — в металлический мусор, бумажную наклейку — в макулатуру, стаканчик — в пластик. То есть простые немцы, предпочитающие биопродукты, медленно уходящие в вегетарианство, покупающие одежду на блошиных рынках, не использующие ополаскиватели для белья (по последним данным, они, не разлагаясь на 100%, загрязняют сточные воды) и плавно пересаживающиеся с «убивающих планету» авто на велосипеды. Экономия электричества и воды в Германии — на подсознательном уровне. Газовые плиты, а все чаще и ванные — почти непозволительная роскошь. Даже дети знают, что смывать туалетную бумагу в унитаз — дороже и менее экологично, чем бросать салфетку в ведро для бумаги. Борьба за благополучие окружающей среды у немцев доведена до автоматизма, хотя часто я думаю, что ее природа сродни религиозному фанатизму. Своего рода «зеленой церковью» стала немецкая политическая партия «Союз90/Зеленые», чья агрессивная агитационно-пропагандистская деятельность поглотила все сферы жизни современного немца, да и его самого заодно.

А начиналось все с песен Битлов в шестидесятые годы прошлого века. Тогда «зеленые» в Германии были прихиппованными пацифистами, выступающими за мир, свободный секс, либертарную педагогику, легализацию марихуаны, право на аборт, однополые браки. Мало кто воспринимал их всерьез. В 70-х, когда некоторые ученые заговорили о загрязнении окружающей среды, в борьбе за ее охрану к свободомыслящим «зеленым» аутсайдерам присоединились анархисты и прочие левые радикалы. В 80-х авария на Чернобыльской АЭС стала их главным козырем. «Зеленые» развернули войну против использования атомной энергии и победили — многие АЭС в Германии были закрыты, а строительство новых — заморожено. Спустя пару лет, на волне новых данных о потеплении климата и парниковом эффекте, они заговорили уже о «конце света». И так поднаторели в этом, что вскоре сомневаться в негативном влиянии каждого из нас на «здоровье планеты» стало постыдно, чаще — преступно. Сейчас в Германии даже фашистов разрешается пожалеть, но человек, скептически размышляющий о вреде углекислого газа, получает клеймо «убийцы планеты» и становится нерукопожатным изгоем.

Немцы, привыкшие испытывать чувство вины, стали легкой добычей для тех, кто голосит громче, пугает страшнее, воспитывает строже и давит на это чувство вины. Немецкая «зеленая» элита уже многие годы из каждого утюга круглосуточно рассказывает о грозящей экологической катастрофе, в которой повинен каждый. Ведь все мы дышим, едим мясо, ездим на автомобилях, используем электричество и пьем воду! Нет нам прощения! На немецкой почве вина, стыд, страх, ответственность за планету, обильно политые традиционным местным послушанием и наивностью, прижились легко и глубоко. То, что написано в передовице, то, что сказал телеведущий, — не обсуждается. Немцы борются «за климат без «если» и «но», как сказано в программе «Зеленых». По опросам, сейчас они занимают второе место в рейтинге симпатий граждан Германии, лишь на пару процентов уступая ХДС/ХСС. По прогнозам экспертов, лидер «Зеленых» сорокалетняя Анналена Бербок этой осенью имеет все шансы занять место канцлера. «Наступает «зеленое» время!» — ликует демократическая пресса. В умах немцев оно уже давно наступило. Вот тому недавнее подтверждение. Тема номер один во всех местных СМИ: «Чтобы остановить глобальное потепление, по рекомендации партии «Зеленых» на 15 центов поднимется цена на бензин».

Общественные деятели, элита, гражданское общество и народ возмущены не ростом цен, а... тем, что есть еще в Германии люди, которые осмеливаются дискутировать на эту тему! «Мерзкие приверженцы теорий заговора», «Klimaheuchler — климатические лицемеры», «убийцы планеты», «экопреступники» — так называют тех, кто робко возмущается ростом цен на бензин. Какие могут быть дискуссии, когда речь идет о спасении Земли?

Несмотря на свою молодость, «Зеленые» здесь уже давно прославились как «партия запретов». Например, благодаря «зеленой» работе сейчас простому немцу не только в лес, но и в города попасть все сложнее. Автомобилям на дизельном топливе запрещен въезд в некоторые населенные пункты. Каждое транспортное средство обязано иметь так называемую эконаклейку — документ, указывающий на количество выхлопных газов, им выделяемых. Есть наклейки: красная — 2, желтая — 3, зеленые — 4, 5, 6. Все ТС обложены налогами, величина которых регулируется в зависимости от вредоносности. «Экологические» штрафы и налоги — главная головная боль всех немецких предпринимателей.

«Только ветряная и солнечная энергии спасут планету!» — еще одна священная заповедь немецких «Зеленых», дающая им право выступать против строительства «Северного потока–2». В их планах — полная ликвидация междугородного авиасообщения в Германии и отказ от потребления мяса животных, предпосылкой к которому должен стать узаконенный ежегодный вегадей — день без мяса. Хотя, вот парадокс, киви и бананы для немецких защитников природы летят из Австралии на грузовых самолетах, которые загрязняют драгоценную окружающую среду куда больше, чем немецкие буренки. Первый самолет, ежедневно с утра приземляющийся во Франкфурте, — грузовой лайнер из Китая с замороженными булочками. Второй — тоже китайский, снабжающий ФРГ консервированными овощами и чесноком. Выросшее в километре от магазина яблоко дороже, чем апельсин, прилетевший из Африки. Однако фанатизм в любом его виде мешает думать и анализировать факты.

Некоторые сегодня в Германии опасаются, что коронавирусный карантин, засадивший Европу под домашний арест, может стать репетицией зеленого владычества. Но в Германии запрещено не то чтобы выражать свое недовольство подобным, но и думать. Инакомыслящих ждет своего рода публичная порка. Ей подвергается любой, усомнившийся в потеплении климата и убийственном CO2. Есть только одна лазейка. Можно откупиться: заплатить за то, что ты «производишь» углекислоту, и внести свой материальный вклад в «оздоровление» планеты, как это делают многие мировые концерны. Не зря именно сейчас представители оппозиционной AfD (партии «Альтернатива для Германии», «партия еретиков», как здесь ее называют) так полюбили средневековую пословицу: «Как только деньги зазвучат в кошельке, душа выскочит из чистилища». Инквизиторы пугали народ адским пламенем. «Зеленые» — экологическим адом. «Сейчас миром правит экосоциалистическая диктатура, климатическая религия, навязываемая «Зелеными». Они торгуют индульгенциями, занимаясь ценообразованием из расчета на выделение CO2», — говорит один из лидеров AfD Андреас Блек. «Немцы с нашим налогом на CO2, вероятно, собираются практически в одиночку спасти мировой климат. Этот универсальный налог, размер которого европейское правительство устанавливает по своему усмотрению, ставит ценник на все сферы человеческой жизни, будь то хлеб, масло, одежда, смартфоны, вода и даже дыхание. Потому что почти 10% «рукотворного углекислого газа» возникает, когда мы дышим», — возмущается еще один депутат от AfD Марк Бернхард и тут же получает от германской прогрессивной общественности ярлык «бесноватый». Даже в дружеской беседе немцы сильно «фильтруют базар», боясь ляпнуть что-то, противоречащее священным «зеленым» законам. В ГУЛАГ не повезут, на костре не сожгут, но могут не взять на работу, оштрафовать, объявить «убийцей планеты». Поди потом докажи, что ледники тают не из-за твоего брошенного в костер окурка!