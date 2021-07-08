Кто сегодня в мире говорит по-русски?

Материал опубликован в № 2 печатного номера газеты «Культура» от 25 февраля 2021 года в рамках темы номера «Русский язык: от чего и как его надо защищать».

На постсоветском пространстве русский язык все еще переживает трудные времена. Однако на Западе интерес к нему вновь стал расти.

«Самолет бумажный залетел в окно. Что-то в жизни важно, если не смешно. Ты помечтай, и вернется вновь наша школьная московская любовь», — эту песню под гитару на одной из центральных площадей Астаны поет молодой парень-казах, и ей радостно подпевают стоящие рядом его приятели. В Астане чуть ли не каждый встречный говорит на правильном русском языке, на котором не всегда говорят даже в России. Cогласно недавнему исследованию, сделанному экспертами Государственного института русского языка имени А.С. Пушкина (далее ГИРЯП), Казахстан вместе с Белоруссией и Киргизией в сфере использования русского языка в государственно-общественной сфере находится, как сказал бы герой Дастина Хоффмана в «Человеке дождя», «на первой базе».

Речь прежде всего идет о таких параметрах, как статус русского языка в конституционных законах страны, наличие русскоязычных сайтов как в государственной, так и в общественной сфере. При этом в Казахстане, где русские составляют почти 19% населения, русский язык, как и в большинстве бывших республик СССР, не имеет статуса государственного языка. Но согласно конституции употребляется официально при общении в госорганизациях и органах местного самоуправления.

Ситуация с образованием на русском языке в Казахстане тоже заметно отличается от других государств бывшей советской Средней Азии, в стране 1500 русских школ, а образование на русском языке, как, впрочем, и на английском, считается престижным. Президент страны Касым-Жомарт Токаев, занимавший высокие посты в ООН, также говорит о необходимости уважения к русскому языку. В 2019 году он решил притормозить достаточно радикальную школьную реформу перехода на трехъязычное обучение. «Во-первых, должны быть казахский и русский языки. Они очень важны для наших детей. И только потом обучать английскому», — сказал, комментируя идею о переходе на трехъязычную систему обучения, Токаев.

РУССКИЙ ЯЗЫК: ОТ ТАДЖИКИСТАНА ДО АЗЕРБАЙДЖАНА

Совсем иная ситуация в Таджикистане, где русский язык имеет статус языка межнационального общения. Хотя многие работающие и живущие в России таджики говорят на русском языке на приличном уровне, русский язык в стране теряет свои позиции.

Cогласно исследованию ГИРЯП, использование русского языка в официальной сфере оценивается в 1 балл, что даже меньше, чем в Латвии, где этот показатель составляет 1,5 балла. «Идешь на рынок, видишь — молодые ребята лет двадцати, начинаешь с ними разговаривать, а они по-русски не говорят. Они не знают даже цифры. Не могут ответить, сколько что стоит, а это означает, что знания языка практически нет», — поделился своими наблюдениями с агентством Sputnik посол России в этой стране Игорь Лякин-Фролов.

Однако для тех, кто хочет добиться большего, чем торговля на рынке, русский язык по-прежнему актуален. «Я как родитель заметил, что в дошкольных учебных заведениях пользуются спросом те, которые проводят обучение на русском языке. В высших учебных заведениях, в особенности технического направления, многие выбирают русский, так как на нем больше информации», — делится своими наблюдениями с «Культурой» таджикский предприниматель Бехруз Кадыров, получивший образование в сфере международной политики.

В России понимают, как важно знание русского языка для такого политического и военного союзника, как Таджикистан, поэтому до 2021 года в стране по межправительственному соглашению должно быть построено пять русских школ, причем не только в Душанбе, но и в других областях страны.

Интересно, что сегодня на столь же низком уровне по использованию русского языка в официальной сфере находится Азербайджан, где в советское время изучение русского языка находилось на одном из самых высоких уровней благодаря большому проценту русскоязычной интеллигенции, оказавшейся в Азербайджане в эвакуации.

Но сегодня по-русски даже в Баку, некогда одном из самых мультикультурных городов СССР, по-русски говорят в основном представители старшего поколения. Из неожиданных положительных явлений — в Азербайджане сохранились поэты, пишущие на русском, и выходят литературные издания на этом языке. Кроме того, Азербайджан вместе с Белоруссией и Киргизией входит в тройку постсоветских стран с высокой долей научных публикаций на русском. «Русский язык — это возможность получить техническое образование, английский не все знают, а все учебники по физике, химии на русском»,— говорит русскоязычный поэт Эльберд Туганов.

РУССКИЙ ДЛЯ «МАЛЫХ АУДИТОРИЙ» И СТОМАТОЛОГОВ

Спустя 30 лет после развала СССР русский язык — по-прежнему средство коммуникации между враждебными друг другу Азербайджаном и Арменией. На нем говорят между собой выпускник МГИМО президент Азербайджана Ильхам Алиев и бывший оппозиционный журналист премьер-министр Армении Никола Пашинян.

В Армении спустя 30 лет после развала СССР русским языком владеет 70% населения страны, однако не исключено, что постепенно носителей русского языка будет все меньше.

Это связано со статусом русского в стране. Он считается «иностранным» наравне с английским и французским. В общественно-государственной сфере Армении русский язык используется мало, как, впрочем, и в сфере образования. Здесь Армения занимает место между Литвой и Грузией, где русский стоит на одной из самых низких позиций (хуже ситуация только в практически закрытой от мира Туркмении).

В соседней Грузии сегодня есть несколько университетов, где есть программы на русском языке, однако изучать, например, стоматологию на русском языке в Тбилисском гуманитарном учебном университете стремятся в основном владеющие русским языком иностранцы из бывшего СССР, а не сами грузины.

Но, несмотря на практическое отсутствие обучения на русском языке в грузинских школах, в туристических компаниях и торговых центрах можно встретить молодых людей, хорошо говорящих по-русски. Язык вновь становится востребованным из-за желания Грузии принимать российских туристов. До пандемии Грузия была одним из самых популярных туристических направлений у россиян, а также у многих других граждан бывшего Союза, владеющих русским.

УКРАИНА И ЛАТВИЯ. РАЗНЫЙ ПОДХОД

На Украине, где борьба с русским уже многие годы ведется целенаправленно, он находится на восьмом месте в «индексе устойчивости» ГИРЯП (индекс означает совокупность сразу нескольких параметров — от общественной сферы до образования и научных коммуникаций). Для сравнения, в Белоруссии, которая находится на первом месте в рейтинге, этот индекс в пять раз больше.

Вытеснение русского языка из разговорной речи вошло в активную стадию после печально известного «Евромайдана». Собеседники, к которым автор статьи обращался на киевских улицах по-русски, отвечали исключительно по-украински, при этом они понимали язык, но отказывались на нем говорить. Сегодня обслуживание исключительно на украинском языке стало нормой закона. Cогласно вступившим в действие нормам закона о языке и в супермаркете, и на бензоколонке клиента должны обслуживать только на украинском языке.

В Латвии, пережившей острую фазу русофобии значительно раньше, по-русски говорят даже молодые продавцы, которые также хорошо знают латышский и английский. Это происходит, несмотря на драконовские меры, направленные правительством страны против преподавания на русском. «Многие мои студенты латышского происхождения столкнулись с тем, что русский язык необходим для работы в области туризма, банковской сфере. Поэтому интерес молодежи к русскому языку возрастает, и среди моих студентов немало тех, кто ходит с томиком Достоевского», — рассказывает «Культуре» профессор Рижского университета им. Паула Страдыня Денис Ханов.

РУССКИЙ СНОВА ПОНАДОБИЛСЯ

В странах Восточной Европы на первый взгляд русский язык уже давно cтал достоянием интеллектуалов и тех, кто еще застал времена социализма. При этом в Польше, несмотря на враждебное отношение польской элиты к России, интерес к русскому языку растет.

В 2018 году МИД Польши сообщил, что русский вошел в число трех самых изучаемых языков в стране. «Русский язык в Польше переживает ренессанс. Уходит поколение, которое воспринимало его негативно через политическую призму (при Польской народной республике русский был обязательным с начала школы до конца института, что не прибавляло ему популярности). Владение русским не только открывает доступ к русской культуре и традиции, которые традиционно вызывали в Польше интерес, но также позволяет общаться с населением стран бывшего СССР, которые становятся все популярнее для польских туристов», — рассказывает «Культуре» польский политолог и публицист Якоб Корейба.

Положительная динамика наблюдается и в соседней Чехии. По данным Чешского статистического управления, русский язык стал третьим по популярности языком в начальных школах. Как отмечают статистики, количество учеников начальных школ, изучающих русский язык, за десять лет увеличилось в 10 раз. Так, в 2018 году русский изучали 52 тыс. детей из 791 тыс. чешских школьников. «Интерес к русскому языку растет за счет русскоязычных детей, численность которых в чешских школах растет, как и их влияние на чешских сверстников. То есть русские дети сами выбирают русский, так как знают его, и чешские друзья выбирают вслед за ними», — говорит жительница Праги и экс-главред русскоязычного издания «Пражский экспресс» Ирина Шульц.

Интерес к русскому языку растет и в США, где после ухудшения отношений двух стран стало требоваться больше специалистов, владеющих русским: «Это как дежавю, будто «холодная война» снова вернулась. Когда я изучал русский язык в конце 1980-х, он был очень популярен, но большинство моих одноклассников хотели работать в спецслужбах, таких как ЦРУ», — рассказывает «Культуре» преподаватель русского языка и литературы, профессор Coastal Carolina University в Южной Каролине Анна Олдфилд.

В 1990-е, вспоминает Олдфилд, среди желающих изучать русский было больше предпринимателей, но потом этот поток спал, и многие факультеты русского языка закрылись: «В последние несколько лет Россия приобретает все большее значение, и теперь университеты открывают новые российские факультеты, и все больше и больше студентов изучают их, но опять же это в основном специальность «разведка». Такие люди, как я, изучающие литературу и культуру, всегда были редкостью и остаются ею».

Чтобы такие, как Анна, не оставались редкостью, правительство России ежегодно выделяет около 15 тысяч бесплатных квот для иностранных граждан, желающих учиться в России и в том числе изучать русский язык. Их количество в 2024 году должно вырасти в два раза, пообещал глава Россотрудничества Евгений Примаков.