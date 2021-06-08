Греф и Гелиогабал

Может быть, Греф и прав, а тик-токер Гелиогабал заслуженно является молодежным лицом ПМЭФ и — шире — истинным лицом нашей элиты. Но неясно, зачем это столь нарочито демонстрировать.

XXIV Петербургский мировой экономический форум открылся после карантинного перерыва. В 2020 г. ковид его сгубил — «Где стол был яств, там гроб стоит».

Тем радостнее был ПМЭФ в как бы послевоенном 2021 г., вызывая в памяти образ отплясывавшей фокстрот послеверсальской Европы. «Деловой мир Парижа собирался к завтраку в гостиницу «Мажестик». Там между блюдами велись деловые разговоры и заключались сделки под звуки оркестра, хлопанье пробок и женское щебетанье. Женщины были хороши, что и говорить. Молоденькие прельщали молодостью, блеском глаз. Пожилые женщины приправляли, как острым соусом, блекнущую красоту необычайностью туалетов. Да, что касается женщин, — все обстояло благополучно. Но нельзя было того же сказать о мужчинах, сидевших в ресторане. Откуда, из каких чертополохов после войны вылезли эти жирненькие молодчики, коротенькие ростом, с волосатыми пальцами в перстнях, с воспаленными щеками, трудно поддающимися бритве?»

Конечно, есть разница. Откуда и из каких чертополохов вылезли бывшие вице-премьеры Дворкович, Шувалов, Силуанов и др. — всем известно. Но судорожное веселье пира после чумы роднит тогдашний отель «Мажестик» и нынешний С.-Петербургский экспокомплекс.

В сущности, отчего бы и не повеселиться. В 1945 г. тоже пели: «Выпьем за Родину, выпьем за Сталина, выпьем и снова нальем!» Но смущают детали веселья.

Начать с меню для участников. Сырники — 1100 руб., капучино — 580 руб., бок ягненка — 17 тыс. руб., хлеб — 480 руб., вино — от 19 до 215 тыс. руб. за бутылку, вода «Бон Аква» — 550 руб. за маленькую бутылочку.

Конечно, если бы страшные богачи Потанин, Дерипаска, Вексельберг и Михельсон в своем узком — и закрытом — кругу собрались перетереть дела их скорбные, возможно, яства и напитки обошлись бы им еще дороже. Но что не видно стороннему глазу, то и не наводит на всякие мысли. Однако основную часть собравшихся составляли совсем не официальные богачи, могущие себе позволить и не такое, а чиновники, чей официальный доход им такой диеты не позволяет. Здесь господствовал дух пиров откупщика Фуке в замке Во-ле-Виконт — «Я могу!». Показное потребление во всей его красе. Что замечательно сочетается с программой мероприятия, официально посвященного социальным проблемам России, — лучше не придумаешь.

Но откупщики прошлого не только устраивали балы весеннего полнолуния, но и покровительствовали изящным искусствам — «Стократ священ союз бабла и лиры!» — и Шекспиры с Мольерами процветали под их великодушным кровом.

Не обошлось и без Шекспиров с Мольерами. То, что в качестве главного Мольера явился славный режиссер К. Ю. Богомолов, призвавший поощрять искусства (более или менее понятно какие) и поощрять щедро, — это вещь естественная. Для уровня высокого собрания это образец. К тому же не могущий процветать без дурных денег капиталистов, а главное — без дурных денег государства. Все с этим смирились.

Однако молодежное лицо ПМЭФ-2021 тик-токер Даня Милохин, избранное в этом качестве Сбербанком, смутило даже и видавших виды. 19-летний раскрашенный женомуж (или представляющий себя в этом качестве — черт их разберет) весело упивался народным преклонением, заставив аудиторию лечь на пол, задрав ноги на стулья — все повиновались, не выключая и светскую львицу К. А. Собчак. Завершил же свой мастер-класс сообщением, что ему необходимо выйти по естественным надобностям.

Картина то ли из Горация —

«Славный внук Г. О. Греф

Праотцев царственных,

О, отрада моя, честь и прибежище!»,

то ли из Пушкина —

«Увенчан лаврами, в блестящей багрянице,

Спесиво развалясь, Ветулий молодой

В толпу народную летит по мостовой...

И дети малые, и старцы с сединой

Стремятся все за ним и взором и душой,

И даже след колес, в грязи напечатленный,

Как некий памятник им кажется священный.

Развратный юноша воссел в совет мужей,

Любимец деспота Сенатом слабым правит,

На Рим простер ярем, отечество бесславит.

Ветулий, римлян царь!... О срам! о времена!

Или вселенная на гибель предана?».

Чисто конкретно в натуре.

Неизвестно, сознательно стремился к этому Г. О. Греф или все само собой в танце получилось, но аромат позднеантичного гниения был явлен в ленинградском Экспоцентре со всею своей величественной силой. Конечно, может быть, Греф и прав, а тик-токер Гелиогабал заслуженно является молодежным лицом ПМЭФ и — шире — истинным лицом нашей элиты. Но неясно, зачем это столь нарочито демонстрировать.