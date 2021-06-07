За нашу и вашу свободу

Петр ВЛАСОВ, Главный редактор газеты "Культура", писатель
07.06.2021
Честно признаюсь — я не люблю рэп. Просто на дух его не выношу. Если слышу в каком-нибудь спортивном магазине, куда забрел в поисках новых кроссовок, тут же спешу ретироваться, забыв обо всех покупках.
Зачем я здесь это написал, спросите вы? Затем, чтобы показать степень свободы, существующей сегодня в России. На Западе подобное публичное высказывание, сделанное журналистом, тем более главным редактором, в наши дни вполне может стоить вам карьеры. Не любишь рэп? Значит, не уважаешь культурные традиции чернокожего населения. Значит, ты расист. А расистам здесь не место!
Выглядит как фрагмент какого-то не очень тонкого фельетона, не так ли? Тем не менее, это не гротеск. После того, как в конце мая США (а позже и другие страны Запада) охватили массовые беспорядки, спровоцированные убийством чернокожего жителя Миннеаполиса Джорджа Флойда, мир стал свидетелем удивительной трансформации западного общества. В местной культурной прослойке, условной интеллигенции, стартовала, с одной стороны, публичная кампания покаяния в том, что «у нас, да, наблюдались регулярные проявления расизма, и мы ничего с тем не делали», а с другой — поиск и наказание этих самых «расистов». Причем речь не о каких-то единичных случаях или эксцессах. Каются, бьют себя в грудь, ищут «расистов» (или в более знакомой нам терминологии — «врагов народа») десятки тысяч людей, представляющих культурный и интеллектуальный «цвет нации».
Вот, к примеру, как это выглядит в среде американских музейщиков. Сотрудники нью-йоркского Метрополитен, одного из самых известных музеев мира, в коллективном письме потребовали признать наличие в музее «признаков превосходства белых и системного расизма». Заодно был изобличен внедрившийся в коллектив «расист», руководитель отдела европейской живописи Кит Кристиансен, эксперт с мировым именем. Он, подразумевая сокрушающую памятники толпу, имел неосторожность высказать в соцсетях совершенно безобидную мысль о том, что многие произведения искусства в человеческой истории погибли из-за того, что определенные силы «желали избавиться от прошлого». Кристиансена немедленно обвинили в приравнивании благородных активистов движения «Черные жизни имеют значение» к фанатикам и вандалам. Теперь его карьера в Метрополитен, скорее всего, завершится, а кто-то из подписантов обличительного письма займет освободившееся место.
Возможно, для полноты впечатления лучше всего привести отрывок из одного такого «покаянного» письма. Конкретно это было опубликовано во влиятельном американском журнале Cell, посвященном проблемам генетики и биохимии*. «Мы — редакторы научного журнала, посвященного публикации и распространению существующих трудов, охватывающих биологические науки. Мы — 13 ученых. Ни один из нас не является чернокожим. Недостаточная представленность чернокожих ученых характерна не только для нашей команды, но и для авторов, рецензентов и консультативного совета». Согласитесь, так и чешутся руки заменить «чернокожий» на «рабоче-крестьянское происхождение».
Стиль, энергетика подобных писем не только сразу же мысленно отсылают нас к 30-м гг. советской эпохи, но и внушают определенные предчувствия относительно того, как события могут разворачиваться дальше. Не буду заниматься спекуляциями по поводу того, можно ли скоро будет угодить в Штатах за инакомыслие в тюрьму, но на обочину жизни, потеряв всякие карьерные перспективы, вполне возможно попасть уже сегодня. Причем не какому-нибудь тайному куклуксклановцу с портретом фюрера под подушкой, а просто человеку, выражающему сомнения в верности «генеральной линии». Толпы властвуют сегодня не только на улицах, но и в соцсетях. Имея несколько тысяч активных сторонников, можно уничтожить любую репутацию и организовать кампанию, по итогам которой человек будет навсегда скомпрометирован и потеряет все, что до того имел. К слову, репрессии в СССР тоже начинались не с массовых расстрелов, а с регулярных «чисток» внутри коллективов, когда на общем собрании нужно было доказать свое «правильное» происхождение и знание догм «новой жизни». Забавно, что западный обыватель, которого десятилетиями потчуют книгами и фильмами об ужасах сталинизма, не чует запах жареного.
«Борьба с расизмом» является на самом деле новой тоталитарной идеологией, считает руководитель департамента международных отношений ВШЭ Александр Лукин. В ее основе лежит «расовая теория» мировой истории — по аналогии с теорией классовой борьбы в марксизме. В различных областях научного знания на Западе, и в точных, и в общественных науках, уже началась срочная подгонка под требующийся «формат». Спешно публикуются новые, «правильные» работы. Разоблачаются старые, «неправильные».
О том, что мы имеем дело именно с идеологическим катком, трамбующим всех под единый формат, демонстрирует открытое письмо в защиту свободы дискуссий, подписанное 150 известнейшими западными интеллектуалами и опубликованное в июле в журнале Harpers. Вернее, демонстрирует не само письмо, а реакция на него. Интеллектуалов во главе с Джоан Роулинг, автором знаменитого книжного сериала о Гарри Поттере, немедленно объявили ренегатами, последователями «устаревших взглядов». И ни слова про свободу дискуссий. Похоже, их больше не предвидится. В лучших советских традициях несколько подписантов письма тут же заявили, что снимают свои подписи. Опасаюсь, что остальных скоро посадят на пароход, как это сделали большевики в 1922 году, и сплавят куда подальше (характерно, что тогда из Советской России было выслано 160 представителей интеллигенции).
Но куда же им, бедным, податься? В какое царство-государство? Конечно же, в Россию! Озвучу наверняка спорное или парадоксальное для многих мнение, но в ближайшие годы именно Россия в интеллектуальном и культурном смысле может оказаться гораздо более свободной страной, чем США или, скажем, Великобритания. Да, мы тяготеем к консерватизму, но нам при том всегда интересно выслушать другую точку зрения, обсудить, подискутировать. Традиционный наш интерес к западному опыту (если только он не переходит в иррациональное обожание) — еще один аргумент в пользу того, что зарубежным интеллектуалам здесь никто не будет наступать на горло. Буквально напрашивается проект «расширенного Сколкова», куда западных научных и культурных деятелей можно будет заманивать уже не запредельными деньгами, а возможностью свободно творить и работать. Идея «территории интеллектуальной свободы», при правильной подаче, вообще вполне способна стать важной составляющей международного имиджа России. Как оказалось, сохранять в периоды коллективного безумия спокойствие и способность к рациональному мышлению — это важный геополитический ресурс.
Петр Власов -- главный редактор газеты "Культура", писатель
* Цитируется по статье А. Лукина «Теория всеобщего расизма — новая версия американского культурного доминирования» в издании «Россия в глобальной политике» от 14.07.2020
Статья опубликована в №7 газеты "Культура" за 2020 год