За нашу и вашу свободу

Честно признаюсь — я не люблю рэп. Просто на дух его не выношу. Если слышу в каком-нибудь спортивном магазине, куда забрел в поисках новых кроссовок, тут же спешу ретироваться, забыв обо всех покупках.Зачем я здесь это написал, спросите вы? Затем, чтобы показать степень свободы, существующей сегодня в России. На Западе подобное публичное высказывание, сделанное журналистом, тем более главным редактором, в наши дни вполне может стоить вам карьеры. Не любишь рэп? Значит, не уважаешь культурные традиции чернокожего населения. Значит, ты расист. А расистам здесь не место!Выглядит как фрагмент какого-то не очень тонкого фельетона, не так ли? Тем не менее, это не гротеск. После того, как в конце мая США (а позже и другие страны Запада) охватили массовые беспорядки, спровоцированные убийством чернокожего жителя Миннеаполиса Джорджа Флойда, мир стал свидетелем удивительной трансформации западного общества. В местной культурной прослойке, условной интеллигенции, стартовала, с одной стороны, публичная кампания покаяния в том, что «у нас, да, наблюдались регулярные проявления расизма, и мы ничего с тем не делали», а с другой — поиск и наказание этих самых «расистов». Причем речь не о каких-то единичных случаях или эксцессах. Каются, бьют себя в грудь, ищут «расистов» (или в более знакомой нам терминологии — «врагов народа») десятки тысяч людей, представляющих культурный и интеллектуальный «цвет нации».Вот, к примеру, как это выглядит в среде американских музейщиков. Сотрудники нью-йоркского Метрополитен, одного из самых известных музеев мира, в коллективном письме потребовали признать наличие в музее «признаков превосходства белых и системного расизма». Заодно был изобличен внедрившийся в коллектив «расист», руководитель отдела европейской живописи Кит Кристиансен, эксперт с мировым именем. Он, подразумевая сокрушающую памятники толпу, имел неосторожность высказать в соцсетях совершенно безобидную мысль о том, что многие произведения искусства в человеческой истории погибли из-за того, что определенные силы «желали избавиться от прошлого». Кристиансена немедленно обвинили в приравнивании благородных активистов движения «Черные жизни имеют значение» к фанатикам и вандалам. Теперь его карьера в Метрополитен, скорее всего, завершится, а кто-то из подписантов обличительного письма займет освободившееся место.Возможно, для полноты впечатления лучше всего привести отрывок из одного такого «покаянного» письма. Конкретно это было опубликовано во влиятельном американском журнале Cell, посвященном проблемам генетики и биохимии*. «Мы — редакторы научного журнала, посвященного публикации и распространению существующих трудов, охватывающих биологические науки. Мы — 13 ученых. Ни один из нас не является чернокожим. Недостаточная представленность чернокожих ученых характерна не только для нашей команды, но и для авторов, рецензентов и консультативного совета». Согласитесь, так и чешутся руки заменить «чернокожий» на «рабоче-крестьянское происхождение».Стиль, энергетика подобных писем не только сразу же мысленно отсылают нас к 30-м гг. советской эпохи, но и внушают определенные предчувствия относительно того, как события могут разворачиваться дальше. Не буду заниматься спекуляциями по поводу того, можно ли скоро будет угодить в Штатах за инакомыслие в тюрьму, но на обочину жизни, потеряв всякие карьерные перспективы, вполне возможно попасть уже сегодня. Причем не какому-нибудь тайному куклуксклановцу с портретом фюрера под подушкой, а просто человеку, выражающему сомнения в верности «генеральной линии». Толпы властвуют сегодня не только на улицах, но и в соцсетях. Имея несколько тысяч активных сторонников, можно уничтожить любую репутацию и организовать кампанию, по итогам которой человек будет навсегда скомпрометирован и потеряет все, что до того имел. К слову, репрессии в СССР тоже начинались не с массовых расстрелов, а с регулярных «чисток» внутри коллективов, когда на общем собрании нужно было доказать свое «правильное» происхождение и знание догм «новой жизни». Забавно, что западный обыватель, которого десятилетиями потчуют книгами и фильмами об ужасах сталинизма, не чует запах жареного.«Борьба с расизмом» является на самом деле новой тоталитарной идеологией, считает руководитель департамента международных отношений ВШЭ Александр Лукин. В ее основе лежит «расовая теория» мировой истории — по аналогии с теорией классовой борьбы в марксизме. В различных областях научного знания на Западе, и в точных, и в общественных науках, уже началась срочная подгонка под требующийся «формат». Спешно публикуются новые, «правильные» работы. Разоблачаются старые, «неправильные».О том, что мы имеем дело именно с идеологическим катком, трамбующим всех под единый формат, демонстрирует открытое письмо в защиту свободы дискуссий, подписанное 150 известнейшими западными интеллектуалами и опубликованное в июле в журнале Harpers. Вернее, демонстрирует не само письмо, а реакция на него. Интеллектуалов во главе с Джоан Роулинг, автором знаменитого книжного сериала о Гарри Поттере, немедленно объявили ренегатами, последователями «устаревших взглядов». И ни слова про свободу дискуссий. Похоже, их больше не предвидится. В лучших советских традициях несколько подписантов письма тут же заявили, что снимают свои подписи. Опасаюсь, что остальных скоро посадят на пароход, как это сделали большевики в 1922 году, и сплавят куда подальше (характерно, что тогда из Советской России было выслано 160 представителей интеллигенции).Но куда же им, бедным, податься? В какое царство-государство? Конечно же, в Россию! Озвучу наверняка спорное или парадоксальное для многих мнение, но в ближайшие годы именно Россия в интеллектуальном и культурном смысле может оказаться гораздо более свободной страной, чем США или, скажем, Великобритания. Да, мы тяготеем к консерватизму, но нам при том всегда интересно выслушать другую точку зрения, обсудить, подискутировать. Традиционный наш интерес к западному опыту (если только он не переходит в иррациональное обожание) — еще один аргумент в пользу того, что зарубежным интеллектуалам здесь никто не будет наступать на горло. Буквально напрашивается проект «расширенного Сколкова», куда западных научных и культурных деятелей можно будет заманивать уже не запредельными деньгами, а возможностью свободно творить и работать. Идея «территории интеллектуальной свободы», при правильной подаче, вообще вполне способна стать важной составляющей международного имиджа России. Как оказалось, сохранять в периоды коллективного безумия спокойствие и способность к рациональному мышлению — это важный геополитический ресурс.Петр Власов -- главный редактор газеты "Культура", писатель* Цитируется по статье А. Лукина «Теория всеобщего расизма — новая версия американского культурного доминирования» в издании «Россия в глобальной политике» от 14.07.2020Статья опубликована в №7 газеты "Культура" за 2020 год