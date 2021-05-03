О врагах России

Две темы этого номера, на первый взгляд далекие друг от друга, оказались для меня очень созвучны. Первая — о попытках украсть у России ее же историю, отравить нашу Победу, возможно даже лишить нас триумфа 1945 года, который почти на полвека сделал страну сверхдержавой. Вторая — рассказ о том, как под покровом пандемии одинцовские депутаты приняли решение о тотальной застройке поймы Москвы-реки, уникального исторического ландшафта с бесценными нашими памятниками культуры и православными святынями.

Казалось бы, что у этих тем общего? Одно, скорее, про внешнюю политику и геополитическую конкуренцию. Второе — про воцарившийся в Подмосковье феодализм современности, наглядно проявившийся именно в данном конкретном случае. В самом деле, несмотря на XXI век, родовые признаки феодализма налицо. Во-первых, полное пренебрежение решениями федеральной власти. Подмосковным властям глубоко фиолетово, что же думают в Кремле по поводу застройки звенигородских ландшафтов. Во-вторых, наплевать им и на то, что считают сами звенигородцы, представившие к обсуждавшимся правилам землепользования (ПЗЗ) 1400 поправок. Как пишут СМИ, на жаргоне застройщиков население называют просто «перхотью». Очень мило. «Холопы» звучало бы даже благороднее. Ну и еще один явный признак феодализма — заложенные в новых ПЗЗ огромные — по 50 гектаров (!) — наделы, которыми хотят, похоже, одаривать «нужных людей». Не удивлюсь, если кто-то подал уже «заявочку» на латифундию «с видом на Саввино-Сторожевский монастырь». Разве можно обидеть хорошего человека?Да, все это, скорее, про феодализм, про соответствующее отношение подмосковной власти к местным жителям, которые уже сегодня задыхаются от стремления заработать на тотальной застройке звенигородских земель с целью продажи дешевых квартир москвичам (альтернатива дачи) и приезжим из других регионов и стран СНГ. Реальное население Звенигорода, по некоторым оценкам, уже в два раза выше официальной цифры. Тем не менее и там, и здесь происходит, по сути, одно и то же. У нас пытаются отобрать нашу историю, выкорчевать историческую память, лишить той самой точки опоры, «места памяти», оперевшись на которую мы сможем уверенно перейти из настоящего в будущее. Только в одном случае «воры» — это традиционные недруги, что зачастую открыто говорят о желании исключить Россию из ООН, лишить ее ядерного статуса, забрать Сибирь и Арктику или вообще разделить на двадцать-тридцать государств. А в другом — вроде свои же, говорящие на чистом русском, чиновники и, извините за выражение, «народные избранники». Которые, не исключаю, на том же самом своем заседании, где было решено застроить пойму Москвы-реки, одобрили планы празднования 9 Мая и подмахнули очередную программу «патриотического воспитания молодежи».На мой взгляд, между двумя этими деяниями, двумя формами «воровства истории» нет особой разницы. Более того, то, что происходит в Звенигороде, по своим последствиям гораздо страшнее неких заявлений, которые делают политики-отморозки в Варшаве или Таллине. Писатель Сергей Самсонов, интервью с которым мы опубликовали здесь, очень наглядно описывает то, как ребенок, новый член общества, причащается сакральным архетипам исторической памяти. Не через слова и увещевания, нет. Только через личное, пусть и опосредованное, участие в случившемся. Через искренний рассказ близкого человека, через игру или глубокое произведение искусства. Все, что так или иначе дает эффект присутствия, эмоционального погружения в эпоху. Хотите, чтобы дети, даже сегодняшние, полюбили русскую культуру, заинтересовались историей Московской Руси, — привезите их на пока еще не застроенный коттеджами и гостиницами берег Москвы-реки в Звенигороде, откуда открывается завораживающий, почти аутентичный вид на Саввино-Сторожевский монастырь. Одна такая поездка, опыт «погружения», сделает в смысле «патриотического воспитания» гораздо больше, чем сотня официальных мероприятий.А дальше мы сталкиваемся с ситуацией, которую описал в соцсетях градозащитник Евгений Соседов. Сожги пол-Третьяковки, и это будет восприниматься как национальная трагедия. Правительство проведет срочное заседание, премьер даст поручения. Наверняка кого-то уволят и даже посадят. А вот если застроить, возможно, последние оставшиеся нетронутыми в Подмосковье исторические ландшафты с бесценными историческими памятниками, на это никто в верхах не обратит внимания. Точно так же обстоит дело и с «воровством истории». Для власти очень важно, что написали в твиттере Белого дома о нашем участии в войне и приедет ли на Парад Победы президент Франции Макрон. На пропаганду нашей точки зрения за рубежом, в том числе трактовку исторических событий, тратятся сотни миллионов долларов в год. И, с другой стороны, мы наблюдаем полное бездействие в отношении того, что творится дома, прямо под носом. Посмотрите, как упиваются своей безнаказанностью одинцовские депутаты, с особым цинизмом, если судить по стенограмме заседания, принимающие варварские решения вопреки воле большей части населения Звенигорода, чьи интересы они «представляют».Кто-то говорит: а из-за чего, собственно, весь шум-гам? Сам монастырь-то и церковь, которую Рублев расписывал, ведь не сносят? Стоят как стояли. Да, пока к счастью, в планах подмосковных властей снос монастыря и строительство на его месте пятизвездочной гостиницы не значатся. Спасибо большое. Возможно, общественности даже следует написать благодарственное письмо губернатору.Грустный парадокс — единственные, кто во власти пытается защитить сегодня православные памятники города, — это коммунисты. Возможно, потому, что на примере девяностых годов, когда новая власть, обогащаясь, демонтировала и заодно всячески проклинала «советское прошлое», хорошо понимают, к чему ведет распродажа собственного исторического наследия.Петр Власов -- главный редактор газеты "Культура", писатель