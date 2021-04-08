Дефицит Аристотеля в крови

Почему в России не умеют спорить? Спор у нас всегда синоним конфликта, связанного с личной неприязнью, а вовсе не поиск истины.

В российском общественном пространстве практически отсутствует культура ведения спора. Даже маститые политологи с телеэкрана стремятся перекричать друг друга, часто переходя на личности и брань. Почему это так? Некоторые ученые считают, что несформировавшаяся культура дискуссии связана с отсутствием Аристотелевой модели мышления, на которой, в свою очередь, базируется Западная цивилизация.

Аристотеля называют учителем Запада. Благодаря переводам Боэция, выдержки из его трудов были известны уже в VI веке нашей эры, а в полном объеме он стал изучаться с XIII века. Тогда же возникли Европейские университеты, и Аристотель стал их главным автором. Это была обязательная программа для изучения не только философии, но и других наук.

В эпоху Реформации в XVI веке лютеране и кальвинисты, казалось бы, не должны были принять Аристотеля, потому что Лютер в своем трактате «К христианскому дворянству немецкой нации» говорил, что нужно перестроить науку и убрать из обращения чуждых христианству авторов (в том числе Аристотеля). Но протестантизм пошел не по лютеранскому пути, и уже его ближайшие ученики стали создавать теологические трактаты по образцу аристотелевских.

Почему именно Аристотель? На этот вопрос проще ответить, сравнивая его идеи с идеями Платона. Если Платон уделял больше внимания абстрактным идеям, то Аристотеля интересовали конкретные предметы. Для Платона истина — в сверхчувственном мире, для Аристотеля — в окружающем. Идя от частного, Аристотель подверг критике платоновский идеал общественного устройства. Аристотеля возмутила идея Платона о ликвидации семьи в идеальном государстве. Семья — ячейка общества, и ликвидация ее приведет к гибели государства. И в вопросе собственности Аристотель исходил из интересов человека. Любой индивид по натуре собственник, желание обладать — у него в крови. Таким образом, если у Платона главный принцип: что хорошо для государства, то хорошо и для человека, то у Аристотеля — наоборот: что хорошо для человека, то хорошо для государства. Не это ли главный фундамент гуманизма?

В трудах по политологии Аристотель создал классификацию правильных и неправильных государственных устройств и, по сути, заложил основы политологии как самостоятельной науки. Он создал понятийно-категориальный аппарат, который в наши дни присутствует в философском лексиконе и стиле научного мышления. И, конечно, одной из основных областей его деятельности была логика — наука о правильном мышлении и способности к рассуждению. Аристотель был одним из первых, кто обратил внимание, какую важную роль имеет спор для выяснения истины. Из глубины веков дошел до нас известный афоризм: «Истина рождается в споре». Диалектика в Древней Греции была областью знания, предметом которой являлось именно искусство ведения спора.

Недавно с интересом прослушала лекцию киевского философа Андрея Баумейстера об Аристотеле, где он говорит, что Аристотель сейчас актуален как никогда. С середины XX века к нему стали возвращаться, причем в разных сферах, особенно активно, по его мнению, здесь действуют англичане (не раз слышала, что в английских школах преподают основы культуры спора).

К слову сказать, некоторое время назад попала мне на глаза статья о переговорах с англичанами, где говорится о коммуникативных практиках. Деловые великобританцы намеренно затевают споры о культуре, искусстве, политике, чтобы иметь возможность присмотреться к предполагаемым партнерам. И здесь решающее значение имеют не вкусы и взгляды оппонента, а умение вести цивилизованную дискуссию. Общение с британцами требует знания и соблюдения правил, касающихся ряда языковых табу. Вот некоторые из них: не допускается использование прямых императивов, не допускаются личные замечания (к данной категории принадлежат любые замечания, не относящиеся к непосредственному ходу беседы — внешний вид собеседника, его манера говорить, акцент и т. д.), не допускается категоричная оценка, инициирование необдуманного спора, жалобы, угрозы, слишком личные вопросы, перебивание.

Прочитав эту статью, помнится, даже позавидовала англичанам, потому что у нас культура ведения спора, к сожалению, находится на низком уровне. Далеко за примерами ходить не надо, чтобы в этом удостовериться, достаточно зайти на страницу фейсбука Татьяны Толстой и почитать, например, комментарии под стихами Вяземского. Ими Татьяна Никитична пыталась защититься от сотен нападок из-за сетевого конфликта ее сына Артемия Лебедева с Юлией Навальной.

Да и на себе я не раз испытала недостаток культуры общения, когда, например, дав ссылку на статью о поэзии, видишь комментарий: «идиотская статья» — и ни аргументов тебе, ни фактов. Или в ответ на безобидную реплику на политическую тему получаешь оскорбления, касающиеся внешности.

Философ Сергей Сергеевич Аверинцев в конце 90-х годов в статье «Аристотель и Россия» писал, что в XIX веке Аристотель исчез с культурной карты Российской империи, им почти не занимались, а в XX веке общая традиция советской философии и вовсе прошла мимо Аристотеля. Мы не прошли через культуру аристотелевской мысли, и в этом корень наших коммуникативных бед. Аристотель привил западным мыслителям дух рационализма, навык аргументации не только в философии, но и в политике и в этике. По этим каналам шло западное образование на протяжении многих столетий. Он научил культуре мышления. Свою статью Аверинцев заканчивает мыслью, что мы сейчас, как никогда, нуждаемся в Аристотеле. Но, повторюсь, писал он это в 90-х, а что уж говорить о сегодняшней сетевой вседозволенности.

А ведь сколько интересных и разных идей дает возможность обсудить мировая Сеть с оппонентами со всего мира! Скольким событиям можно дать оригинальную и адекватную оценку! Сколько истин можно родить в цивилизованных спорах! Осталось только восполнить дефицит Аристотеля в крови — и здравствуй риторика, логика диалектика.