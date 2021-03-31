Крымский кинопарадокс

Количество фильмов, снимаемых в Крыму, совсем невелико, а вклад киноотрасли в региональный бюджет практически незаметен.

Тезис, что Крым — хорошее место для киносъемок, едва ли нуждается в длинном обосновании. Продолжительный съемочный период с предсказуемой погодой и многообразие природных и культурных объектов создают очевидные предпосылки для развития киноотрасли. Не менее очевидны и выгоды такого развития для региона: как прямые (рост ВРП на величину оказываемых крымским бизнесом съемочным группам услуг — от размещения и питания до аренды оборудования и реквизита), так и косвенные (фильмы, снятые на местной натуре, формируют образ территории и способствуют развитию туризма).

С другой стороны, трудно упрекнуть власть в непонимании целесообразности поддержки национального кино, причем не только применительно к Крыму. Кинематограф — одна из немногих отраслей, которая освобождена от НДС. По линии Минкультуры и Фонда кино на создание отечественных фильмов выделяются бюджетные субсидии. Готовность финансово поддержать возрождение той же Ялтинской киностудии неоднократно декларировалась и крымскими, и федеральными политиками и чиновниками. Тем не менее результаты пока остаются скромными. Количество фильмов, снимаемых в Крыму, совсем невелико (за допандемийный 2019 год было всего около 200 съемочных дней), а вклад киноотрасли в региональный бюджет практически незаметен.

Существующие меры государственной поддержки, такие как освобождение от НДС и прямые субсидии, сложились в рамках предыдущего организационно-технологического этапа в развитии кинематографа. Во времена кинопленки на сам пленочный технологический процесс и сопутствующие услуги приходилось до 60% себестоимости, плюс к тому в 1990-е годы процветали различные схемы «серых» зарплат, в результате чего суммарное фактическое налогообложение производства кино было незначительным. Отсюда упор на льготы не для производства, а для кинопроката. Процесс «обеления» зарплаты и цифровизация кинопроизводства радикально изменили эту ситуацию: реальная налоговая нагрузка резко выросла, причем ее основная часть приходится как раз на этап производства, тогда как реализация готовой продукции (кинопрокат) от налогов фактически освобождена.

Внедрение цифровых технологий не только изменило структуру затрат при собственно кинопроизводстве, оно изменило и само производство, создало новые технологические схемы и формы разделения труда. Современный мировой кинематограф — конгломерат относительно небольших специализированных частных компаний с глубоким разделением труда. Именно они, как наиболее гибкие и эффективные, внедряющие инновационные технологии в производство, обеспечивают развитие этой отрасли. При этом такие компании в силу своей гибкости быстро реагируют на сравнительные преимущества той или иной территории для кинопроизводства и, если условия оказываются неблагоприятными, переносят съемку в другие места. Высокая себестоимость услуг в нашей стране ведет к тому, что при реализации наиболее сложных кинокартин часть производства приходится отдавать за границу. Например, на пражской студии «Баррандов» снимали заметную часть фильмов Никиты Михалкова «Предстояние» и «Сибирский цирюльник» и многие другие российские кинокартины. До недавнего времени значительную часть сериалов для российского телевидения снимали на Украине. Это, оказывается, быстрее, качественнее и, главное, дешевле.

На региональном уровне (в частности, в Крыму) возникает своеобразный замкнутый круг. Отсутствие преимуществ по себестоимости не привлекает в Крым кинопроизводящие компании, а значит, не создает стимулов к появлению в регионе специализированных поставщиков. Без них даже в тех случаях, когда в Крым удастся привлечь съемочные группы, основная добавленная стоимость уходит вовне: необходимость завоза с материка техники для кинопроизводства и соответствующих специалистов ведет к тому, что от значительных бюджетов на кинопроизводство на территории остается немного. Такая ситуация снижает стимулы для местных властей бороться за «кинопривлекательность».

Основной вывод: необходимы меры по удешевлению самого процесса производства кино в России. Речь идет о том, чтобы за счет развития массового кинопроизводства значительно снизить себестоимость, сделать эту деятельность рентабельной и, соответственно, привлечь частные инвестиции. Специфика Крыма как особой территории, имеющей серьезные природно-климатические преимущества и вдобавок пользующейся повышенным вниманием федеральных властей, служит основанием, чтобы предложить именно его в качестве пилотного региона. При этом надежды на массовость кинопроизводства в Крыму в ближайшем будущем мы склонны связывать не с традиционным прокатным кино, но с пользующейся устойчивым спросом сериальной продукцией. Именно в телевизионном кино в России мы можем наблюдать тенденции, соответствующие мировым трендам, прежде всего опережающее развитие сравнительно небольших частных компаний. На них и предлагается опираться. Немаловажно также, что производство ориентированного на отечественного зрителя телевизионного кино малоуязвимо перед санкционными рисками.

Итак, речь идет о выходе из порочного круга путем создания в Крыму преимуществ по себестоимости производства кино. Цель — создание в регионе кинокластера, т.е. совокупности местных специализированных поставщиков услуг для киносъемок, привлекающих большое количество съемочных групп за счет снижения себестоимости. Побороться есть за что: съемочный период полнометражной игровой картины составляет обычно 45–50 съемочных дней, а одна 44-минутная серия приличного сериала снимается в среднем за 6–8 дней («сезон» в 12 серий — это 70–80 съемочных дней). Смета одного съемочного дня составляет от нескольких сотен тысяч до нескольких миллионов рублей. Примерно половина этих расходов - стандартные для кино услуги, оказываемые узкоспециализированными предприятиями.

При этом надо понимать, что сразу кластер не появится: сначала должны появиться преимущества по себестоимости, затем — привлеченные этими преимуществами съемочные группы, и лишь затем можно рассчитывать, что на это отреагирует местный бизнес. Начать предлагается с самого простого — установления для съемочных групп системы скидок на проживание в крымских отелях (вне пикового периода июль — сентябрь) и упрощения административных процедур (введение четкой регламентации получения разрешений на съемки и нормирование их стоимости). В качестве второго шага — ввести автоматически предоставляемую субсидию, то есть частичный возврат налогов, уплаченных в региональный бюджет при кинопроизводстве, — так называемый рибейт. Таким образом, размер субсидии привязывается к затратам на фильм и стимулирует увеличение бюджетов, а следовательно, и качество контента, что повышает привлекательность фильма для зрителя. Для справки: размер рибейта для иностранных съемочных групп во Франции и Италии достигает 30%. Это общемировая форма поддержки кинопроизводства, показавшая свою эффективность.

Третьим шагом, который есть смысл делать после того, как количество съемок в Крыму вырастет и появится стимул для местных компаний заняться оказанием им специализированных профессиональных услуг, могут быть налоговые льготы по налогу на прибыль для таких компаний — соответствующее право у региональных властей есть.

Принципиальными факторами для успеха предлагаемой стратегии являются горизонт планирования и последовательность реализации. Поскольку производственный цикл создания фильма превышает один год, то и местный бизнес и съемочные группы из-за пределов Крыма должны быть уверены, что вводимые льготы установлены не только на данный бюджетный год, но на более длительный срок (желательно не менее 5 лет). Не менее важна последовательность действий: создаем условия; с их помощью привлекаем внешний спрос; имея его, развиваем внутренний кластер. При таком подходе создание за несколько лет в российском Крыму отрасли размером в 5–10 миллиардов рублей в год представляется вполне решаемой задачей.