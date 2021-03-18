Расцветали яблони и груши

Международные чиновники запретили нашей команде выступать на Олимпиаде с любой песней, хоть как-то намекающей на принадлежность России. Надо ли жертвовать достоинством страны ради такого праздника?



В принципе не связанной с Россией можно считать немецкую рождественскую песню

“O Tannenbaum, o Tannenbaum,

Wie grün sind deine Blätter!”.



Впрочем, при желании (и сноровке, которой спортивным чиновникам не занимать) можно до<копать>ся хоть до телеграфного столба. Тем более до зеленой елочки. Так что новые попытки хоть тушкой, хоть чучелком (в смысле музыкальном) пробиться сквозь строй международной спортивной бюрократии производят странное впечатление, хоть бедняки стараются. Председатель комиссии спортсменов Олимпийского комитета России (ОКР), саблистка С. А. Великая объявила: «Раз отклонили, то будем искать другой вариант». А импрессарио И. И. Пригожин вариант уже нашел, предложив песню «Часики» свой жены Валерии. Были (а также еще будут) и другие предложения – фантазии у общественных и государственных деятелей хватает.



Беда в том, что все это покушения с негодными средствами. Включая и попытку с «Катюшей». Ибо задача, стоящая перед международной спортивной бюрократией, ясна и очевидна: провести Россию под ярмом, лишив ее права пользоваться своими инсигниями. А уж какие будут инсигнии – неважно. Имеющие отношение к России (кстати, весьма широкая формулировка) недопустимы в принципе. Проводимые под ярмом не имеют права на свои песни. Равно как и на свои знамена.



Некоторые так и считают. Знаменитая в советские времена фигуристка И. А. Роднина – ныне депутат Думы от «Единой России» сообщила: «Если не разрешается, то будем без гимна — это моя позиция». И присовокупила: «Если спортсмены наказаны и должны быть без гимна, то так тому и быть».



И так полагает не одна Роднина. Многие спортивные деятели мыслят согласно с ней. Международная спортивная бюрократия вообще тонко понимает психологию атлетов: спортивный век короток, и необходимо соглашаться на все, чтобы не упустить своего счастья. Стыд – не дым, глаза не ест, в хождении под ярмом, если вдуматься, нет ничего особенно позорного. Если же предаваться патриотической фанаберии, то можно пропустить последнюю олимпиаду в твоей жизни. И что тогда, если ты делать больше ничего не умеешь? В случае с Родниной (а она не одна) мы наблюдаем симбиоз насильника и жертвы насилия.



Тем более, что предмет-то – фу-фу. Национальный герб, флаг и гимн – кого в наш просвещенный век это волнует? «Нам нужно злато, злато, злато, копите злато без конца», а про национальное достоинство тут ничего не сказано. И если национальные инсигнии вступают в конфликт со спортивной карьерой – то и черт с ними, с инсигниями. Не тем живы.



При этом заметим вдобавок, что художественное качество инсигний в острой ситуации не играет ни малейшей роли. Я лично как был, так и остаюсь не в восторге от михалковского творения в любой из его трех версий. «Священная война» или «Прощание славянки» куда достойнее исполнили бы роль национальной молитвы русского народа. Опять же и легче решаются вопросы со вставанием. Тут встают не потому, что надо, а потому что при звуках этих страшных и величественных песен невозможно не встать.



Но к данному казусу все это не имеет никакого отношения. Есть официальный гимн моей страны (уж там высокохудожественный ли не очень – не ваше дело). И есть мое личное достоинство, как гражданина России. Международные чиновники желают ругаться над достоинством моей страны, а значит – и над моим достоинством.



Единственной реакцией для гражданина является простое «Сыграйте вашу свадьбу без меня». Тем более, что по причине заразы токийская олимпиада уже была отменена в 2020 г. – и никто не пролил слез. Жертвовать достоинством России ради такого праздника – сделка во всех отношениях глубоко сомнительная.



Решение Спортивного арбитражного суда (CAS) о запрете на использование песни «Катюша» в качестве замены гимна РФ на международных соревнованиях мотивировалось следующим образом: «Запрет на любой гимн, связанный с Россией, распространяется и на любую песню, связанную с Россией или имеющую ссылки на нее, в том числе и на «Катюшу».CAS нельзя отказать в четкости и ясности. «Любая песня» – это именно что любая. Хоть «Коль славен наш Господь в Сионе» (неофициальный гимн Российской Империи в 1794-1816 гг.). Хоть «Интернационал» (песня француза Дегейтера была советским гимном в 1918-1944 гг., а затем стала партийным гимном ВКП(б) – КПСС). Хоть «Ра-Ра-Распутин» хорового общества Boney M – связь с российской тематикой и здесь несомненна.