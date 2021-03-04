Жить в темные времена

04.03.2021
Для культуры это был год тотального отступления и больших потерь. От нас ушли многие «великие», на сайте «Культуры» один некролог не успевал сменять другой. Но хуже даже то, что традиционные формы приобщения к культуре оказались под частичным или полным запретом. Концерты, посещение музеев и выставок, туристические поездки. Слово «временно» — по прошествии почти года и наличии весьма туманных перспектив — звучит, скорее, издевательски. Более того, ведь современный усредненный человек быстро адаптируется к новой реальности, легко находит новые развлечения. Если даже все и нормализуется в каком-то светлом будущем, не факт, что люди снова начнут массово ходить в театры и на выставки.
Да, конечно, «все можно найти в интернете». Но скажите, пожалуйста, для вас одно и то же — увидеть близкого человека по видеосвязи и лично встретить его? Обнять, поцеловать, заглянуть в глаза? В культуре, в искусстве все то же самое. Критична личная встреча. Нельзя жить с человеком «по интернету». Невозможно полноценно приобщаться к культуре по проводам. Почему именно — пусть гадают физики или философы. Для меня это просто непреложный факт.
Культура традиционная, «живая», в 2020 году отступила почти на всех участках и фронтах — и что же мы увидели? Этот вакуум начали быстро заполнять различные формы «цифровой культуры», для которой, понятное дело, карантины и самоизоляция вовсе не помеха. Так как в интернете разрешено практически все и всем, «культурное» пространство глобальной Сети включает в себя такое, о существовании чего нормальный человек даже не догадывается (и слава Богу). Но случился парадокс, который еще предстоит обмыслить. Перемещение жизни общества в интернет, совмещение реального и виртуального измерений, моментально де-факто включило весь этот маргинальный контент в «поле культуры».
То, что человек по имени Моргенштерн, чьи творческие достижения заключаются в повторении под однообразный мотив матерных фраз, признан в России человеком года, очень и очень символично. Он и раньше был популярен в интернете, но вы почти наверняка ничего о нем не знали. Символично и то, что Альфа-банк сделал с ним рекламную кампанию, заплатив за нее 10 млн руб. — сумма, ради которой хорошему музыканту или художнику придется работать не один год. Это именно те сумерки, о которых я писал выше. В них, в этих сумерках, как в американском фильме ужасов, из темных углов начинают выползать разнообразные чудища-юдища, наполняя нашу жизнь соответствующими ощущениями.
«Исторические сумерки» могут продолжаться не один десяток лет и даже не одно столетие. Боюсь, что это надолго. Сразу предупрежу особо активных: писать в прокуратуру бесполезно. Дело не в Моргенштерне. Такие «творцы» есть всегда. Но не всегда банки платят им миллионы за рекламу. Не всегда их зовут в прайм-тайм на телевидение. Не всегда на пресс-конференцию к президенту для озвучивания вопросов приглашают человека с таким шлейфом, как у Сергея Шнурова, который, заметьте, также входит в Общественный совет Комитета Госдумы по культуре (!). В отличие от Моргенштерна г-н Шнуров, бесспорно, весьма талантлив, но, как говорится, «по плодам их узнаете их». И сегодня в цене, увы, иные плоды.
Сумерки будут сгущаться — до рассвета еще очень долго. Что же делать нам — тем, кто считает, что культурное поле должно расширяться, опираясь исключительно на духовную и эстетическую традицию? Что есть культура — а есть некая псевдокультурная самодеятельность, которая не станет культурой, сколько бы лайков в интернете она ни получила? Будем возмущаться, брюзжать, восклицать «О времена, о нравы!»? Нет, лучше действовать. Как именно?
Все очень просто. Нужно методично и целенаправленно поддерживать именно тех деятелей культуры — музыкантов, режиссеров, писателей, кто несет ценности настоящей культуры через нынешние сумерки. Поддерживать не какому-то абстрактному государству — нам с вами. Если вы обычный гражданин РФ — поддержите их рублем, ведь в нашем сегодняшнем обществе это стало главным мерилом таланта. Покупайте их книги, фильмы, музыку в максимально возможных количествах — каждая такая покупка приблизит желанный рассвет. Если вы облечены властью — помогите «нормальным» культурным деятелям получить грант или выступить с концертом. Если человек со средствами — станьте меценатом, дайте им возможность творить. Если журналист — пишите о них, а не о тех, кто собирает дурно пахнущие лайки в интернете. Цель — создать в нашем обществе своего рода сеть взаимопомощи из миллионов людей, которая бы всячески поддерживала и продвигала настоящую культуру. Возможно, даже оформить ее как общественное движение.
И наоборот — нельзя ни в коем случае соглашаться на общественную легализацию того, что разрушает культуру. С теми же, кто делает это, нам не по пути. Я, например, никогда больше не буду пользоваться услугами Альфа-банка, какими бы выгодными они ни казались.
Жить в темные времена непросто, согласен. Но, как известно, времена не выбирают. Надо жить и обязательно что-то делать. Рассвет не наступит сам по себе.
Материал опубликован в № 12 печатной версии газеты «Культура» от 24 декабря 2020 года в рамках темы номера «Экономика культуры: как культура превращается в индустрию?» .
Автор колонки Петр Власов — главный редактор газеты «Культура», писатель.