Элита не может «ждать»

28.12.2020
Так как я жил на «Соколе», то, естественно, оказался в первых рядах борцов со «строительной чумой». Но как защититься от Лужкова и Ко, смотревших на москвичей, как феодалы на своих крепостных? Единственный из тогдашних политиков, кто озвучивал идеи взаимодействия граждан и власти, создания в России «гражданского общества», был влиятельный замглавы Администрации президента Владислав Сурков, творец нынешней российской политической системы, отвечавший за всю внутреннюю политику в стране. Я отправил ему обычной почтой письмо с описанием ситуации и неким планом того, как можно выстроить отношения властей и москвичей и вообще — растить на Руси сознательных, ответственных граждан. К моему удивлению, Сурков перезвонил и предложил обсудить мои предложения.
Здесь мы подходим к сути моей довольно длинной истории. Встретился со мной в итоге не Сурков, а его зам. За время нашей беседы зам сообщил мне следующее:
— Он учился за границей и хорошо знает все современные теории о правильном устройстве общества. Ах, вы не знаете таких теорий? Что ж, печально!
— Он живет в закрытом коттеджном поселке под Москвой по соседству с несколькими олигархами и может между делом попросить их о том о сем.
— В поселке жить хорошо и привольно, но едва выезжаешь оттуда, как тут же проникаешься российскими реалиями.
— Он часто делает покупки в дорогих бутиках.
— Персонал в этих бутиках не всегда уважительно себя ведет по сравнению с заграничными бутиками (русские же!), о чем он напрямую информирует владельцев бутиков.
И вот такого примерно на сорок минут. В самом конце, пораженный подобными откровениями и ослепленный блеском огромных швейцарских часов, я робко спросил:
— А как же план... по развитию гражданского общества... Чтобы у нас люди не водку пили, а строили нормальную жизнь?
— План? Да не надо никакого плана. Не нужно ничего с людьми делать. Все само собой образуется лет через пятьдесят. Народится новое поколение. До свидания!
С тех самых пор, проезжая мимо пятиметровых заборов на Рублевке, я понимаю: за ними отсиживается, с дорогим вином и хамоном, наша элита, у которой есть только один-единственный план — ждать, когда «все само собой образуется». Сам собой появится новый русский человек — образованный, культурный, патриот своей страны. Прорастет из той грязи и хаоса, в которые, по моим ощущениям, мы, напротив, все глубже погружаемся. Отстроит прекрасную и справедливую страну.
Да, увы, хотя прошло уже 13 лет из обещанных пятидесяти, никакого нового плана не появилось. Наша элита функционирует в прежнем «феодальном» режиме — живет за высокими стенами, в «элитных поселках», в своем устроенном, комфортном мирке, и совершает оттуда регулярные вылазки наружу, к нам, дабы разжиться ресурсами на необходимый уровень жизни. Провести «реновацию жилья», продать танкер-другой нефти, «оптимизировать» бюджетные деньги, придумать очередной налог для населения. Значительная часть этой так называемой элиты вообще нечасто появляется в России, насосом выкачивая отсюда деньги и живя на широкую ногу в Лондоне или Ницце.
Лучшей иллюстрацией работы подобного «насоса» станут, бесспорно, подвиги бывшего владельца компании «Уралкалий» Дмитрия Рыболовлева, чье поведение напоминает реакцию измученного дефицитом советского человека, оказавшегося вдруг в западном супермаркете. Итак, на что же, согласно СМИ, тратит г-н Рыболовлев деньги, полученные в России? Вот далеко не полный список сделанных им за последнее время громких покупок.
— Футбольный клуб «Монако» — 100 млн долларов.
— Дом на Гавайях — 30 млн долларов.
— Пентхаус в Монако — 300 млн долларов.
— Квартира в Нью-Йорке — 88 млн долларов.
— Особняк Трампа во Флориде — 95 млн долларов.
— Остров в Греции — 100 млн долларов.
— Предметы искусства — 2,2 млрд долларов (хранятся за рубежом).
Специально не буду никак это оценивать. Пусть каждый читатель сам подберет г-ну Рыболовлеву собственный эпитет. А перед тем представит, сколько всего полезного можно было бы устроить в России на эти деньги.
У большинства россиян, которые волею судеб получили власть и миллиарды, нет и тени мысли о том, что отвечают они на самом деле не только за огороженный пятиметровым забором участок на Рублевке, не за свои банковские счета и особняки, а за положение дел во всей стране, за бабу Нюру из уездного городка, которая сводит концы с концами на пятнадцать тысяч в месяц. Нет, это не их проблема. Они «ждут». Пока баба Нюра закатает рукава и пойдет, сделает страну всем на загляденье.
Что ж, с хамоном и хорошим вином и 50 лет не срок. Да только есть одна заковырка. По моим ощущениям, в стране зреет серьезный конфликт, порожденный подобным отношением «избранных» ко всем остальным. Не досидят они за своим забором до 2057 года, обещанного замом Суркова. Нет, не станем, конечно, поминать год 1917-й, история не повторяется. Да и конфликт связан в целом не с переделом собственности, а с обычной человеческой логикой. Она же такова. «Ждать» — человеческим языком означает «не отвечать за что-то», «бросить» или, еще понятнее, «отказаться». Вывод? Если ты элита страны, но от этой страны отказался — тогда, наверное, пришло время побыть элитой где-нибудь в другом месте.
Элита по определению не может «ждать». Элита — это про ответственность и про действие. Элита — про заботу и даже про любовь. Про знание и понимание собственного народа. Другой элиты России просто не пережить.
Петр Власов, главный редактор газеты «Культура», писатель
Материал опубликован в №8 газеты "Культура" за 2020 год в рамках темы номера "Новая элита для России"