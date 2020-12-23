Алкогольное милосердие

Вытрезвители возвращаются! Новые приюты для пьяниц обеспечат не только возможность не замерзнуть на улице, но и медицинский осмотр на предмет других заболеваний.



Попадание в вытрезвитель грозило большими неприятностями. Все подобные учреждения были обязаны сообщать о своих клиентах по месту их работы. Начальство принимало административные меры – за официально зафиксированную пьянку и непотребство могли лишить премии или даже должности. Велся строгий учет пациентов. Если товарищ попадал в вытрезвитель более трех раз в год, его направляли на принудительное лечение в наркодиспансеры или психиатрические больницы.



Вопрос с оплатой медицинских услуг для пьяниц решался в разное время по-разному. Советский максимум составлял 25-35 рублей в сутки, что при тогдашних зарплатах было очень недешево. Впрочем, в некоторых городах вытрезвители работали бесплатно, из чего следовало, что алкоголиков тоже возьмут в царство будущего коммунистического рая.



В 2010 году Дмитрий Медведев попытался закрыть вытрезвители. Но власти на местах продолжали финансировать героических милиционеров, работавших на «вытрезвиловке». В 2011 году все подобные заведения по стране все-таки закрыли. Теперь причиной закрытия был не столько романтизм, сколько неолиберальный цинизм власти в стиле Айн Ренд, где каждый отвечает сам за себя.



Все почти десятилетие, прошедшее после закрытия вытрезвителей, региональные власти умоляли разрешить открыть их снова. Судьба замерзающего в сугробе алкоголика, которую плохо видно с высоты кремлевских башен, на местах всегда была представлена куда наглядней. С декабря этого года вытрезвители вернутся в российский обиход. Так что есть вероятность, что новогодние праздники отечественные пьяницы встретят уже в обновленных домах алкогольного милосердия.



История вытрезвителей не только в России, но и в мире, это история гуманизма. Однако вытрезвители – это для любой власти и тест на наличие сразу двух моральных достоинств: насколько гуманно верхи относятся к низам и насколько реалистично власть представляет собственный народ, да и саму себя.Эра вытрезвителей началась в России в 1902 году, когда первые «Приюты для опьяневших» были открыты в Киеве, Туле, Саратове и Ярославле. То был период, когда «кровавый» царский режим был в высшей степени озабочен гуманизацией российского общества. Историки называют это время золотым веком русской благотворительности. Пример подавала царская семья. В 1902 году на каждые 100 тысяч жителей России приходилось 6 благотворительных учреждений. Причем 75% средств на благие дела поступало от частных жертвователей, а 25% от государства. «Приюты для опьяневших» входили как раз в последнюю, государственную, четверть благотворительных расходов. Вытрезвители имели два отделения: одно для выпивших взрослых и другое – для детей пьяных родителей. И взрослые, и дети находились в приюте несколько дней до того, как родители придут в норму. Лечили пьяниц рассолом, водным раствором нашатыря и камфарой. При выписке плохо одетым выдавали одежду и обувь.Устройство и логика работы приютов говорит о том, что лично царь и министры здравоохранения прекрасно знали и статистику алкоголизма, и смертность от оного, и его душераздирающие социальные последствия, включая трагедии детей алкоголиков. Да, нужно было образование, улучшение условий жизни и много чего другого, чтобы искоренить порок радикально, но это был долгосрочный план. И вытрезвители были его частью. Приюты, содержавшиеся за городской счет, демонстрировали умопомрачительные результаты. Уже в первый год работы подобного учреждения в Туле смертность «от опоя» уменьшилась почти в два раза.Советская власть принципиально изменила подход к социальным проблемам. Во-первых, государство с 1917 года практически отказалось от благотворительности и того, что в царские времена называлось «попечением». Все соцгарантии и заботу о гражданах брала на себя власть, а это, по бедности страны Советов, не могло не сократить число этих самых благ. Изменилось и представление о том, что собственно новому революционному человеку надо. Иллюзии на тему того, что освобожденный рабочий класс пить перестанет, на деле вылились в чудовищный алкоголизм и наркоманию. Такова, впрочем, судьба любых видов политического идеализма.Закрыв все вытрезвители в 1917 году, власти снова вынуждены были открыть их в 1931. Как выяснилось, освобожденный рабочий пил не меньше, а больше, чем закабаленный. Поначалу пьяницами заведовал Минздрав, но в 1940 году Берия твердой рукой перевел алкоголиков под контроль НКВД, а потом и Министерства внутренних дел. Пьяницам, как и при царе, давали проспаться ночь, но под утро после повторного медосмотра выгоняли.