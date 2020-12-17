Социальный лифт в преисподнюю

Современные технологии позволяют стать знаменитым и богатым уже завтра, не учась и не работая. Достаточно регулярно выставлять всю свою грязь напоказ. И чем грязнее, тем больше отдача.

Все возрастает распространенность т. наз. «трэш-стримов», т. е. прямых интернет-трансляций различных низменных проявлений людской натуры, вплоть до самых унизительных издевательств. И практически каждый какой-нибудь грязный киберактивист, перебрав с унижениями и забыв, что на всякое безобразие должно быть приличие, оказывается в полиции, а то и под уголовным судом.



Последний такой случай был 2 декабря, когда стример Решетняк выставил даму в исподнем на мороз, а затем два часа вел прямой эфир на YouTube уже в обществе трупа. Про не столь разительные казусы типа прямоэфирного мордобоя (но хотя бы не до смерти) что и говорить – сплошь да рядом.



Можно, конечно, относиться к этим стримерам и рэперам со всей гадливостью –

«Земля, как и вода, рождает газы,

И это были пузыри земли».



Но, впрочем, пипл хавает, а что до пузырей, так стыд не дым, глаза не ест. Что же до причин такого киберактивизма, они описаны еще в поучениях старца Зосимы: «Мир говорит: «Имеешь потребности, а потому насыщай их, ибо имеешь права такие же, как и у знатнейших и богатейших людей. Не бойся насыщать их, но даже приумножай». И что же выходит из сего права на приумножение потребностей? У богатых уединение и духовное самоубийство, а у бедных – зависть и убийство, ибо права-то дали, а средств насытить потребности еще не указали».



Правда, во времена старца Зосимы, т. е. мрачного гения Ф. М. Достоевского, разжигание потребностей все же не имело столь систематического характера, как сейчас. Ярмарочные зазывалы – это примитив. Теперь же зазывание – доходнейшая отрасль хозяйства. Разумеется, человеку свойственно мечтать о славе и богатстве, завидовать более успешным ему тоже свойственно, но реклама в старинные времена не была столь надсадной и всеобъемлющей. «Ведь я этого достойна» – почему? Зачем? Для мечтаний и зависти все-таки надо хоть немного и своих душевных усилий приложить, тогда как при вездесущей рекламе даже и усилий не нужно. Потребности прививаются сами собой, а воспитание в человеке потребителя – важная функция государства и общества. До такой красы Достоевский не дожил.



Впрочем, средства всегда были. «Идут на большую дорогу, купцов поджидают они». А слабый пол, которому орудовать кистенем несподручно, может податься в жрицы любви. Тут и права, и свобода в лучшем виде. Причем не в старые времена, но и совсем недавно. Вспомним святые 90-е, когда карьера бандита и ночной бабочки считалась весьма привлекательной.



В принципе стримеры-рэперы находятся на той же линии, но обладают некоторыми преимуществами перед прямыми люмпенами. Конечно, можно, перестаравшись, и под уголовку загреметь, как это получилось с киберативистом Решетняком, но если вести дела аккуратно, трэш-стрим более безопасное дело, нежели труды братков и проституток.



Он имеет статус формально не противозаконного социального лифта, который возносит возросшего в простой семье наверх. Олигархом он, конечно, не становится, но из рабочее-крестьянской бедности выбивается.

Скажут, что есть и более почтенные социальные лифты. По ящику постоянно показывают юных техников. С намеком на то, что производя инновационные хренаторы седьмого поколения, можно выбиться в люди. Опять же спорт. Родившись в провинции, в самой простой семье, иные спортсмены покоряют весь мир своим искусством. Причем непотребство они изображать совершенно не обязаны. Возьмем наших знаменитых девочек-фигуристок. Никакой грязи.



Все это так, но успех тут не гарантирован, бывает удачи, а бывают и неудачи, зато гарантированы – в качестве необходимого условия – годы тяжкого и напряженного труда, причем с самого розового детства. Только тогда можно на что-то рассчитывать.



Так что и спортсмены, и юные техники и прочие юные дарования – это все-таки скорее про старобуржуазную мораль. «Терпение и труд – два моих молодца».



Между тем многих благ хочется здесь и сразу. В совсем старые времена для этого был контракт с чертом. Распишись кровью и будешь квалифицированным потребителем. Сейчас контракты не в моде, между малыми усилиями достичь славы и денег хочется во все эпохи.



И здесь новейшие IT достижения очень кстати. На киберактивиста не нужно учиться долгие годы. В кратчайшие сроки овладеть искусством ведения стрима может и орангутан. Полная демократия и всемирный (хотя бы в потенциале) охват.



А для приобретения денег и славы требуется совсем немного. Выставлять всю грязь напоказ, и чем грязнее, тем больше подписчиков. А если возникают минутные сомнения, на такой случай есть убедительные разъяснения:

«И что душа – прошлогодний снег,

Без нее проживешь и так.

В наш атомный век, в наш каменный век

На совесть цена – пятак».



Универсальный социальный лифт – ведь вы этого достойны. А то, что лифт работает на спуск в преисподнюю "Facilis descensus Averno", так ведь это, прости, потом.

