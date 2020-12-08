В ожидании новых варваров

Сколько миллионов подписчиков было бы у Шарикова из «Собачьего сердца», если бы он завел блог на Ютьюбе?

«Хорошими делами прославиться нельзя», — пела когда-то старуха Шапокляк. Тогда это было перпендикуляром к общественному тренду. Но вот теперь миллионы обывателей часами обсуждают блогеров и стримеров, колотящих друг дружку на камеру, принимающих наркотики или вот, как пару дней назад блогер Reeflay, выставляющих «угашенную» и вдобавок беременную подругу на мороз в нижнем белье. Подруга умирает, стример набирает просмотры, взлетают расценки на рекламу в его блоге. Еще и в телевизор, того гляди, позовут — если раньше не арестуют, конечно.Оказывается, права была вредная старушонка — социально осуждаемое поведение в цифровую эпоху стало едва ли не лучшей стратегией достижения быстрой популярности. Публика кипит, негодует и продолжает подписываться на канал.Если двадцатый век с его жестокими социальными экспериментами и тотальными войнами поставил крест на идее научно-технического прогресса как средства улучшения человеческой натуры, то двадцать первый, похоже, вбивает последний гвоздь в гроб идеи о либерализации коммуникативного поля и свободного проявления индивидуальности как чего-то потенциально позитивного. Библейская идея об изначальной испорченности человеческой природы, обещая, впрочем, некий трансцендентный выход в формуле «по образу и подобию Божьему» — прекрасно коррелирует с эволюционной теорией происхождения homo sapiens от какой-то крупной и нравственно совершенно амбивалентной обезьяны.«Человек по природе добр» — этот афоризм Жан-Жака Руссо, который несколько поколений студентов переделывали в «человек по природе бобр», имеет продолжение — «общество развращает его». К бобру мы еще вернемся, что касается общества, то каждому знаком случай хулигана в детском, например, коллективе — только что класс спокойно сидел за партами, но стоит кому-то из ребят начать дерзить учителю или кидаться тряпкой и подобными действиями привлечь внимание сверстников, и у него тут же находятся компаньоны и последователи. В нынешней же информационной среде, уровень развития большинства активных участников которой, прямо скажем, недалеко ушел от школьного, подобная легкая популярность подкрепляется еще и, во-первых, относительной безнаказанностью, во-вторых — вполне материальными бонусами в виде того самого роста подписчиков и напрямую связанных с ним рекламных заработков. Таким парадоксальным образом стиль поведения, в теории считающийся социально предосудительным, на практике быстро и достаточно эффективно поощряется.Возвращаясь к студенческой остроте про бобра — в каждой шутке, как известно, есть именно что доля шутки. Здесь юношеские умы забавным образом соединили Руссо с бобром как аллегорией труженика, перекинув метафорический мостик к идее уже Фридриха Энгельса о том, что человека создал труд. Действительно, именно в процессе труда и связанного с ним обучения и развития индивидуум переходит от примитивных потребительских стратегий получения благ к созидательным, творческим. И, наоборот, если в обществе формируется ситуация, когда потребительские стратегии оказываются более эффективны в смысле получения популярности и материальных благ, все новые и новые его члены станут избирать не долгий и затратный «путь бобра», но легкий «путь обезьяны». Кидаться в туристов банановыми шкурками, устраивать потасовки с сородичами и комично почесывать зад всяко проще, чем возводить плотины и строить хатки — тем более когда ужимки и прыжки щедро вознаграждаются хохочущими зеваками.У этого феномена, помимо социальных, есть и целый ряд экономических предпосылок — автоматизация труда в развитых странах идет об руку с кризисом в сфере образования, высвобождая или, скорее, выталкивая массу народа в сферу услуг, не требующих ни особого интеллектуального развития, ни сложных навыков, и при этом худо-бедно оплачиваемых. Этим людям дорогие удовольствия оказываются недоступны, развлечения более сложного порядка — попросту не нужны. При этом тотальная цифровизация общества позволяет этому новому «плебсу» моментально голосовать и лайком, и рублем за соответствующие их уровню зрелища, поощряя все новых и новых «гладиаторов» выскакивать на популярные интернет-площадки и устраивать все эти «бои в грязи» на потеху толпе.Чем закончилась подобная стадия общественного развития в античности — хорошо известно; с окраин римского мира явились варвары и отключили интернет. Сейчас, учитывая тотальность цифрового мира, варварство наступает попросту онлайн; и если несколько лет назад отрезание голов в прямом эфире боевиками ИГИЛ было все-таки еще жуткой экзотикой, то кто знает, до чего мы сами и как скоро докатимся с такими темпами человеческого регресса.