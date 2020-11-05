Перепроизводство элит

Оказавшись в ближайшие годы один на один с резко возросшим числом долларовых миллионеров, околачивающихся строго на родине, мы одновременно окажемся лицом к лицу с выросшим числом элитариев, заинтересованных в уничтожении текущей структуры власти и ее перераспределении.

Всякий кризис непременно порождает, помимо прочих эффектов, еще и «эффект оправдавшихся пророков». Из мало- или вовсе безвестности внезапно выныривают специалисты, предсказавшие катаклизм и отныне становящиеся, нередко пожизненно, звездами аналитики.

Такой звездой стал в 2007–2008 годах экономист Нуриэль Рубини, выступивший в 2006 году с зафиксированным публичным предсказанием о том, что в США вот-вот начнется ипотечный кризис, который повлечет за собой крах мировых финансов (позже выяснится, впрочем, что, помимо Рубини-теоретика, у грядущего кризиса имелись и предсказатели-практики. Но те вместо того, чтобы пророчествовать публично, просто сыграли на понижение и сорвали много-много миллионов долларов, благодаря чему и попали в хороший полудокументальный триллер «Big Short», или «Игра на понижение»).

В 2020 же году, когда мир накрыл кризис политический, таким вынырнувшим из малоизвестности пророком стал американский ученый российского происхождения Петр Турчин.

В недрах американского журнала Vice (ныне превратившегося в орган радикальных левых квир-феминисток, а некогда представлявшего собой орган интеллектуальной провокации) обнаружился материал 2012 года под названием «2012 год фигня. В 2020 году у нас будут настоящие проблемы».

В этом материале (представлявшем собой коротенькое, все равно этот безумный русский большего не заслуживает, интервью в стиле «дикие теории») доктор Турчин сообщил:

1) некий 50-летний цикл насилия в США подбирается к пику, и этот пик начнется в 2020-м;

2) в качестве показателя приближающегося пика он выбрал массовые неизбирательные расстрелы гражданами окружающих (в рамках его теории это самый верный маркер);

3) количество эпизодов насилия будет нарастать.

Когда его предсказания начали сбываться с достаточной, чтобы испугать, точностью, Турчин получил возможность высказать свои построения несколько подробнее в разных изданиях, в том числе в отечественном «Россия в глобальной политике». Когда же наступило лето 2020-го и расцветило небо над Америкой отблесками горящих городов, Турчин стартовал сразу в стратосферу, где дают комментарии и прогнозы уже на уровне WSJ и FT.

Что касается его теории, включающей совпадение целого ряда «кондратьевских» экономических, демографических и других исторических волн, к ним можно относиться с известной долей скепсиса (вообще сама жизнь заставляет относиться с долей скепсиса к любой теории, которая включает в себя математическую модель общественных изменений). Но по меньшей мере к одному из пунктов турчинской теории следует отнестись с глубоким интересом, поскольку из фактора американской реальности он грозит в обозримом будущем стать фактором реальности всемирной, в том числе и нашей.

Этот пункт — так называемое перепроизводство элит.

Если сильно упрощать, то стабильность государству и обществу придает отсутствие слишком большой толкотни на этажах социальной пирамиды. При этом сами этажи могут быть более и менее растяжимыми: например, количество безработных, сидящих на пособиях, может кратно увеличиваться и сокращаться без какой-либо заметной внутренней конкуренции, в то время как между водителями разных маршрутных таксопарков в обстановке слишком свободной конкуренции и слабого контроля за оплатой проезда нередко вспыхивают баталии с применением оружия — просто за право подбрасывать граждан из микрорайона до центра.

Если выводить какую-то формулу конфликтности внутри страт, то, надо думать, она зависит, во-первых, от объема благ, которыми пользуются полноценные члены данной страты, а во-вторых — от принципиальной возможности увеличить в страте количество мест и численности людей, считающих себя вполне вправе в эту страту войти и претендующих на ее блага.

А дальше начинаются сплошные парадоксы.

Первый парадокс, накрывший Америку, — в том, что общественно-экономические процессы, проходившие в ней все последние несколько десятилетий, казались глубоко позитивными и вселяющими надежду, и именно они, по версии Турчина, несут ответственность за вспыхнувший локальный армагеддон. Речь идет о размывании т.н. среднего класса — процессе, который начался еще в 1980-х и свел общественную прослойку, некогда составлявшую 62 или 63 процента населения США, к практически меньшинству на данный момент.

Парадоксально тут то, что средний класс рассасывался не в сторону бедноты, а примерно в соотношении 1/2 — в сторону класса богатого. В переводе это означает, что около 8 процентов населения США совершили миграцию в элиты и создали тем самым беспрецедентное поголовье миллиардеров, мультимиллионеров и миллионеров, которых в современной Америке больше, чем населения в Нидерландах.

Казалось бы, это безупречно положительное для Америки явление, но фокус в том, что появление примерно полутора десятков миллионов новых элитариев неизбежно привело новоприбывших к идее, что они вправе делать заявки на власть. А власть — это тот же маршрут «Микрорайон — Центр». Маршрут нуждается в 25 машинах на линии и никак не больше. Тот факт, что в микрорайоне завелись еще десять бизнесменов, желающих запустить собственные маршрутные таксопарки, приведет к побоищу за единственный маршрут, но не к увеличению места на нем.

Поэтому следствием резко повысившегося процента граждан и даже целых общностей, претендующих на элитный статус, стала резкая же и необратимая эскалация внутриэлитного конфликта, вылившаяся к нынешнему времени в войну вообще без всяких правил. И даже грозящую, по мнению целого ряда кассандр с обеих сторон, чем-то вроде рецидива гражданской войны.

А теперь второй парадокс.

В качестве скорее положительного, чем отрицательного явления воспринимается у нас (и во многих иных странах мира) явный вход в штопор самой идеи какого бы то ни было глобализма. Все более явные трещины по линиям влияния великих держав (к которым в известной степени можно отнести и квазиимперское образование ЕС) и все больший антагонизм между лидерами мира дают основание надеяться на успех такого явления, как «национализация элит».

Именно недостаточность элитной привязанности к Родине, своего рода временщичество, если не вообще «психология колониального служащего», напомним, считается одной из главных причин национальных неудач во многих странах, в том числе и в нашей.

Однако парадокс состоит в том, что национализация элит в рамках деглобализации, к которой все явственнее склоняется мир, скорее повысит, нежели понизит внутриэлитную конфликтность во всех странах — от КНР, лишенной возможности экспортировать элитариев в Северную Америку и Европу, до России, чья потенциальная фронда, отвалившись или будучи отлучена от госфинансирования, естественным образом утекала в зарубежье и тем самым снижала уровень внутреннего давления.

Поэтому, оказавшись в ближайшие годы один на один с резко возросшим числом долларовых миллионеров, околачивающихся строго на родине (а их число в последние годы, согласно оценкам «Форбса», также исправно растет), мы одновременно окажемся также и лицом к лицу с выросшим числом элитариев, заинтересованных в уничтожении текущей структуры власти и ее перераспределении.

И нам довольно сильно повезет, если демократизация политической жизни России, предусмотренная в том числе и принятыми изменениями в Конституцию, откроет достаточное количество мест во власти для этих национализированных элитариев и их политических проектов. В противном случае то, что происходит в США, окажется всего лишь образцом для наших внутриэлитных схваток с трудно представимыми последствиями.

Материал опубликован в № 8 газеты «Культура» от 27 августа 2020 года в рамках темы номера «Как вырастить новую элиту для России?»