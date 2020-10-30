Российская Академия 2.0

Когда премьер М.В. Мишустин объявил об экспертизе русской орфографии и пунктуации, это было воспринято как отказ от правил, утвержденных в 1956 г. и с тех пор неизменных. То есть создаваемая комиссия упростит правила, чтобы и дети, и взрослые (например, отмечались большие страдания, которые русский язык причиняет чиновникам) не забивали себе голову пережиточными нормами, требующими простого заучивания. Типа раздельного и слитного написания наречий. Когда говорят, что правила 1956 г. устарели, это фактически неверно. 65 лет — по меркам языка срок не такой большой. А те претензии, которые предъявляются к правилам сегодня, с равным основанием могли быть предъявлены и в 1956 г. Причастия, пишущиеся то с «н», то с «нн», в равной степени трудны или не трудны что тогда, что сейчас. То же самое со слитным и раздельным написанием наречий — то «вплотную», то «в обнимку».



Конечно, можно решительно провозгласить: «Так больше жить нельзя!» и произвести радикальное упрощение. Все писать через одно «н», писать «циган встал на ципочки и сказал ципленку: циц!», а также «огурци». Заодно решить и давнюю проблему зайца. Еще в 60-е гг. предлагали писать «заец», что правильнее морфологически — «заец — зайца». Ибо есть беглое «е», но нет беглого «а». Все можно, но только зачем? Страдания детей и чиновников от этого не сильно уменьшатся. Ибо они связаны не столько с тем, писать «заяц» или «заец», сколько с недостаточным умением внятно излагать свою мысль.



Но отмечая, что вряд ли стоит вообще огород городить, ибо визгу будет много, а шерсти мало, критики не вполне замечают, что поручение В.В. Путина, исполняемое сейчас М.В. Мишустиным, в основном не об орфографии.



Поручение от 1 марта включает в себя: «Утверждение правительством РФ норм современного русского литературного языка при его использовании в качестве государственного языка РФ; проведение экспертизы грамматик, словарей и справочников, утверждение требований к составлению словарей, включая толковый словарь государственного языка РФ». И многое другое на этой линии.



Если перевести все это с казенного языка на русский, В.В. Путина вдохновил пример Ришелье и Екатерины Великой.



В 1635 г. кардинал принял под покровительство короля Французскую Академию (Académie française). В жалованной грамоте указывалось, что Академия призвана «сделать французский язык не только элегантным, но и способным трактовать все искусства и науки». Был издан «Французский академический словарь» (Dictionnaire de l’Académie française) и до наших дней детище Ришелье занимается регулированием языковой и литературной нормы французского языка.



В 1783 г. в Петербурге была основана Российская Академия, преследовавшая сходные цели. Как вспоминала первый президент Академии, кн. Е.Р. Воронцова-Дашкова: «Однажды я гуляла с императрицей по Царскосельскому саду. Речь зашла о красоте и богатстве русского языка. Я выразила мое удивление, почему государыня, способная оценить его достоинство и сама писатель, никогда не думала об основании Российской Академии. Я заметила, что нужны только правила и хороший словарь, чтобы поставить наш язык в независимое положение от иностранных слов и выражений, не имеющих ни энергии, ни силы, свойственных нашему слову».



Сказано — сделано. Устав («Краткое начертание Императорской Российской академии») гласил, что Академия «Долженствует иметь предметом своим вычищение и обогащение российского языка, общее установление употребления слов оного, свойственное оному витийство и стихотворение». Началась работа, и уже в 1794 г. был издан «Словарь Академии Российской». В 1806-1822 гг. явилось второе издание, исправленное и дополненное. Это о нем было написано:



А вижу я, винюсь пред вами,



Что уж и так мой бедный слог



Пестреть гораздо б меньше мог



Иноплеменными словами,



Хоть и заглядывал я встарь



В Академический словарь.



Правда, в 1841-м Николай I упразднил Академию, преобразовав ее во II отделение Императорской академии наук. Но даже в советское (брежневское) время звучали благонамеренные речи — что, дескать, мешает нам сейчас исправить ошибку императора?



В свете поправок к Конституции, утверждающих значение русского языка, начинания Ришелье и Екатерины были бы как нельзя более кстати — ведь цели те же самые. Учредить Российскую Академию v2.0 сам Бог велел.



Конечно, после того, как сислибы в 2013 г. раскассировали Академию наук — деяние, на которое не решились даже большевики, — создание Академии по заветам кн. Е.Р. Воронцовой-Дашковой было бы смелым шагом. Но не вечно же молиться на либеральную премудрость.





Материал опубликован в № 8 газеты «Культура» от 27 августа 2020 года