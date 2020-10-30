Русский без англицизмов?

Недавно в своем фейсбуке я задался вопросом: почему «догбокс» (так называют появившиеся во многих местах урны для собачьих экскрементов)? Неужели и для этого элементарного понятия нельзя подобрать русского слова? Ведь есть же «поводок», «ошейник», «намордник». Но это на самом деле не такой уж простой вопрос. Для того чтобы получить на него ответ, необходимо обратиться в высшие сферы власти.





Ну и, конечно, важно работать на престиж русского языка и на его спасение. Сегодня он слаб, неконкурентоспособен. И как в заповедниках спасают вымирающие виды животных, как спасают исчезающие виды растений, так необходимо оберегать русский язык, создавать для этого соответствующие условия. В противном случае поколение «рашн пиджин» сменит поколение, говорящее на хорошем и правильном английском. Но без знания русского.

Материал опубликован в № 8 газеты «Культура» от 27 августа 2020 года

Решением премьера Михаила Мишустина создана правительственная комиссия по русскому языку. В числе ее основных задач — экспертиза орфографии и пунктуации и разработка концепции государственной языковой политики. Сразу скажу, я высшей степени скептически настроен по отношению к предполагаемым итогам работы комиссии. Главное, что поручено «экспертизой» заниматься людям, не болеющим за родной язык, безразличным к его богатствам, к тому бедственному положению, в котором он находится. Русский язык ежедневно сдает позиции — все больше латиницы в текстах, все меньше кириллицы на вывесках.Одним из следствий падения престижа русского языка стало неимоверное засорение современного русского языка англицизмами.Чем плохи заимствования из английского языка? Сами по себе они нейтральны. Но вот ситуация, в которой они появляются и используются, — нет. Во-первых, подрывается творческая сила русского языка. Люди привыкают к мысли, что в нем, его средствами, невозможно создавать что-то новое. Все богатство русских приставок, суффиксов, возможностей словосложения «обнуляется», становится ненужным. Население приучено к тому, что все новое может возникать только в английском.Во-вторых, резко дискредитируется сам язык. Если он не может породить ничего нового, то какой смысл им пользоваться? Русский добровольно уступает свое место английскому, как варварское наречие — языку высшей расы.В-третьих, рушится культурная традиция, происходит разрыв с русской классикой, столицы с периферией. Язык Пушкина и Чехова все менее понятен поколению, привыкшему изъясняться на так называемом «рашн пиджин» (пиджин — упрощенный язык, который развивается между носителями разных языков).В-четвертых, поскольку Россия переходит на «рашн пиджин», теряется ее туристическая привлекательность. Зачем ехать в ту же Москву, где нет ничего местного, самобытного, а все рестораны и жилые комплексы носят английские названия. И даже центральный деловой район назван по-папуасски — «Москва Сити», хотя Сити существует только в одном экземпляре — в Лондоне, а все остальные «Сити» — дешевые подделки.Причины засорения языка англицизмами хорошо известны. Унизительное холуйство перед всем иностранным. Когда какой-нибудь недоросль говорит «лейбл», а не «ярлычок», он просто расцветает в собственных глазах — он приобщен к высшей культуре. Также — умственная лень. Для того чтобы придумать новое слово, необходимо хотя бы минимальное усилие, но даже на него офисный планктон не способен. Да и знание им богатств и возможностей родного языка оставляет желать лучшего. Далее — безразличие. Большинство людей глухо к языку, это как музыкальный слух — он мало у кого есть. Они не слышат разницы между англицизмом и коренным русским словом, им все равно. Кроме того, сейчас наступила эпоха, когда каждый сам себе переводчик, соответственно каждый переводит как бог на душу положит, а кладет он плохо. Поэтому появляются всякие уродливые кальки с английского наподобие «атаки», там, где по смыслу требуется «покушение» (как это происходит вокруг инцидента в Солсбери).Но хуже всего, что наша образованщина, приближенная к власти, не замечает в упор этих тенденций и пытается уверить, что все нормально, ничего страшного. А ведь можно было бы принять решение на правительственном уровне — при каждом министерстве создать языковые советы, которые бы и отвечали за образование новых слов в соответствующей сфере, но с широчайшим привлечением общественности, по итогам конкурса и т.д. При этом никто бы не запрещал пользоваться англицизмами в быту: ненавидишь ты русский — и ненавидь дальше, но при обращении в орган власти будь добр писать не «коворкинг», а «соработа». Важно и то, что тогда был бы авторитетный источник — как говорить, ибо в противном случае кто добровольно откажется от «селфи» в пользу «себяшки»? А здесь за «себяшкой» будет стоять авторитет государства и закона, хочешь не хочешь, а пиши так.Далее правительство должно было бы принять решение о безбарьерном языковом доступе — любое объявление, любая вывеска на английском должны дублироваться в обязательном порядке русским текстом.