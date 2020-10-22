Последний русский классик

Максим СОКОЛОВ, публицист
22.10.2020
Никогда прежде роман воспитания не был исполнен такой тоски по России, как «Жизнь Арсеньева». Любимая женщина и любимая Россия соединяются там в нераздельное и неслиянное единство.
И. А. Бунин, 150-летие которого приходится на 10/22 октября, был, наверное, самым сильным художником, писавшим об ушедшей России. И к тому же последним. Новые поколения если и писали, то уже из головы. Для такой сердечной любви и сердечной боли надо, чтобы «минувшее проходило предо мною». Т. е. здесь естественное возрастное ограничение.
С другой стороны, трудно объять все творчество Бунина по одной простой причине. Его писательский век был редкостно долог — шестьдесят лет. Таких долгожителей не только в русской, но и в мировой литературе — единицы. И просто долголетие не всем свойственно, а уж творческим личностям наипаче. Поэтому при столь долгом веке можно говорить о самых разных ипостасях бунинского писательства.
Бунин как поэт — тема вообще недооцененная. Хотя последнее его стихотворение написано в 1947-м, — макабрическая «Ночная прогулка»: «В мертвом аббатстве два желтых скелета /
Бродят в недвижности лунного света», основной корпус его стихов написан до 1917 г. и даже где-то до года 1910-го.
Но тут произошло изобилие эпохи. Плеяда поэтов Серебряного века оказалась столь многочисленной, что строго-классического Бунина, продолжавшего традиции Случевского, Жемчужникова, Анненского просто затмили новые звезды — более смелые и необычные. Для Серебряного века он был слишком сух.
Дореволюционная проза типа «
Антоновских яблок»
и «
Деревни»
, принесшая Бунину славу, академические лавры, одобрение Горького, была скорее подражательной, во многом воспроизводящей (особенно «
Деревня»
) народническую традицию. Сегодня она не волнует, не греет, не заражает. Но тогда же Бунин, гонимый вечной охотой к перемене мест — если бы он знал, что вскоре эта перемена мест станет недобровольной, — стал писать о далеких странах, иногда совсем экзотических, вроде Индии и Цейлона, иногда не столь экзотических, но не менее роковых — «Бесчисленные огненные глаза корабля были за снегом едва видны Дьяволу, следившему со скал Гибралтара, с каменистых ворот двух миров, за уходившим в ночь и вьюгу кораблем. Дьявол был громаден, как утес, но громаден был и корабль, многоярусный, многотрубный, созданный гордыней Нового Человека со старым сердцем. И никто не знал того, что стоит глубоко, глубоко под ними, на дне темного трюма, в соседстве с мрачными и знойными недрами корабля, тяжко одолевавшего мрак, океан, вьюгу...»
И предчувствие беды было все сильнее. «Мы пережили и декаданс, и символизм, и неонатурализм, и порнографию, и богоборчество, и мифотворчество, и какой-то мистический анархизм, и Диониса, и Аполлона, и «пролеты в вечность», и садизм, и снобизм, и «приятие мира», и «неприятие мира», и лубочные подделки под русский стиль, и адамизм, и акмеизм – и дошли до самого плоского хулиганства, называемого нелепым словом «футуризм». Это ли не Вальпургиева ночь!» И еще на ту же тему: «Сплошная собачья свадьба. Идет у нас сплошной пир, праздник. По вашим же собственным словам, «народ пухнет с голоду», Россия гибнет, в ней «всякие напасти, внизу власть тьмы, а наверху тьма власти», над ней «реет буревестник, черной молнии подобен», а что в Москве, в Петербурге? День и ночь праздник, всероссийское событие за событием: новый сборник «Знания», новая пьеса Гамсуна, премьера в Художественном театре, премьера в Большом театре, курсистки падают в обморок при виде Станиславского и Качалова, лихачи мчатся к Яру и в Стрельну...» Как будто сегодня сказано.
И судьба свершилась. 24 января 1920 г. в Одессе Бунин взошел на борт французского парохода «Спарта». Россию он больше не видел никогда, да и невозможно было больше ее увидеть: «Это было давно, это было бесконечно давно, потому что та жизнь, которой все мы жили в то время, не вернется уже вовеки».
И все, что он писал в изгнании, — это вечные поиски утраченного навсегда времени. Сочетание невыносимой горечи утраты и невыносимой сладости воспоминаний. Отсюда и opus magnum, заслуживший ему Нобелевскую премию. Роман воспитания имеет давнюю и почтенную традицию – «Годы учения Вильгельма Мейстера», «Детские года Багрова-внука», — но никогда прежде роман воспитания не был исполнен такой тоски по России.
Любимая женщина и любимая Россия — и обеих больше нет и никогда не будет — соединяются в нераздельное и неслиянное единство.
«Весной того же года я узнал, что она приехала домой с воспалением легких и в неделю умерла. Недавно я видел ее во сне — единственный раз за всю свою долгую жизнь без нее. Ей было столько же лет, как тогда, в пору нашей общей жизни и общей молодости. Я видел ее смутно, но с такой силой любви, радости, с такой телесной и душевной близостью, которой не испытывал ни к кому никогда».
Кто жил и чувствовал, не может не поддаться этой любви и этой скорби.