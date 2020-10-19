Есть ли у Белоруссии выбор?

Судя по новостной повестке, сейчас Белоруссия похожа на мяч, который случайно брошен на вершину холма и теперь колеблется, решая, в какую сторону скатиться. Со стороны кажется, что страна делает свой роковой геополитический выбор между Западом и Россией. При этом толпы на улицах старательно толкают ее на Запад, а президент Лукашенко, внезапно вспомнивший о Союзном государстве, смешно и нелепо пытается удержать мяч в неустойчивом положении на вершине.





Материал опубликован в № 8 газеты «Культура» 27 августа 2020 года.

Зрители в ужасе. Неужели перед нами снова разыгрывается украинский майдан и мы вот-вот получим враждебную соседку на границах? Однако при внешнем сходстве Белоруссия вовсе не Украина.Весь шум о белорусском майдане несколько преувеличен. Если проанализировать разнообразные аналитические оценки, реальная поддержка Александра Лукашенко составляет примерно 80 процентов населения страны. Голосов на выборах за президента было отдано меньше, но не существенно — от 53 до 65 процентов. Белорусские протесты это и показали. Даже самые многочисленные акции в Минске смогли собрать не более 100 тысяч человек. Для двухмиллионного Минска это 5 процентов населения. Кроме того, в Белоруссии нет такого массового присутствия международных организаций и НКО, как это было на Украине. Лукашенко до сих пор крепко держал в руках бразды правления, включая и самые западные области страны, где сильно влияние католицизма и много польского населения.Секрет успеха власти Лукашенко таится вовсе не в геополитике, а в экономике. Феномен белорусского социализма, созданного в стране благодаря усилиям бессменного президента, объясняется не столько эффективностью социалистической модели экономики, сколько постоянными финансовыми вливаниями со стороны России. За последние 15 лет Белоруссия получила от «старшего брата» более 200 миллиардов долларов. Россия открыла для Белоруссии собственные бездонные рынки вовсе не потому, что у нас нет сала или колбасы — это тоже жест товарищеской поддержки со стороны большого соседа. Собственно говоря, только два промышленных объекта Белоруссии представляют для России реальный торговый интерес — Беларуськалий и БелАЗ. Нетрудно догадаться, что и Европу мало что интересует в Белоруссии.Это значит, что экономика Белоруссии фантомна и глубоко не самостоятельна. Относительно высокий уровень жизни достигнут не столько экономической эффективностью, сколько неким романтическим представлением России о дружбе со славянской соседкой. В середине 90-х Россия завела себе питомца, которого приходилось содержать. Лукашенко с удовольствием пользовался преференциями со стороны России, но свои обязанности ручного младшего друга выполнял не очень ответственно, последние годы активно демонстрируя желание перебраться под крыло других хозяев. Этот шантаж, впрочем, мало волнует Россию. Расставание с Белоруссией в финансовом отношении принесет России только выгоду. В политическом смысле Кремлю нечего терять. Даже если Белоруссия и совершит геополитический разворот на Запад, что крайне маловероятно, после того, как НАТО появилось в Нарве в 165 км от Петербурга, НАТО на российско-белорусской границе уже не так страшно.Впрочем, опасаться этого России смысла нет. Белорусской оппозиции не хватило сообразительности и экономической грамотности придумать нечто, отличающееся от украинской программы развала страны. Разумные граждане довольно отчетливо понимают, что «оптимизация производства» в переводе на белорусский означает увольнения и закрытие госпредприятий. Тотальная приватизация тоже не несет светлых перспектив. А открытие границ для транснациональных корпораций, очевидно, означает грабеж и вывоз капиталов. Инвестиции, которыми соблазняют авторы реформ, вряд ли прольются на Белоруссию золотым дождем. Вся белорусская промышленность нуждается в глубокой модернизации, то есть в колоссальных финансовых вливаниях. Посткоронавирусная Европа не располагает для этого свободными средствами. После выступления Макрона, заявившего о нежелательности второго «украинского сценария», довольно очевидно, что Европа «старшим товарищем» для Беларуси не станет. А вот разрыв торговых связей с Россией, если таковой состоится, обвалит белорусскую экономику за первые же полгода.