Как богатение богатых убивает саму модель европейской цивилизации

Если нынешний тренд сохранится, то общество всеобщего благосостояния и самореализации как цель развития исчезнет навсегда. На его место придет жесткое сословное государство.

Как говорил Петр Первый, «небываемое бывает» - на фоне тяжелого экономического кризиса, поразившего в нынешнем году мировую экономику, заметно выросло число долларовых миллиардеров и их общее состояние. По подсчетам аналитиков UBS и PwC на 31 июля в мире было 2 тыс. 189 долларовых миллиардеров (по сравнению с 2 тыс. 158 в 2017 году), а их общее состояние выросло на 27,5%, и достигло 10,2 трлн. Долларов (богатство российских миллиардеров выросло за период пандемии на 20%, до 468 млрд. долларов).Как же так? В то время когда все остальные болеют или сидят на карантине, теряют работу и едва сводят концы с концами. Откуда у них эти деньги? Разгадка, однако, проста. Когда в мире разразилась коронавирусная эпидемия, правительства разных стран начали вводить карантины, чем практически остановили экономику своих государств. Так, например, ВВП Индии во втором квартале упал на 24%, Великобритании и Испании – на 21,5%, Франции – на 19%, США – на 9%. Чтобы спасти собственных граждан и не допустить всеобщей разрухи, правительства разных стран стали заливать экономику деньгами – раздавать невозвратные пособия и дешевые кредиты всем, кто готов их взять. Всего по миру общая стоимость мер по стимулированию экономики составила огромную сумму - около 5 триллионов долларов. Однако люди и компании, получившие эти деньги, изрядную их часть направили на биржу, где торгуются акции, а не на создание каких-то реальных продуктов или производств. В итоге на фондовом рынке вдруг оказалось много денег, что и привело к его быстрому росту, а с ним – и состояния владельцев ценных бумаг. Капиталы самых богатых людей планеты выросли не за счет увеличения производства, а за счет повышения рыночной капитализации, биржевой игры.Иначе говоря, работающие сегодня экономические механизмы привели к тому, что потраченные правительствами на спасение бизнеса и граждан деньги осели в карманах владельцев и без того очень крупных состояний. И этот факт не сулит ничего хорошего для будущего человечества.Современная цивилизация, к которой мы все привыкли, которую мы воспринимаем как должное и считаем, что она была всегда и всегда будет, на самом деле существует не более двух последних столетий. По качеству жизни и технологической оснащенности, за исключением военных технологий, жизнь еще в начале XIX века мало отличалась от того, как жили граждане Рима в конце IV века – скорость кораблей Нельсона несущественно превосходила скорость финикийских или афинских галер, а самым быстрым средством сухопутного передвижения были те же лошади, что и в незапамятные времена на заре цивилизации. Местами даже наоборот – продолжительность жизни в Афинах классического периода была выше, чем во Франции XVIII века.Картина кардинально изменилась, когда в экономику потоком полились инновации, принципиально повышающие производительность труда, а также всякие новшества, делающие жизнь человека более комфортной и безопасной. Наиболее активным инновационное развитие было в первой половине XX века – собственно оттуда проистекает вся комиксовая культура сумасшедших профессоров, изобретающих у себя в лаборатории чудо-оружие, а также всяческих людей со сверхспособностями.Сегодня же пик инновационной активности остался позади. Да, у нас есть быстро развивающиеся информационные технологии и новые лекарства, но их воздействие на экономику не сопоставимо с тем, что мы видели в 19-м и 20-м веке, когда речь шла, например, о массовом внедрении электричества и двигателя внутреннего сгорания. Собственно, торможение инновационного развития и привело к тому феномену, с которого и начался наш разговор: большие деньги идут не в производство и развитие, а в финансовые спекуляции на фондовый рынок, где торгуют обещаниями, фантомами и мифами, которые сегодня стоят колоссальных состояний, а завтра не стоят ничего.И что же из этого следует для нашего мира? Если мы не изменим парадигму развития, я будем следовать сложившемуся тренду, то постепенно мы войдем в так называемое «новое средневековье».Первое драматическое изменение, которое мы уже видим, – это постепенный уход Запада с первых мировых ролей. На протяжении столетий Западная Европа, с примкнувшими к ней США, Японией эксплуатировали остальной мир за счет превосходства в военных технологиях путем прямого грабежа. Затем эксплуатация стала более замысловатой, но никуда не делась, она превратилась в «неоколониализм», основанный на доминировании в производстве промышленного оборудования и различных благ. Но в условиях потери технологического превосходства эксплуатация в любом ее виде становится невозможной, из-за чего благополучие Запада начало снижаться. Кроме того, происходит и встречный процесс. Остальной мир постепенно подтягивается к Западу по уровню жизни, в итоге стоимость рабочей силы и ресурсов становится более однородной, что тоже препятствует эксплуатации.Запад, конечно, не сдастся без боя. Он будет пытаться противодействовать снижению собственной роли в мире, так что жизнь на Земле станет более конфликтной и опасной. Собственно, мы видим это уже сейчас: антироссийские санкции, американо-китайская торговая война и прочие торговые войны помельче как раз представляют собой попытки притормозить конкурентов, мешающих Западу эксплуатировать остальной мир. В итоге мир станет более опасным местом, чем сейчас. Недаром маститые политологи, такие как Киссинджер, например, открыто говорят, что соперничество США и Китая делает сегодняшнюю жизнь похожей на преддверие первой мировой войны.Но к чему приведет падение роли Запада в мире, да и всей западной системы ценностей? Важно помнить, что институты демократии, социальной поддержки и гуманитарного развития довольно дорогие удовольствия, которые требуют немалого объема ресурсов для раздачи нуждающимся, финансирования различных социальных групп и гармонизации их интересов. Абсолютное или относительное обеднение Запада поставит крест на социальном государстве – не него просто не хватит денег. Это значит, что для сдерживания различных групп и поддержания стабильности общества потребуется тоталитарный каркас жесткой идеологии и механизма силового подавления, нацеленных на то, чтобы «утрамбовать» человеческие потребности до уровня уменьшившихся экономических возможностей. И мы скажем «прощай» либеральному и свободному Западу, который скоро станет легендой и люди откажутся верить, что такое общество на земле когда-то было. К ряду социальных утопий про Атлантиду, Камелот и царство Миноса добавится миф о рае на земле в Европе конца 20-го века.Общество всеобщей свободы, счастья и благополучия как целей развития исчезнет. На место идеологии самореализации и повышения качества жизни придет более жесткое сословное государство с институтами контроля, ограничениями на доступ к информации и к образованию, которые будут заменены информационным манипулированием. Вот такая перспектива «нового средневековья» вытекает из факта роста числа миллиардеров в 2020 году. Но будем надеяться, что этого не произойдет. Мы сможем изменить саму парадигму развития или ученые напрягутся и наводнят мир инновационными технологиями, а значит – и новыми возможностями для роста качества жизни.